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Стадион: OmaSP Stadion
0:1
33' ГолJoao Klauss
51' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
57' Желтая карточкаХетемай Мехмет
71' Желтая карточкаОбилор Файтх
|
33'
0:1
51'
57'
66'
71'
Состав команд
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 11 Мастоу Джордан Полузащитник
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 3 Валес Марк Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 5 Хатакка Дани
- 25 Emile Paul Tendeng
- 17 Ville Tikkanen
- 7 Reuben Ayarna
- Запасные игроки
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 4 Дормэн Ричард Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 9 Vahid Hambo
- 14 Maximo Tolonen
- Главный тренер: Tommi Kautonen
ХИК
- Основной состав
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 9 Риски Рику Нападающий
- 11 Пелвас Аксели Нападающий
- 25 Valtteri Vesiaho
- 7 Joao Klauss
- Запасные игроки
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
- 21.01.2018 СИК 4:0 Кески-Уусимаа К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
ХИК (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
- 20.01.2018 ХИК 4:1 Пепо Лаппеэнранта К
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
Последние игры между собой
СИК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 11
ХИК: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 4
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК Вейккауслига
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК Кубок
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК Вейккауслига
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК Вейккауслига
- 23.10.2016 ХИК 0:0 СИК Вейккауслига
- 24.09.2016 СИК 1:1 ХИК Кубок
- 18.06.2016 СИК 2:3 ХИК Вейккауслига
- 18.04.2016 ХИК 2:1 СИК Вейккауслига
- 23.09.2015 СИК 3:0 ХИК Вейккауслига
- 17.06.2015 ХИК 3:1 СИК Вейккауслига
- 24.05.2015 СИК 1:2 ХИК Вейккауслига
- 24.08.2014 СИК 2:0 ХИК Вейккауслига
- 19.07.2014 ХИК 2:0 СИК Вейккауслига
- 26.05.2014 ХИК 1:0 СИК Вейккауслига
- 15.03.2014 СИК 1:0 ХИК Кубок лиги
- 23.04.2011 СИК 0:4 ХИК Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|ХИК
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Лахти
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Интер Турку
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Ильвес
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Кеми Кингс
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|СИК
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|9.
|Хонка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|КуПС
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|11.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|ТПС
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Аннан Энтони выходит на его замену.
80'
ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Алхо Николай выходит на его замену.
80'
СИК делает замену. Ville Tikkanen уходит с поля, а Меро Йоэл выходит на его замену.
78'
СИК делает замену. Лаасконен Йоханнес уходит с поля, а Vahid Hambo выходит на его замену.
71'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
57'
Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
51'
Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
СИК делает замену. Аксалу Михкель уходит с поля, а Джесси ОСт выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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