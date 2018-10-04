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Атлетико Калькутта
0:0
Первый тайм: 44'
Нортист Юнайтед
0'
9' Желтая карточка
Халдер Пронай
19' Желтая карточка
Lalhmangaihsanga Ralte
20' Желтая карточка
Jose Leudo
32' Вторая желтая карточка
Lalhmangaihsanga Ralte
44'
Первый тайм
37'
Атлетико Калькутта делает замену. Jayesh Rane уходит с поля, а Ricky Lallawmawma выходит на его замену.
32'
Sena Ralte получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
20'
Jose Leudo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Sena Ralte получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Sena Ralte получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Халдер Пронай получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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