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  6. 1/4 финала
Стадион:
Портленд Тимберс
1:1
Второй тайм: 59'
Хьюстон Динамо
0'
1:0
39' Гол
Dairon Asprilla
1:1
43' Гол
Dylan Remick
57' Желтая карточка
Риджуэлл Лайам
59'
Второй тайм
Желтая карточка
57'
Риджуэлл Лайам получает желтую карточку.
55'
Портленд Тимберс производит замену. Амоби Окуго уходит, и Бланко Себастьян заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dylan Remick.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dairon Asprilla.
13'
Портленд Тимберс производит замену. Мэттокс Даррен уходит, и Jeremy Ebobisse заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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