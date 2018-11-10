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Стадион: Stadion Energa Gdansk
0:0
Перерыв
6' Желтая карточкаАвгустин Блажей
27' Желтая карточкаКуцяк Душан
45' Желтая карточкаМихаляк Конрад
|
27'
45'
Состав команд
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
18
Арак
Якуб
10
Зенёв
Сергей
5
Гол
Януш
24
Airam
Лехия Гданьск 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Куцяк Душан Вратарь
- 3 Joao Nunes Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 26 Августин Блажей Защитник
- 22 Младенович Филип Защитник
- 11 Михаляк Конрад Полузащитник
- 6 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 18 Арак Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Аломерович Златан Вратарь
- 5 Витория Стивен Защитник
- 27 Вольски Рафал Полузащитник
- 90 Собех Артур Нападающий
- 36 Tomasz Makowski
- 29 Mateusz Zukowski
- 19 Karol Fila
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Краковия 4-4-2
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 14 Дабровски Дамьян Полузащитник
- 5 Гол Януш Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Нападающий
- 24 Airam Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Гостомски Мацей Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 99 Jacub Serafin Полузащитник
- 33 Kamil Pestka
- 77 Sebastian Strozik
- Главный тренер: Michal Probierz
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 07.11.2018 Ресовя 1:3 Лехия Гданьск К
- 04.11.2018 Лех 0:1 Лехия Гданьск Э
- 27.10.2018 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 19.10.2018 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 06.10.2018 Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Э
- 28.09.2018 Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Э
- 22.09.2018 Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Э
- 15.09.2018 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2018 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 19.05.2018 Лехия Гданьск 1:1 Сандецья Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
- 30.04.2018 Шлёнск 3:1 Лехия Гданьск Э
Краковия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 03.11.2018 Краковия 0:0 Медзь Э
- 31.10.2018 Нецеча 2:0 Краковия К
- 28.10.2018 Корона Кельце 0:1 Краковия Э
- 22.10.2018 Краковия 2:0 Гурник Забже Э
- 07.10.2018 Краковия 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 26.09.2018 Рыбник 1:3 Краковия К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Краковия: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
- 23.04.2018 Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса
- 09.09.2016 Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.05.2016 Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 23.11.2015 Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 17.07.2015 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса
- 04.04.2015 Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 04.10.2014 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 04.12.2013 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 10.08.2013 Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса
- 18.02.2012 Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 14.08.2011 Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса
- 09.04.2011 Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 17.09.2010 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 12.12.2009 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
- 07.08.2009 Краковия 2:6 Лехия Гданьск Экстракласса
- 14.03.2009 Краковия 3:1 Лехия Гданьск Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|0:0
|15
|8
|5
|2
|24 - 15
|29
|2.
|Ягеллония
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|4.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Корона Кельце
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|8.
|Лех
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|9.
|Висла Плоцк
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|10.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|13.
|Краковия
|0:0
|15
|3
|6
|6
|11 - 17
|15
|14.
|Медзь
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|15.
|Гурник Забже
|15
|2
|7
|6
|15 - 25
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|15
|2
|5
|8
|21 - 33
|11
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Михаляк Конрад получил желтую карточку от судьи
33'
Краковия делает замену. Лопес Кабрера Айрам уходит с поля, а Будзински Марчин выходит на его замену.
27'
Куцяк Душан получил желтую карточку от судьи
6'
Августин Блажей получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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