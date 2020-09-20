Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Г О О О О Л - Аллан Соуза из команды Вайле забивает с точки!

47' После проверки VAR судья не изменил решения - Вайле пробьет пенальти!

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Альбек Мадс из команды Сённерйюск

41' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хенде Марк-Даль из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Мальте Амундсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лундрим Хетеми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мальте Амундсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Матч возобновлен

39' Матч остановлен

38' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ояла Юхани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Плохо сыграл Вахид Фагир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Юлий Эскесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Вайле

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Сённерйюск

30' Как он промахнулся? Аллан Соуза имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Вайле

26' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

20' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

19' Отличный пас сделал Эзатолахи Саид из команды Вайле . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

18' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Сённерйюск

17' Отличный пас сделал Вахид Фагир из команды Вайле . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вахид Фагир из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

16' Юлий Эскесен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

16' Томас Гунделлунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Стефан Гартенманн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

9' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Плохо сыграл Гротхёйзен Инди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Вайле

5' ШАНС! Александр Бах нанес удар с лета, но не попал по воротам!

5' Греве Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Александр Бах из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

2' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сённерйюск начинает с центра поля