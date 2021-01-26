  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Штурм
2:1
Конец матча

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
22' Гол
Китеишвили Отар
2:0
25' Гол
Янтшер Якоб
29' Желтая карточка
Вютрих Грегори
45' Желтая карточка
Хорват Саша
53' Желтая карточка
Реп Райко
53' Желтая карточка
Клем Кристиан
2:1
58' Гол
Кайнц Тобиас
72' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
90'+5
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
1
Свете
Рене
23
Кайнц
Тобиас
5
Гольнер
Манфред
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
29
Хорват
Саша
42
Нимага
Бакари
8
Тиджани
Самсон
7
Эртльталер
Юлиус
20
Шмербок
Марк-Андре
9
Реп
Райко
Штурм
4-3-1-2
Хартберг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 6 0.43
2. Китеишвили Отар 4 0.29
3. Любич Иван 4 0.29
4. Фризенбихлер Кевин 3 0.21
5. Балай Беким 3 0.21
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.14
7. Хирлендер Штефан 1 0.07
8. Вютрих Грегори 1 0.07
9. Немет Давид 1 0.07
10. Куэн Андреас 0 0
11. Хузпек Филипп 0 0
12. Инголич Сандро 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.36
2. Реп Райко 3 0.21
3. Роттер Томас 3 0.21
4. Люкенедер Феликс 1 0.07
5. Раковиц Штефан 1 0.07
6. Кайнц Тобиас 1 0.07
7. Шаби Сейфедин 1 0.07
8. Хорват Саша 0 0
9. Линхарт Андреас 0 0
10. Клем Кристиан 0 0
11. Нимага Бакари 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 4 1
2. Хирлендер Штефан 4 0
3. Вютрих Грегори 4 0
4. Горенц-Станкович Йон 4 0
5. Балай Беким 1 1
6. Данте Амаду 1 1
7. Фризенбихлер Кевин 2 0
8. Янтшер Якоб 1 0
9. Куэн Андреас 1 0
10. Йегер Лукас 1 0
11. Китеишвили Отар 1 0
12. Любич Иван 1 0
13. Мвепу Франциско 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 5 0
2. Клем Кристиан 4 0
3. Реп Райко 3 0
4. Гольнер Манфред 3 0
5. Роттер Томас 3 0
6. Эртльталер Юлиус 3 0
7. Нимага Бакари 1 1
8. Тиджани Самсон 1 1
9. Кайнц Тобиас 2 0
10. Свете Рене 2 0
11. Шаби Сейфедин 1 0
12. Хорват Саша 1 0
13. Рид Лукас 1 0
14. Люкенедер Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 8% (2) 16% (4) 20% (5) 24% (6) 12% (3) 20% (5)
 Хартберг 6.67% (1) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм
Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц
Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг

Последние игры между собой

Штурм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Хартберг 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Хартберг Бундеслига
Хартберг 1:0 Штурм Бундеслига Хартберг 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Штурм Кубок Штурм 2:5 Хартберг Разное Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 13 9 1 3 41 - 15 28
2. Штурм Заявка 14 8 4 2 25 - 10 28
3. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
4. ЛАСК Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5. Сваровски Тироль Заявка 13 6 2 5 22 - 19 20
6. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
7. Аустрия Вена Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
8. Санкт-Пёльтен Заявка 13 4 4 5 25 - 25 16
9. Хартберг Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
10. Рид Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах Заявка 13 2 2 9 11 - 29 8
12. Адмира Заявка 14 2 2 10 14 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
3. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
9. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
8. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Хорват Саша получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Вютрих Грегори получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Китеишвили Отар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.55 4.30 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.33 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.90 29.00
  1.74 3.96 4.57

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.60 1.17 2.32 1.56 1.85 1.89 1.54 2.38 1.21 4.10 1.07 7.20
4.60 1.15 3.80 1.23 2.34 1.57 1.88 1.92 1.59 2.51 1.29 3.60 1.20 4.33 1.07 7.00 1.05 7.70
10.50 1.01 4.60 1.18 3.75 1.25 4.50 1.18 2.12 1.72 3.20 1.32 1.78 2.04 1.04 9.00 1.45 2.62 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00 1.08 7.00 1.07 7.50
5.04 1.19 2.68 1.50 2.23 1.70 3.80 1.28 3.03 1.41 2.11 1.78 1.99 1.89 1.61 2.40 1.24 4.24 1.76 2.14 1.57 2.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.57 2.30 1.15 5.00
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.40
3.60 1.25 2.42 1.52 1.57 2.31 1.22 4.00 1.82 1.92 1.22 4.00 1.12 5.55
3.10 1.38 2.55 1.53 2.00 1.86 1.61 2.38 1.43 2.90 1.41 3.09 1.57 2.46 1.33 3.37 1.10 7.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.98 1.77 1.29 3.40
5.00 1.18 3.45 1.31 1.97 1.84 1.47 2.68 1.28 3.68
1.98 1.77 1.48 2.60 1.28 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.13
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.90 1.38
Где смотреть матч Штурм 2:1 Хартберг онлайн

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