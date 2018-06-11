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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:2
Конец матча
28' Желтая карточкаJean Mota
0:1
33' ПенальтиДамиан Леандро
36' Желтая карточкаDiego Pituca
45' Желтая карточкаWilliam Pottker
47' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
1:1
51' ПенальтиГабриэл Барбоза
1:2
53' ГолКуэста Виктор
54' Красная карточкаPerez Martinez Lucas VI
74' Желтая карточкаBruno Henrique IV
89' Желтая карточкаРосси
90' Желтая карточкаPatrick I
90' Желтая карточкаДурадо Родриго
|
28'
33'
0:1
36'
45'
46'
51'
1:1
53'
1:2
77'
86'
89'
90'
90'
Состав команд
14
Браз
Давид
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
27
Саша
Эдуардо
43
Rodrygo
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
19
Lucca
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 28 Perez Martinez Lucas VI Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 43 Rodrygo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 35 Robson Bambu
- 2 Luiz Felipe III
- 32 Gabriel Calabres
- 18 Guilherme Nunes
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 18 Фабиано Лейсманн Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 99 William Pottker Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 19 Lucca Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Daniel Вратарь
- 3 Данило Силва Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 35 Charles Matos Полузащитник
- 2 Дуду Эдуардо Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 49 Алмейда Ричард Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 21 Camilo III
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 07.06.2018 Коринтианс 1:1 Сантос СA
- 03.06.2018 Сантос 5:2 Витория СA
- 01.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос СA
- 27.05.2018 Сантос 0:1 Крузейро СA
- 25.05.2018 Сантос 0:0 Реал Гарчиласо КЛ
- 20.05.2018 Сан-Паулу 1:0 Сантос СA
- 18.05.2018 Луверденсе 2:1 Сантос К
- 14.05.2018 Сантос 3:1 Парана СA
- 11.05.2018 Сантос 5:1 Луверденсе К
- 07.05.2018 Гремио 5:1 Сантос СA
- 02.05.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Сантос КЛ
- 25.04.2018 Сантос 2:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Сантос 2:0 Сеара СA
- 06.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Сантос КЛ
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос П
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас П
- 22.03.2018 Сантос 0:0 Ботафого Рибейрао П
- 19.03.2018 Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос П
- 16.03.2018 Сантос 3:1 Насьональ Монтевидео КЛ
Интернасьональ (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 06.06.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ СA
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
- 12.05.2018 Гремио 0:0 Интернасьональ СA
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
Последние игры между собой
Сантос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Интернасьональ: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|2
|1
|20 - 6
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|20
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Гремио
|11
|5
|4
|2
|11 - 5
|19
|5.
|Интернасьональ
|11
|5
|4
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Палмейрас
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|7.
|Спорт Ресифи
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|8.
|Крузейро
|11
|5
|2
|4
|7 - 6
|17
|9.
|Коринтианс
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|10.
|Васко да Гама
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|Ботафого
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|13.
|Америка Минейро
|11
|4
|1
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Шапекоэнсе
|11
|3
|4
|4
|14 - 19
|13
|15.
|Витория
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|16.
|Сантос
|10
|3
|1
|6
|13 - 16
|10
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|18.
|Баия
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|19.
|Парана
|11
|2
|3
|6
|6 - 15
|9
|20.
|Сеара
|11
|0
|5
|6
|6 - 16
|5
Второй тайм
90'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Patrick получил желтую карточку от судьи
89'
Росси получил желтую карточку от судьи
86'
Интернасьональ делает замену. Дамиан Леандро уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
77'
Интернасьональ делает замену. Lucca уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
74'
Bruno Henrique получил желтую карточку от судьи
71'
Сантос делает замену. Саша Эдуардо уходит с поля, а Лео Ситтадини выходит на его замену.
58'
Сантос делает замену. Габриэл Барбоза уходит с поля, а Энрике Густаво выходит на его замену.
54'
УДАЛЕНИЕ! - Lucas увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
53'
Г О О О О Л - Куэста Виктор бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза из команды Сантос забивает с точки!
47'
Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
46'
Сантос делает замену. Jean Mota уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
46'
Интернасьональ делает замену. Данило Фернандес уходит с поля, а Daniel выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
William Pottker получил желтую карточку от судьи
36'
Diego Pituca получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Дамиан Леандро из команды Интернасьональ забивает с точки!
28'
Jean Mota получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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