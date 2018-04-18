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Стадион:
СИК
0:1
Конец матча
ХИК
0'
0:1
33' Гол
Joao Klauss
51' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
57' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
71' Желтая карточка
Обилор Файтх
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Аннан Энтони выходит на его замену.
80'
ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Алхо Николай выходит на его замену.
80'
СИК делает замену. Ville Tikkanen уходит с поля, а Меро Йоэл выходит на его замену.
78'
СИК делает замену. Лаасконен Йоханнес уходит с поля, а Vahid Hambo выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи

66'
ХИК делает замену. Joao Klauss уходит с поля, а Amr Gamal выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
СИК делает замену. Аксалу Михкель уходит с поля, а Джесси ОСт выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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