  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Лехия Гданьск
0:0
Перерыв
Краковия
0'
6' Желтая карточка
Августин Блажей
27' Желтая карточка
Куцяк Душан
45' Желтая карточка
Михаляк Конрад
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Михаляк Конрад получил желтую карточку от судьи
33'
Краковия делает замену. Лопес Кабрера Айрам уходит с поля, а Будзински Марчин выходит на его замену.
Желтая карточка
27'
Куцяк Душан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Августин Блажей получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
Итог Бразилия. Квалификация
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ
Позже Бразилия. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация