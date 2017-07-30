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2017-2018
Стадион: Стааен
3:2
Конец матча
0:1
39' ГолАндрияшевич Франко
45' Желтая карточкаТейшейра Жорже
1:1
63' ГолВетокеле Игор
65' Желтая карточкаЭсити Андерсон
2:1
72' ГолСебальос Кристиан
2:2
75' ГолЖиго Самуэль
75' Желтая карточкаМиличевич Даниел
79' Желтая карточкаЖиго Самуэль
3:2
88' ГолСебальос Кристиан
90' Желтая карточкаКулибали Калифа
90' Желтая карточкаYohan Boli
|
39'
0:1
45'
63'
1:1
65'
72'
2:1
75'
2:2
75'
79'
88'
3:2
90'
90'
Состав команд
21
Пирар
Люка
20
Дюссо
Дамьен
38
Хореман
Сибе
21
Асаре
Нана
18
Калу
Сэмьюэл
27
Саймон
Мозес
Сент-Трюйден 4-4-2
- Основной состав
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 20 Дюссо Дамьен Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 15 Кициу Стелиос Защитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 19 Себальос Кристиан Полузащитник
- 9 Гуйе Бабакар Нападающий
- 14 Ветокеле Игор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 11 Yohan Boli Полузащитник
- 8 Харисис Харилаос Полузащитник
- 24 Casper de Norre
- 4 Lorenzo Matarrese
- 12 Samuel Asamoah
- 25 Kurt Abrahams
- Главный тренер: Тинтин Маркес
Гент 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ринне Якоб Вратарь
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 38 Хореман Сибе Защитник
- 77 Миличевич Даниел Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 21 Асаре Нана Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Нападающий
- 7 Кулибали Калифа Нападающий
- 27 Саймон Мозес Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 25 Марк Дамьен Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 31 Кубо Юя Нападающий
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Предыдущие игры
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 19.07.2017 Сент-Трюйден 0:0 Вестерло ТМК
- 15.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 11.07.2017 Сент-Трюйден 4:1 Карл Цейсс ТМК
- 08.07.2017 Гел 0:5 Сент-Трюйден ТМК
- 01.07.2017 Спувен-Мопертинген 1:2 Сент-Трюйден ТМК
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 19.05.2017 Сент-Трюйден 7:0 Мехелен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.05.2017 Льерс 1:3 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Юнион Сен-Жиль 1:4 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Сент-Трюйден 1:0 Стандард ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Васланд-Беверен 0:1 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мехелен 1:0 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Сент-Трюйден 0:1 Юнион Сен-Жиль ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Сент-Трюйден 2:1 Льерс ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Стандард 2:2 Сент-Трюйден ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Сент-Трюйден 3:0 Васланд-Беверен ЛППОЗПВЛЕ
- 24.03.2017 Сент-Трюйден 1:1 Шарлеруа ТМК
- 16.03.2017 Сент-Трюйден 6:1 Ломмель ТМК
- 12.03.2017 Брюгге 2:2 Сент-Трюйден ЛП
Гент (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 22.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент ТМК
- 21.07.2017 Ланс 1:3 Гент ТМК
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 ПАОК 0:2 Гент ТМК
- 30.06.2017 Диккельвенн 2:7 Гент ТМК
- 24.06.2017 Дронген 2:3 Гент ТМК
- 23.06.2017 Стандард Веттерен 1:3 Гент ТМК
- 22.06.2017 Де Пинте 0:2 Гент ТМК
- 21.05.2017 Брюгге 2:1 Гент ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Гент 5:2 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Гент 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Остенде 4:3 Гент ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Гент 0:0 Андерлехт ЛППОЧГ
- 25.04.2017 Зульте-Варегем 0:2 Гент ЛППОЧГ
- 21.04.2017 Гент 1:1 Остенде ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Шарлеруа 0:1 Гент ЛППОЧГ
- 09.04.2017 Андерлехт 0:0 Гент ЛППОЧГ
- 02.04.2017 Гент 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Гент: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.12.2016 Сент-Трюйден 3:1 Гент Лига Про
- 24.09.2016 Гент 2:1 Сент-Трюйден Лига Про
- 13.12.2015 Сент-Трюйден 0:2 Гент Лига Про
- 16.08.2015 Гент 1:0 Сент-Трюйден Лига Про
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Мускрон-Перювельз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сент-Трюйден
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Шарлеруа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Стандард
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Мехелен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Генк
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Васланд-Беверен
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Антверпен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Кортрейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Локерен
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Yohan Boli получает желтую карточку.
90'
Кулибали Калифа получает желтую карточку.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Себальос Кристиан.
83'
Сент-Труйден производит замену. Ветокеле Игор уходит, и Kurt Abrahams заменяет его
79'
Жиго Самуэль получает желтую карточку.
76'
Гент производит замену. Хореман Сибе уходит, и Деягере Брехт заменяет его
76'
Гент производит замену. Калу Сэмьюэл уходит, и Силла Мамаду II заменяет его
75'
Миличевич Даниел получает желтую карточку.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жиго Самуэль.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Себальос Кристиан.
71'
Гент производит замену. Андрияшевич Франко уходит, и Кубо Юя заменяет его
69'
Сент-Труйден производит замену. Гуйе Бабакар уходит, и Yohan Boli заменяет его
65'
Эсити Андерсон получает желтую карточку.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ветокеле Игор.
52'
Сент-Труйден производит замену. Ботака Жордан уходит, и Samuel Asamoah заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Тейшейра Жорже получает желтую карточку.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрияшевич Франко.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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