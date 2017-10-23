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Стадион: Зрители: 6164
Одд
1:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:0
20' Не забитый пенальти
Хуссейн Эцаз
1:0
45' Гол
Хеуген Сигурд
54' Желтая карточка
Самуэльсен Йоне
1:0
55' Не забитый пенальти
Крогстад Фредрик
90' Желтая карточка
Simen Rafn
90'+4
Второй тайм
90'
Одд Гренланд производит замену. Рашани Эльбасан уходит, и Младенович Стефан заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Симен Рафн получает желтую карточку.
82'
Лиллестрем производит замену. Кнутсон Эрлинг уходит, и Moses Ebiye заменяет его
62'
Лиллестрем производит замену. Крогстад Фредрик уходит, и Микальсен Симен заменяет его
59'
Одд Гренланд производит замену. Хеуген Сигурд уходит, и Оксеан Оливье заменяет его

57'
Одд Гренланд производит замену. Берг Оливер уходит, и Воге-Нильсен Йоаким заменяет его
Описание гола
55'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Крогстад Фредрик бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Желтая карточка
54'
Самуэльсен Йоне получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеуген Сигурд.
Описание гола
20'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хуссейн Эцаз бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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