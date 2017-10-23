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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 6164
1:0
Конец матча
0:0
20' Не забитый пенальтиХуссейн Эцаз
1:0
45' ГолХеуген Сигурд
54' Желтая карточкаСамуэльсен Йоне
1:0
55' Не забитый пенальтиКрогстад Фредрик
90' Желтая карточкаSimen Rafn
|
20'
0:0
45'
1:0
54'
55'
1:0
90'
Состав команд
20
Хуссейн
Эцаз
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 20 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 6 Берг Оливер Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 15 Хеуген Сигурд Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Anders Klemensson Вратарь
- 25 Кителано Джон Защитник
- 18 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 27 Диуф Папе Пате Нападающий
- 17 Markus Andre Kaasa
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 5 Simen Rafn Защитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 8 Charles Ezeh Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 10 Тагбажуми Марко Нападающий
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 23 Удожи Чигозе Полузащитник
- 3 Микальсен Симен Полузащитник
- 24 Erik Sandberg
- 7 Moses Ebiye
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Т
- 25.09.2017 Сарпсборг-08 2:1 Одд Т
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Т
- 18.09.2017 Одд 3:2 Олесунн Т
- 11.09.2017 Мольде 2:1 Одд Т
- 20.08.2017 Одд 1:0 Саннефьёрд Т
- 13.08.2017 Бранн 2:0 Одд Т
- 09.08.2017 Сарпсборг-08 4:0 Одд К
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 03.08.2017 Одд 0:0 Динамо Загреб ЛЕ
- 27.07.2017 Динамо Загреб 2:1 Одд ЛЕ
- 20.07.2017 Одд 1:0 Вадуц ЛЕ
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 13.07.2017 Вадуц 0:1 Одд ЛЕ
- 06.07.2017 Баллимена Юнайтед 0:2 Одд ЛЕ
- 02.07.2017 Одд 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 29.06.2017 Одд 3:0 Баллимена Юнайтед ЛЕ
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
Лиллестрём (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
- 17.09.2017 Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Т
- 10.09.2017 Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Т
- 26.08.2017 Лиллестрём 3:1 Стабек К
- 19.08.2017 Лиллестрём 2:1 Волеренга Т
- 13.08.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Т
- 09.08.2017 Лиллестрём 1:0 Тромсё К
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 24.05.2017 Брумунддал 1:3 Лиллестрём К
Последние игры между собой
Одд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Типпелиген
- 10.02.2017 Лиллестрём 1:3 Одд Товарищеские матчи. Клубы
- 11.09.2016 Лиллестрём 2:4 Одд Типпелиген
- 24.04.2016 Одд 1:3 Лиллестрём Типпелиген
- 05.03.2016 Одд 1:1 Лиллестрём Товарищеские матчи. Клубы
- 08.11.2015 Одд 5:0 Лиллестрём Типпелиген
- 28.06.2015 Лиллестрём 1:1 Одд Типпелиген
- 21.03.2015 Одд 6:1 Лиллестрём Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|26
|17
|6
|3
|54 - 17
|57
|2.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|45 - 31
|47
|3.
|Сарпсборг-08
|26
|11
|11
|4
|41 - 32
|44
|4.
|Стрёмсгодсет
|26
|11
|8
|7
|33 - 30
|41
|5.
|Бранн
|26
|11
|7
|8
|43 - 30
|40
|6.
|Хёугесунн
|26
|11
|6
|9
|30 - 28
|39
|7.
|Одд
|26
|11
|5
|10
|24 - 30
|38
|8.
|Волеренга
|26
|10
|6
|10
|43 - 37
|36
|9.
|Стабек
|26
|9
|7
|10
|40 - 47
|34
|10.
|Саннефьёрд
|26
|10
|3
|13
|33 - 40
|33
|11.
|Лиллестрём
|26
|8
|7
|11
|33 - 39
|31
|12.
|Кристиансунд
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|13.
|Согндаль
|26
|7
|7
|12
|31 - 39
|28
|14.
|Тромсё
|26
|7
|7
|12
|33 - 47
|28
|15.
|Олесунн
|26
|6
|8
|12
|32 - 41
|26
|16.
|Викинг
|26
|4
|6
|16
|29 - 51
|18
Второй тайм
90'
Одд Гренланд производит замену. Рашани Эльбасан уходит, и Младенович Стефан заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Симен Рафн получает желтую карточку.
82'
Лиллестрем производит замену. Кнутсон Эрлинг уходит, и Moses Ebiye заменяет его
62'
Лиллестрем производит замену. Крогстад Фредрик уходит, и Микальсен Симен заменяет его
59'
Одд Гренланд производит замену. Хеуген Сигурд уходит, и Оксеан Оливье заменяет его
57'
Одд Гренланд производит замену. Берг Оливер уходит, и Воге-Нильсен Йоаким заменяет его
55'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Крогстад Фредрик бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
54'
Самуэльсен Йоне получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеуген Сигурд.
20'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хуссейн Эцаз бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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