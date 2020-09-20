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Вайле
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 400
Сённерйюск
0'
1:0
45' Пенальти
Allan Sousa
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Альбек Мадс
1:1
52' Гол
Anders Jacobsen II
53' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
2:1
62' Пенальти
Allan Sousa
3:1
85' Гол
Arbnor Mucolli
87' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
90' Желтая карточка
Райт Хаджи
4:1
90' Гол
Arbnor Mucolli
90'+9
21
Гротхёйзен
Инди
14
Thomas
Gundelund
15
Греве
Мадс
4
Ояла
Юхани
2
Malte
Amundsen
6
Эзатолахи
Саид
34
Lundrim
Hetemi
17
Lucas
Jensen
20
Скооп
Якоб
50
Allan
Sousa
18
Вахид
Фагир
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
9
Alexander
Bah
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
5
Хенде
Марк-Даль
77
Хассан
Рилван
10
Anders
Jacobsen
II
7
Julius
Eskesen
Вайле
4-2-3-1
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

45'
Allan Sousa
1:0
48'
 
Альбек Мадс
52'
1:1
Anders Jacobsen II
53'
 
Anders Jacobsen II
60'
Милошевич Александер
Ояла Юхани
 
62'
Allan Sousa
2:1
67'
 
Фредериксен Эмиль
Victor Ekani
67'
 
Peter Christiansen2
Julius Eskesen
67'
Рамадани Юльбер
Lundrim Hetemi
 
76'
 
Райт Хаджи
Хассан Рилван
76'
 
Абсалонсен Йохан
Stefan Gartenmann
76'
Arbnor Mucolli
Lucas Jensen
 
76'
Двамена Рафаэль
Вахид Фагир
 
76'
Diego Montiel II
Скооп Якоб
 
85'
Arbnor Mucolli
(Diego Montiel II)
3:1
87'
Эзатолахи Саид
 
90'
 
Райт Хаджи
90'
Arbnor Mucolli
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Arbnor Mucolli 2 1
2. Allan Sousa 2 (2) 1
3. Ояла Юхани 1 0.5
4. Двамена Рафаэль 1 0.5
5. Скооп Якоб 0 0
6. Diego Montiel II 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anders Jacobsen II 1 0.5
2. Alexander Bah 1 0.5
3. Райт Хаджи 1 0.5
4. Victor Ekani 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Скооп Якоб 1 0
2. Эзатолахи Саид 1 0
3. Lundrim Hetemi 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Anders Jacobsen II 1 0
2. Райт Хаджи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 50% (3)
 Сённерйюск 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: + = -
Орхус 4:2 Вайле Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест
Вайле 3:4 Виборг Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле Вайле 5:3 Видовре Колдинг 0:1 Вайле Вайле 1:2 Скиве Фредерисия 1:2 Вайле Вайле 1:1 Нествед
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель
Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Раннерс 1:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Вайле: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Сённерйюск: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Сённерйюск 4:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Вайле 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Вайле Суперлига Дании
Вайле 2:1 Сённерйюск Кубок Вайле 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 3:2 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 2:2 Вайле Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:2 Сённерйюск Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 2 2 0 0 5 - 3 6
2. Раннерс 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Орхус 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Оденсе 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Вайле 2 1 0 1 6 - 5 3
6. Сённерйюск 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Митьюлланд 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Ольборг 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Нордшелланн 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люнгбю 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Копенгаген 2 0 0 2 3 - 5 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.60 2.30
1.22 4.70 23.00
2.69 3.42 2.59
2.93 3.60 2.29
1.36 4.14 15.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.20 8.00 1.06 3.10 1.33 2.65 1.49 2.12 1.72 2.42 1.52 1.44 2.65 1.70 2.08 1.12 5.60 1.09 6.50 1.02 11.50
10.25 1.05 8.70 1.07 3.38 1.33 2.60 1.51 1.88 2.02 1.46 2.76 1.31 3.52 1.13 6.10 1.11 6.95 1.03 12.50
8.30 1.07 7.27 1.09 3.43 1.31 2.70 1.46 1.89 1.90 1.50 2.58 1.34 3.24 1.15 5.39 1.12 6.17 1.04 10.70 1.03 11.89
3.71 1.30 3.15 1.38 2.58 1.54 1.99 1.89 3.30 1.36 2.74 1.49 2.17 1.74 1.71 2.21 1.51 2.66 1.63 2.36 1.43 2.95 1.57 2.48 1.34 3.42 1.10 7.45 1.35 3.32 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.30 3.30 1.85 1.93 1.15 5.00 1.10 5.90
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 14.94 1.01 15.66
1.17 5.29 1.50 2.68 1.20 4.80 1.51 2.64 1.37 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.68 2.11 1.28 3.55
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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