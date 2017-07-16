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Милан
 
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Боруссия Д
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 36 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Милан - Боруссия Д, который состоится 18.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Милан - Боруссия Д
Милан
38.6% (49)
Ничья:
19.7% (25)
Боруссия Д
41.7% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
29.1% (37)
Боруссия Д:
27.6% (35)
Ничья:
13.4% (17)
Ничья:
4.7% (6)
Милан:
3.1% (4)
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