Штурм
2:1
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Хартберг
1:0
22' ГолКитеишвили Отар
2:0
25' ГолЯнтшер Якоб
29' Желтая карточкаВютрих Грегори
45' Желтая карточкаХорват Саша
53' Желтая карточкаРеп Райко
53' Желтая карточкаКлем Кристиан
2:1
58' ГолКайнц Тобиас
72' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
22'
1:0
25'
29'
45'
53'
53'
58'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|6
|0.43
|2.
|Китеишвили Отар
|4
|0.29
|3.
|Любич Иван
|4
|0.29
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.21
|5.
|Балай Беким
|3
|0.21
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.14
|7.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.07
|8.
|Вютрих Грегори
|1
|0.07
|9.
|Немет Давид
|1
|0.07
|10.
|Куэн Андреас
|0
|0
|11.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|12.
|Инголич Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.36
|2.
|Реп Райко
|3
|0.21
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.21
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.07
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.07
|6.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.07
|7.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.07
|8.
|Хорват Саша
|0
|0
|9.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|10.
|Клем Кристиан
|0
|0
|11.
|Нимага Бакари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|4
|1
|2.
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|3.
|Вютрих Грегори
|4
|0
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|5.
|Балай Беким
|1
|1
|6.
|Данте Амаду
|1
|1
|7.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|8.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|9.
|Куэн Андреас
|1
|0
|10.
|Йегер Лукас
|1
|0
|11.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|12.
|Любич Иван
|1
|0
|13.
|Мвепу Франциско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|5
|0
|2.
|Клем Кристиан
|4
|0
|3.
|Реп Райко
|3
|0
|4.
|Гольнер Манфред
|3
|0
|5.
|Роттер Томас
|3
|0
|6.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|7.
|Нимага Бакари
|1
|1
|8.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|9.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|12.
|Хорват Саша
|1
|0
|13.
|Рид Лукас
|1
|0
|14.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|8% (2)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
|12% (3)
|20% (5)
|Хартберг
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +14 =4 -2Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм
Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц
Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер Пяст 3:2 Хартберг
Последние игры между собой
Штурм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Хартберг 1:0 Штурм Бундеслига Хартберг 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Хартберг Бундеслига Штурм 2:1 Хартберг Товарищеские матчи Хартберг 0:6 Штурм Кубок Штурм 2:5 Хартберг Разное Хартберг 1:1 Штурм Товарищеские матчи Штурм 5:1 Хартберг Товарищеские матчи Штурм 2:4 Хартберг OFB Cup Хартберг 0:1 Штурм Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|41 - 15
|28
|2.
|Штурм
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 19
|20
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|25 - 25
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|8.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Хартберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хартберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Хартберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров