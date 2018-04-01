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2017-2018
Бока Хуниорс
2:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
22' Желтая карточка
Фабра Франк
1:0
28' Гол
Walter Bou
39' Желтая карточка
Годой Фернандо
1:1
45' Гол
Carlos Quintana
45' Желтая карточка
Перес Пабло II
47' Желтая карточка
Павон Кристиан
86' Желтая карточка
Олаза Лукас
2:1
90' Гол
Перес Пабло II
90' Желтая карточка
Гиньясу Пабло
90'+7
Второй тайм
90'
Бока Хуниорс делает замену. Павон Кристиан уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
90'
Бока Хуниорс делает замену. Нандес Наитан уходит с поля, а Буффарини Хулио выходит на его замену.
90'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Cristian Ojeda выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Гиньясу Пабло получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Перес Пабло II бьет в цель!

89'
Тальерес Кордоба делает замену. Junior Arias уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Олаза Лукас получил желтую карточку от судьи
79'
Тальерес Кордоба делает замену. Aldo Araujo уходит с поля, а Nicolas Gimenez выходит на его замену.
77'
Бока Хуниорс делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Ramon Abila выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Карлос Куинтана бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Годой Фернандо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Walter Bou бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Фабра Франк получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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