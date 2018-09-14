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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Брюгге
2:1
Конец матча
Локерен
0'
0:1
8' Гол
Йованович Джёрдже
1:1
61' Гол
Пулен Бенуа
64' Желтая карточка
Пулен Бенуа
76' Желтая карточка
Дешахт Оливье
76' Желтая карточка
Севальос Хосе
84' Желтая карточка
Ortwin de Wolf
90' Желтая карточка
Денсвил Стефано
90' Желтая карточка
Mickael Tirpan
90' Желтая карточка
Скуласон Ари
90' Желтая карточка
Вормер Руд
2:1
90' Пенальти
Воссен Йелле
90'+11
Второй тайм
90'
Брюгге делает замену. Ритс Матс уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Воссен Йелле из команды Брюгге забивает с точки!
Желтая карточка
90'
Вормер Руд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Mickael Tirpan получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
89'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Мирич Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Ortwin de Wolf получил желтую карточку от судьи
81'
Локерен делает замену. Бен-Харуш Омри уходит с поля, а Скуласон Ари выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Севальос Хосе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Дешахт Оливье получил желтую карточку от судьи
74'
Брюгге делает замену. Резаи Кавех уходит с поля, а Ikoma Lois Openda выходит на его замену.
72'
Локерен делает замену. Djordje Jovanovic уходит с поля, а Сорока Антон выходит на его замену.
67'
Брюгге делает замену. Krepin Diatta уходит с поля, а Влитинк Тибо выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Пулен Бенуа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Пулен Бенуа бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Djordje Jovanovic бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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