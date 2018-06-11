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  5. Серия A
Сантос
1:2
Конец матча
Интернасьональ
0'
28' Желтая карточка
Jean Mota
0:1
33' Пенальти
Дамиан Леандро
36' Желтая карточка
Diego Pituca
45' Желтая карточка
William Pottker
47' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
1:1
51' Пенальти
Габриэл Барбоза
1:2
53' Гол
Куэста Виктор
54' Красная карточка
Perez Martinez Lucas VI
74' Желтая карточка
Bruno Henrique IV
89' Желтая карточка
Росси
90' Желтая карточка
Patrick I
90' Желтая карточка
Дурадо Родриго
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Patrick получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Росси получил желтую карточку от судьи
86'
Интернасьональ делает замену. Дамиан Леандро уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
77'
Интернасьональ делает замену. Lucca уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Bruno Henrique получил желтую карточку от судьи
71'
Сантос делает замену. Саша Эдуардо уходит с поля, а Лео Ситтадини выходит на его замену.
58'
Сантос делает замену. Габриэл Барбоза уходит с поля, а Энрике Густаво выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
УДАЛЕНИЕ! - Lucas увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Куэста Виктор бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза из команды Сантос забивает с точки!
Желтая карточка
47'
Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
46'
Сантос делает замену. Jean Mota уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
46'
Интернасьональ делает замену. Данило Фернандес уходит с поля, а Daniel выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
William Pottker получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Diego Pituca получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Дамиан Леандро из команды Интернасьональ забивает с точки!
Желтая карточка
28'
Jean Mota получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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