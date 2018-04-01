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2017-2018
2:1
Конец матча
22' Желтая карточкаФабра Франк
1:0
28' ГолWalter Bou
39' Желтая карточкаГодой Фернандо
1:1
45' ГолCarlos Quintana
45' Желтая карточкаПерес Пабло II
47' Желтая карточкаПавон Кристиан
86' Желтая карточкаОлаза Лукас
2:1
90' ГолПерес Пабло II
90' Желтая карточкаГиньясу Пабло
|
22'
28'
1:0
39'
45'
1:1
45'
47'
86'
90'
2:1
90'
Состав команд
18
Фабра
Франк
19
Walter
Bou
13
Комар
Хуан
11
Aldo
Araujo
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 19 Walter Bou Нападающий
- 30 Emanuel Reynoso Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 24 Буффарини Хулио Защитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 17 Ramon Abila Нападающий
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- 9 Junior Arias Нападающий
- 11 Aldo Araujo Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Cristian Ojeda Нападающий
- 19 Mauro Ortiz Нападающий
- 32 Marcelo Torres
- 30 Facundo Medina
- 10 Nicolas Gimenez II
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 14 Nahuel Tenaglia
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 18.03.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс С
- 15.03.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 02.03.2018 Альянса Лима 0:0 Бока Хуниорс КЛ
- 26.02.2018 Бока Хуниорс 4:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.02.2018 Банфилд 0:1 Бока Хуниорс С
- 12.02.2018 Бока Хуниорс 1:0 Темперлей С
- 05.02.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Бока Хуниорс С
- 28.01.2018 Бока Хуниорс 2:0 Колон С
- 22.01.2018 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт ТМК
- 15.01.2018 Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус ТМК
- 11.12.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бока Хуниорс С
- 04.12.2017 Бока Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди С
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс С
- 20.11.2017 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Тальерес Кордоба С
- 11.02.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд С
- 06.02.2018 Темперлей 0:1 Тальерес Кордоба С
- 27.01.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Лоренсо С
- 18.01.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно ТМК
- 13.01.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман ТМК
- 11.12.2017 Колон 0:2 Тальерес Кордоба С
- 03.12.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 27.11.2017 Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба С
- 20.11.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.03.2017 Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|21
|16
|2
|3
|39 - 13
|50
|2.
|Тальерес Кордоба
|21
|12
|5
|4
|28 - 11
|41
|3.
|Годой Крус
|20
|11
|4
|5
|28 - 21
|37
|4.
|Сан-Лоренсо
|19
|10
|6
|3
|23 - 11
|36
|5.
|Индепендьенте
|20
|10
|6
|4
|23 - 14
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|21
|10
|6
|5
|37 - 23
|36
|7.
|Унион Санта-Фе
|21
|9
|8
|4
|25 - 15
|35
|8.
|Уракан
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|10
|3
|8
|30 - 25
|33
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|9
|5
|7
|22 - 18
|32
|11.
|Колон
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|12.
|Бельграно
|21
|7
|10
|4
|21 - 21
|31
|13.
|Ривер Плейт
|21
|8
|5
|8
|28 - 26
|29
|14.
|Дефенса и Хустисия
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|15.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|8
|6
|23 - 20
|29
|16.
|Росарио Сентраль
|21
|7
|7
|7
|26 - 28
|28
|17.
|Патронато де Парана
|21
|7
|6
|8
|23 - 25
|27
|18.
|Банфилд
|21
|7
|5
|9
|21 - 21
|26
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|20.
|Велес Сарсфилд
|21
|6
|6
|9
|20 - 27
|24
|21.
|Ланус
|20
|6
|5
|9
|17 - 32
|23
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|21
|6
|5
|10
|18 - 20
|23
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|6
|4
|11
|21 - 33
|22
|24.
|Тигре
|21
|2
|10
|9
|16 - 25
|16
|25.
|Темперлей
|20
|3
|6
|11
|11 - 31
|15
|26.
|Чакарита Хуниорс
|21
|3
|6
|12
|18 - 29
|15
|27.
|Арсенал Саранди
|21
|2
|7
|12
|14 - 25
|13
|28.
|Олимпо
|20
|3
|3
|14
|11 - 35
|12
Второй тайм
90'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
90'
Бока Хуниорс делает замену. Нандес Наитан уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
90'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Cristian Ojeda выходит на его замену.
90'
Гиньясу Пабло получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Перес Пабло II бьет в цель!
89'
Тальерес Кордоба делает замену. Junior Arias уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
86'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
79'
Тальерес Кордоба делает замену. Aldo Araujo уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
77'
Бока Хуниорс делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Ramon Abila выходит на его замену.
47'
Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
45'
Г О О О О Л - Карлос Куинтана бьет в цель!
39'
Годой Фернандо получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Walter Bou бьет в цель!
22'
Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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