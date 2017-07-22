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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Хальмстад
2:2
Второй тайм: 54'
Сундсвалль
0'
1:0
12' Гол
Матисен Маркус
2:0
27' Гол
Оремо Йохан
2:1
39' Гол
Eric Larsson
2:2
45' Гол
Marcus Danielsson
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcus Danielsson.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эрик Ларссон.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Оремо Йохан.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Матисен Маркус.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oerjans Vall. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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