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0:0
Второй тайм: 47'
Состав команд
11
Аллаги
Сами
33
Бирман
Тимо
36
Дорш
Никлас
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 5 Marvin Knoll Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 12 Мияичи Рио Полузащитник
- 25 Верман Хенк Нападающий
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 38 Florian Carstens
- 31 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Хайденхайм 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Kevin Mueller Вратарь
- 2 Буш Марнон Защитник
- 6 Patrick Mainka Защитник
- 33 Бирман Тимо Защитник
- 30 Тоеркауф Норман Защитник
- 36 Дорш Никлас Полузащитник
- 18 Гризбек Себастьян Полузащитник
- 8 Андрих Роберт Полузащитник
- 10 Доведан Никола Полузащитник
- 11 Томалла Денис Нападающий
- 7 Шнаттерер Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Айхер Витус Вратарь
- 5 Виттек Матиас Защитник
- 28 Фейк Арне Защитник
- 17 Мультауп Маурице Полузащитник
- 21 Тиль Максимилиан Полузащитник
- 27 Пуш Коля Полузащитник
- 9 Robert Glatzel Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Франк
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 04.11.2018 Арминия 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.10.2018 Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль Б2
- 22.10.2018 Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули Б2
- 07.10.2018 Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Б2
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 26.09.2018 Санкт-Паули 2:1 Падерборн Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
Хайденхайм (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 04.11.2018 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.10.2018 Хайденхайм 3:0 Зандхаузен К
- 27.10.2018 Кёльн 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.10.2018 Хайденхайм 3:0 Магдебург Б2
- 07.10.2018 Унион Берлин 1:1 Хайденхайм Б2
- 29.09.2018 Хайденхайм 3:2 Бохум Б2
- 26.09.2018 Ян 2:1 Хайденхайм Б2
- 23.09.2018 Хайденхайм 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 15.09.2018 Гамбург 3:2 Хайденхайм Б2
- 02.09.2018 Хайденхайм 0:1 Дармштадт Б2
- 26.08.2018 Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм Б2
- 19.08.2018 Едделох 2:5 Хайденхайм К
- 12.08.2018 Хольштайн Киль 1:1 Хайденхайм Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 14.07.2018 ЛАСК 0:4 Хайденхайм ТМК
- 01.07.2018 Хайденхайм 1:1 Альтах ТМК
- 13.05.2018 Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 06.05.2018 Кайзерслаутерн 1:0 Хайденхайм Б2
- 29.04.2018 Хайденхайм 2:0 Зандхаузен Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Хайденхайм: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2
- 28.04.2017 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Бундеслига 2
- 26.11.2016 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 06.03.2016 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 23.09.2015 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2
- 26.04.2015 Хайденхайм 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 08.11.2014 Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм Бундеслига 2
Санкт-Паули
Хайденхайм
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|13
|7
|4
|2
|15 - 12
|25
|2.
|Кёльн
|2:0
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|3.
|Санкт-Паули
|0:0
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|Гройтер Фюрт
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|5.
|Унион Берлин
|12
|4
|8
|0
|15 - 8
|20
|6.
|Хайденхайм
|0:0
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Динамо Дрезден
|0:2
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|8.
|Падерборн
|13
|4
|6
|3
|26 - 24
|18
|9.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|6
|3
|22 - 21
|18
|10.
|Дармштадт
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Бохум
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|12.
|Ян
|12
|4
|5
|3
|21 - 18
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|14.
|Арминия
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|15.
|Зандхаузен
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|16.
|Дуйсбург
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|17.
|Магдебург
|12
|1
|6
|5
|14 - 21
|9
|18.
|Ингольштадт
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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