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Стадион: Ян Брейдель
0:1
8' ГолЙованович Джёрдже
1:1
61' ГолПулен Бенуа
64' Желтая карточкаПулен Бенуа
76' Желтая карточкаДешахт Оливье
76' Желтая карточкаСевальос Хосе
84' Желтая карточкаOrtwin de Wolf
90' Желтая карточкаДенсвил Стефано
90' Желтая карточкаMickael Tirpan
90' Желтая карточкаСкуласон Ари
90' Желтая карточкаВормер Руд
2:1
90' ПенальтиВоссен Йелле
|
8'
0:1
61'
1:1
64'
76'
76'
84'
90'
90'
90'
90'
90'
2:1
Состав команд
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
10
Резаи
Кавех
18
Bambo
Diaby
Брюгге 3-5-2
- Основной состав
- 1 Летица Карло Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 11 Krepin Diatta Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 26 Ритс Матс Полузащитник
- 47 Грёнефельд Арнаут Полузащитник
- 10 Резаи Кавех Нападающий
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Юбер Гийом Вратарь
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 15 Митрович Матей Защитник
- 6 Амрабат Софьян Полузащитник
- 19 Влитинк Тибо Полузащитник
- 80 Ikoma Lois Openda Нападающий
- 16 Шрейверс Сьебе Нападающий
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Локерен 4-3-3
- Основной состав
- 12 Ortwin de Wolf Вратарь
- 25 Mickael Tirpan Защитник
- 32 Jakov Filipovic Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 16 Бен-Харуш Омри Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 18 Bambo Diaby Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Нападающий
- 99 Йованович Джёрдже Нападающий
- 22 Де Риддер Стив Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 23 Маречек Лукаш Полузащитник
- 6 Скуласон Ари Полузащитник
- 21 Мирич Марко Нападающий
- 77 Сорока Антон Нападающий
- 28 Amine Benchaib
- 33 Gil van Moerzeke
- Главный тренер: Мас Петер
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 31.08.2018 Зульте-Варегем 2:5 Брюгге ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 29.07.2018 Брюгге 5:2 Эйпен ПДА
- 22.07.2018 Брюгге 2:1 Стандард С
- 18.07.2018 Мехелен 0:0 Брюгге ТМК
- 14.07.2018 Брюгге 3:1 Хапоэль Хайфа ТМК
- 04.07.2018 Стяуа 1:1 Брюгге ТМК
- 30.06.2018 Торхаут 0:6 Брюгге ТМК
- 22.06.2018 Хейст 0:11 Брюгге ТМК
- 20.05.2018 Брюгге 0:1 Гент ПДА
- 13.05.2018 Стандард 1:1 Брюгге ПДА
- 10.05.2018 Шарлеруа 1:3 Брюгге ПДА
- 06.05.2018 Брюгге 1:2 Андерлехт ПДА
- 27.04.2018 Генк 1:1 Брюгге ПДА
- 22.04.2018 Брюгге 4:4 Стандард ПДА
- 19.04.2018 Брюгге 6:0 Шарлеруа ПДА
- 15.04.2018 Андерлехт 1:0 Брюгге ПДА
Локерен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 06.09.2018 Локерен 1:0 Эксельсиор ТМК
- 01.09.2018 Локерен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 04.08.2018 Серкль Брюгге 3:2 Локерен ПДА
- 31.07.2018 Сент-Никлаас 1:3 Локерен ТМК
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 22.07.2018 Локерен 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 18.07.2018 Ломмель 2:1 Локерен ТМК
- 14.07.2018 АЗ Алкмаар 2:0 Локерен ТМК
- 07.07.2018 Зульте-Варегем 0:1 Локерен ТМК
- 01.07.2018 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 29.06.2018 Аванти Стекене 0:1 Локерен ТМК
- 26.06.2018 SK Lochristi 1:9 Локерен ТМК
- 23.05.2018 Зульте-Варегем 2:2 Локерен ПДАТЗПВЛЕПО
- 19.05.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 12.05.2018 Локерен 4:2 Беерсхот-Вильрейк ПДА
- 09.05.2018 Остенде 1:3 Локерен ПДА
- 05.05.2018 Локерен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Локерен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен Первый дивизион А
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге Первый дивизион А
- 12.02.2017 Локерен 1:0 Брюгге Лига Про
- 14.08.2016 Брюгге 1:0 Локерен Лига Про
- 31.01.2016 Брюгге 2:1 Локерен Лига Про
- 03.12.2015 Брюгге 1:0 Локерен Кубок
- 27.09.2015 Локерен 0:1 Брюгге Лига Про
- 15.02.2015 Брюгге 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 19.10.2014 Локерен 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 26.04.2014 Локерен 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 28.03.2014 Брюгге 5:1 Локерен Лига Жюпиле
- 24.11.2013 Локерен 0:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 03.11.2013 Брюгге 1:0 Локерен Лига Жюпиле
- 05.05.2013 Брюгге 2:1 Локерен Лига Жюпиле
- 05.04.2013 Локерен 1:4 Брюгге Лига Жюпиле
- 17.02.2013 Локерен 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 28.10.2012 Брюгге 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 25.01.2012 Брюгге 3:0 Локерен Премьер-лига
- 18.09.2011 Локерен 1:2 Брюгге Премьер-лига
- 14.05.2011 Локерен 0:1 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Генк
|6
|4
|2
|0
|16 - 7
|14
|3.
|Андерлехт
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|4.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|5.
|Ройал Антверпен
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|6.
|Стандард
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Остенде
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|8.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Сент-Трюйден
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|11.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|13.
|Кортрейк
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Локерен
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|15.
|Васланд-Беверен
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|16.
|Мускрон-Перювельз
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
Второй тайм
90'
Брюгге делает замену. Ритс Матс уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
90'
Г О О О О Л - Воссен Йелле из команды Брюгге забивает с точки!
90'
Вормер Руд получил желтую карточку от судьи
90'
Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Mickael Tirpan получил желтую карточку от судьи
90'
Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи
89'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Мирич Марко выходит на его замену.
84'
Ortwin de Wolf получил желтую карточку от судьи
81'
Локерен делает замену. Бен-Харуш Омри уходит с поля, а Скуласон Ари выходит на его замену.
76'
Севальос Хосе получил желтую карточку от судьи
76'
Дешахт Оливье получил желтую карточку от судьи
74'
Брюгге делает замену. Резаи Кавех уходит с поля, а Ikoma Lois Openda выходит на его замену.
72'
Локерен делает замену. Djordje Jovanovic уходит с поля, а Сорока Антон выходит на его замену.
67'
Брюгге делает замену. Krepin Diatta уходит с поля, а Влитинк Тибо выходит на его замену.
64'
Пулен Бенуа получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Пулен Бенуа бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Уэсли Мораес бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
8'
Г О О О О Л - Djordje Jovanovic бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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