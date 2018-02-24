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Стадион: Санкорп
0:1
Конец матча
58' Желтая карточкаНорт Джейд
0:1
79' ГолJoseph Champness
|
58'
79'
0:1
Состав команд
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 13 Норт Джейд Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 77 Франьич Иван Защитник
- 19 Jack Hingert Защитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- Запасные игроки
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 5 Corey Brown Защитник
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 33 Henrique VII
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 27 Макгри Райли Полузащитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 15 Andrew Nabbout Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 3 Jason Hoffman
- 6 Steven Ugarkovic
- 4 Nigel Boogaard
- 44 Топор-Стэнли Николай
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 24 Joseph Champness
- 32 Angus Thurgate
- 22 Lachlan Jackson
- Главный тренер: Mark Jones
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ньюкасл Джетс: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.01.2017 Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 16.10.2016 Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.04.2016 Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 12.02.2016 Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.11.2015 Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.09.2015 Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное
- 24.04.2015 Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.02.2015 Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 14.11.2014 Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар Эй-Лига
- 16.02.2014 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 20.12.2013 Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 17.11.2013 Ньюкасл Джетс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.02.2013 Ньюкасл Джетс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.01.2013 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 01.12.2012 Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.01.2012 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 20.11.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|20
|15
|4
|1
|50 - 14
|49
|2.
|Ньюкасл Джетс
|21
|12
|5
|4
|44 - 24
|41
|3.
|Мельбурн Сити
|20
|10
|3
|7
|30 - 26
|33
|4.
|Аделаида Юнайтед
|20
|8
|5
|7
|24 - 25
|29
|5.
|Мельбурн Виктори
|20
|7
|5
|8
|28 - 30
|26
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|20
|6
|8
|6
|26 - 33
|26
|7.
|Брисбен Роар
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|21
|4
|8
|9
|22 - 29
|20
|9.
|Перт Глори
|20
|6
|1
|13
|24 - 41
|19
|10.
|Веллингтон Феникс
|21
|4
|5
|12
|24 - 42
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Ньюкасл Джетс делает замену. Димитрий Петратос уходит с поля, а Вуйица Иван выходит на его замену.
83'
Брисбен Роар делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Corey Brown выходит на его замену.
81'
Ньюкасл Джетс делает замену. О'Донован Рой уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Joseph Champness бьет в цель!
78'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
72'
Ньюкасл Джетс делает замену. Andrew Nabbout уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
72'
Брисбен Роар делает замену. Холман Бретт уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
58'
Норт Джейд получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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