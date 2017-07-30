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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Сент-Трюйден
3:2
Конец матча
Гент
0'
0:1
39' Гол
Андрияшевич Франко
45' Желтая карточка
Тейшейра Жорже
1:1
63' Гол
Ветокеле Игор
65' Желтая карточка
Эсити Андерсон
2:1
72' Гол
Себальос Кристиан
2:2
75' Гол
Жиго Самуэль
75' Желтая карточка
Миличевич Даниел
79' Желтая карточка
Жиго Самуэль
3:2
88' Гол
Себальос Кристиан
90' Желтая карточка
Кулибали Калифа
90' Желтая карточка
Yohan Boli
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Yohan Boli получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Кулибали Калифа получает желтую карточку.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Себальос Кристиан.
83'
Сент-Труйден производит замену. Ветокеле Игор уходит, и Kurt Abrahams заменяет его
Желтая карточка
79'
Жиго Самуэль получает желтую карточку.

76'
Гент производит замену. Хореман Сибе уходит, и Деягере Брехт заменяет его
76'
Гент производит замену. Калу Сэмьюэл уходит, и Силла Мамаду II заменяет его
Желтая карточка
75'
Миличевич Даниел получает желтую карточку.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жиго Самуэль.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Себальос Кристиан.
71'
Гент производит замену. Андрияшевич Франко уходит, и Кубо Юя заменяет его
69'
Сент-Труйден производит замену. Гуйе Бабакар уходит, и Yohan Boli заменяет его
Желтая карточка
65'
Эсити Андерсон получает желтую карточку.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ветокеле Игор.
52'
Сент-Труйден производит замену. Ботака Жордан уходит, и Samuel Asamoah заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Тейшейра Жорже получает желтую карточку.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрияшевич Франко.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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