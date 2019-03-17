  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион:
Митьюлланд
0:1
Первый тайм: 17'
Сённерйюск
0'
0:1
4' Гол
Лидер Март
17'
Первый тайм
16'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
16'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск в офсайде
15'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Джеймс Маньрекар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
14'
Йеппе Симонсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Кужава Рафал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Мабиль Авер оказался на газоне.
13'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Николас Марфельт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Кужава Рафал из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Йеппе Симонсен
10'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Рохас Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Рохас Марко из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
Милиц Себастьян из команды Сённерйюск хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Эвандер Феррейра нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
7'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
7'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
6'
Отличный пас сделал Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Джеймс Маньрекар из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Описание гола
4'
ГОЛ! Легко закончил атаку Лидер Март из команды Сённерйюск, забив в пустые ворота!
4'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
4'
Шольц Александр ошибается в защите.
4'
Стефан Гартенманн делает длинную передачу вперед
3'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Онуачу Пол нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
Угловой
2'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
2'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Алжир: Лига 1
Болгария: Первая профессиональная лига
Германия: Бундеслига: Женщины
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии (Финал)
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация