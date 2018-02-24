  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Брисбен Роар
0:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
58' Желтая карточка
Норт Джейд
0:1
79' Гол
Joseph Champness
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Ньюкасл Джетс делает замену. Димитрий Петратос уходит с поля, а Вуйица Иван выходит на его замену.
83'
Брисбен Роар делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Corey Brown выходит на его замену.
81'
Ньюкасл Джетс делает замену. О'Донован Рой уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Joseph Champness бьет в цель!
78'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.

72'
Ньюкасл Джетс делает замену. Andrew Nabbout уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
72'
Брисбен Роар делает замену. Холман Бретт уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Норт Джейд получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация