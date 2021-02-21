1:0
15' ГолУре Микаэль
2:0
47' Гол в свои воротаБенгтссон Пьер
2:1
56' ГолФагир Вахид
88' Желтая карточкаСоуза Аллан II
90' Желтая карточкаПавлович Андрия
14
Менса
Кевин
29
Бьюр
Петер
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Экитик ЮгоНападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
47'
2:0
56'
2:1
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линнстрем Йеспер
|9
|0.53
|2.
|Уре Микаэль
|9 (2)
|0.53
|3.
|Хедлунд Симон
|5
|0.29
|4.
|Рустед Сигурд
|3
|0.18
|5.
|Павлович Андрия
|2
|0.12
|6.
|Кристенсен Лассе
|1
|0.06
|7.
|Менса Кевин
|1
|0.06
|8.
|Риверос Блас
|1
|0.06
|9.
|Бруус Андреас
|1
|0.06
|10.
|Слимане Анис
|1
|0.06
|11.
|Радошевич Йосип
|0
|0
|12.
|Френнруп Мортен
|0
|0
|13.
|Чорлу Резан
|0
|0
|14.
|Бьюр Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.29
|2.
|Фагир Вахид
|5
|0.29
|3.
|Муколли Арбнор
|3
|0.18
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.12
|5.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.12
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.06
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.06
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.06
|9.
|Колингер Денис
|1
|0.06
|10.
|Амундсен Мальте
|1
|0.06
|11.
|Монтиль Диего II
|0
|0
|12.
|Монтано Леонель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рустед Сигурд
|4
|1
|2.
|Френнруп Мортен
|3
|1
|3.
|Павлович Андрия
|3
|0
|4.
|Радошевич Йосип
|2
|0
|5.
|Кристенсен Лассе
|2
|0
|6.
|Уре Микаэль
|2
|0
|7.
|Бруус Андреас
|2
|0
|8.
|Линнстрем Йеспер
|2
|0
|9.
|Швебе Марвин
|1
|0
|10.
|Юнг Антони
|1
|0
|11.
|Махсо Андреас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|6
|0
|2.
|Соуза Аллан II
|6
|0
|3.
|Милошевич Александер
|4
|0
|4.
|Муколли Арбнор
|4
|0
|5.
|Рамадани Юльбер
|3
|0
|6.
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|7.
|Хетеми Лундрим
|3
|0
|8.
|Греве Мадс
|2
|0
|9.
|Скооп Якоб
|2
|0
|10.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|11.
|Фагир Вахид
|2
|0
|12.
|Ояла Юхани
|1
|0
|13.
|Йенсен Лукас II
|1
|0
|14.
|Колингер Денис
|1
|0
|15.
|Луис Энрике II
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|17.
|Монтано Леонель
|1
|0
|18.
|Гуннелунн Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брондбю
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|Вайле
|0
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|40.91% (9)
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Люнгбю 0:4 Брондбю Брондбю 1:1 Ольборг Нордшелланн 0:1 Брондбю Кёге 0:2 Брондбю
Хельсингёр 1:1 Брондбю Орхус 2:1 Брондбю Брондбю 1:2 Колдинг Хорсенс 1:2 Брондбю Фремад Амагер 2:1 Брондбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Орхус 3:1 Брондбю Брондбю 4:1 Люнгбю Вайле 0:2 Брондбю Брондбю 3:1 Оденсе Ледоэе-Сморум 0:1 Брондбю Ольборг 2:1 Брондбю Брондбю 2:3 Митьюлланд Сённерйюск 2:0 Брондбю Раннерс 1:2 Брондбю Брондбю 2:1 Хорсенс
Вайле Последние 20 матчей: +9 =6 -5Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Вайле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 21
|37
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Орхус
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 16
|32
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|30 - 25
|29
|5.
|Раннерс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 15
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 24
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 21
|21
|8.
|Ольборг
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|9.
|Вайле
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 28
|20
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 25
|18
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|13 - 35
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Оденсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Орхус
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брондбю» – «Вайле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брондбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вайле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брондбю» – «Вайле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров