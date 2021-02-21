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Брондбю
2:1
Конец матча

Стадион:
Вайле
0'
1:0
15' Гол
Уре Микаэль
2:0
47' Гол в свои ворота
Бенгтссон Пьер
2:1
56' Гол
Фагир Вахид
88' Желтая карточка
Соуза Аллан II
90' Желтая карточка
Павлович Андрия
90'+5
1
Швебе
Марвин
6
Херманнссон
Хьёртур
5
Махсо
Андреас
3
Юнг
Антони
14
Менса
Кевин
18
Линнстрем
Йеспер
19
Френнруп
Мортен
22
Радошевич
Йосип
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
27
Хедлунд
Симон
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
16
Рамадани
Юльбер
34
Хетеми
Лундрим
50
Соуза
Аллан
II
13
Онугха
Герман
8
Lukas
Engel
9
Фагир
Вахид
Брондбю
3-5-2
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

15'
Уре Микаэль
(Линнстрем Йеспер)
1:0
47'
Бенгтссон Пьер
2:0
56'
2:1
Фагир Вахид
(Соуза Аллан II)
60'
Павлович Андрия
Хедлунд Симон
 
60'
Бруус Андреас
Бьюр Петер
 
61'
 
Экитик Юго
Lukas Engel
72'
Кристенсен Лассе
Уре Микаэль
 
76'
 
Ковачич Доминик
Хенриксен Тобиас
76'
 
Монтиль Диего II
Хетеми Лундрим
86'
 
Йенсен Лукас II
Рамадани Юльбер
87'
Слимане Анис
Линнстрем Йеспер
 
88'
 
Соуза Аллан II
90'
Павлович Андрия
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линнстрем Йеспер 9 0.53
2. Уре Микаэль 9 (2) 0.53
3. Хедлунд Симон 5 0.29
4. Рустед Сигурд 3 0.18
5. Павлович Андрия 2 0.12
6. Кристенсен Лассе 1 0.06
7. Менса Кевин 1 0.06
8. Риверос Блас 1 0.06
9. Бруус Андреас 1 0.06
10. Слимане Анис 1 0.06
11. Радошевич Йосип 0 0
12. Френнруп Мортен 0 0
13. Чорлу Резан 0 0
14. Бьюр Петер 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.29
2. Фагир Вахид 5 0.29
3. Муколли Арбнор 3 0.18
4. Эзатолахи Саид 2 0.12
5. Двамена Рафаэль 2 0.12
6. Скооп Якоб 1 0.06
7. Греве Мадс 1 0.06
8. Ояла Юхани 1 0.06
9. Колингер Денис 1 0.06
10. Амундсен Мальте 1 0.06
11. Монтиль Диего II 0 0
12. Монтано Леонель 0 0

Карточки

Брондбю
# Игрок      
1. Рустед Сигурд 4 1
2. Френнруп Мортен 3 1
3. Павлович Андрия 3 0
4. Радошевич Йосип 2 0
5. Кристенсен Лассе 2 0
6. Уре Микаэль 2 0
7. Бруус Андреас 2 0
8. Линнстрем Йеспер 2 0
9. Швебе Марвин 1 0
10. Юнг Антони 1 0
11. Махсо Андреас 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 6 0
2. Соуза Аллан II 6 0
3. Милошевич Александер 4 0
4. Муколли Арбнор 4 0
5. Рамадани Юльбер 3 0
6. Хенриксен Тобиас 3 0
7. Хетеми Лундрим 3 0
8. Греве Мадс 2 0
9. Скооп Якоб 2 0
10. Двамена Рафаэль 2 0
11. Фагир Вахид 2 0
12. Ояла Юхани 1 0
13. Йенсен Лукас II 1 0
14. Колингер Денис 1 0
15. Луис Энрике II 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0
17. Монтано Леонель 1 0
18. Гуннелунн Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брондбю 15.15% (5) 12.12% (4) 21.21% (7) 21.21% (7) 15.15% (5) 15.15% (5)
 Вайле 0 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5) 40.91% (9)

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю
Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс
Вайле Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус
Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле Оденсе 0:1 Вайле

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Вайле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Вайле 0:2 Брондбю Суперлига Дании Вайле 1:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:0 Брондбю Кубок
Вайле 1:3 Брондбю САС Лигаен Брондбю 2:0 Вайле САС Лигаен Вайле 0:0 Брондбю САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 17 12 1 4 34 - 21 37
2. Митьюлланд Заявка 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Орхус Заявка 17 9 5 3 29 - 16 32
4. Копенгаген Заявка 16 9 2 5 30 - 25 29
5. Раннерс Заявка 17 8 3 6 26 - 15 27
6. Сённерйюск Заявка 17 7 3 7 25 - 24 24
7. Оденсе Заявка 17 5 6 6 20 - 21 21
8. Ольборг Заявка 17 5 6 6 18 - 24 21
9. Вайле Заявка 17 5 5 7 22 - 28 20
10. Нордшелланн Заявка 17 4 6 7 25 - 25 18
11. Люнгбю Заявка 16 1 4 11 13 - 35 7
12. Хорсенс Заявка 17 1 4 12 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 9 7 0 2 21 - 8 21
2. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Копенгаген Заявка 8 4 1 3 16 - 13 13
6. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Оденсе Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 8 0 4 4 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
4. Копенгаген Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
5. Орхус Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.17 5.80 45.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.71 3.60 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.70 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.50 32.00
  1.21 5.46 26.78

Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.06 3.25 1.31 2.50 1.49 1.78 1.97 1.42 2.70 1.30 3.35 1.10 6.20
8.60 1.03 7.70 1.06 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 10.75
10.50 1.03 7.80 1.07 3.45 1.18 2.35 1.55 2.08 1.75 1.57 2.31 1.70 2.15 1.22 4.00 1.62 2.20 1.72 2.05 1.07 7.50 1.09 6.50 1.07 7.50 0.00 17.50
3.54 1.32 3.05 1.40 2.45 1.59 1.88 2.00 1.62 2.39 1.41 3.01 1.36 3.26 1.54 2.56 1.51 2.65 1.29 3.72 1.50 2.70 1.33 3.47 1.12 7.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.83 1.91 1.38 2.90 1.08 6.80
2.88 1.42 1.90 1.90 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
1.86 1.94 1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
2.90 1.43 2.39 1.61 1.86 2.00 1.53 2.56 1.21 4.55 1.10 7.24 1.21 4.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.60 1.46 1.65 2.16 1.17 4.70
3.76 1.27 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.60 1.25
Где смотреть матч Брондбю 2:1 Вайле онлайн

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