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Санкт-Паули
0:0
Второй тайм: 47'
Хайденхайм
0' 47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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51' 1 Швеция 3 РОССИЯ
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ


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