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0:0
Первый тайм: 44'
9' Желтая карточкаХалдер Пронай
19' Желтая карточкаLalhmangaihsanga Ralte
20' Желтая карточкаJose Leudo
32' Вторая желтая карточкаLalhmangaihsanga Ralte
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20'
Состав команд
3
Gerson
I
13
Rehenesh
TP
12
Reagan
Singh
18
Гргич
Мато
22
Redeem
Tlang
23
Nikhil
Kadam
Атлетико Калькутта
- Основной состав
- 29 Arindam Bhattacharya Вратарь
- 2 Aiborlang Khongjee Защитник
- 3 Gerson I Защитник
- 4 John Johnson II Защитник
- 21 Lalhmangaihsanga Ralte Защитник
- 17 Халдер Пронай Полузащитник
- 12 Лансароте Мануэль Полузащитник
- 8 Noussair El Maimouni Полузащитник
- 16 Jayesh Rane I Полузащитник
- 7 Everton Santos Нападающий
- 15 Balwant Singh Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Eugeneson Lyngdoh
- 10 Лобо Кевин
- 18 Hitesh Sharma
- 9 Kalu Uche III
- 6 Ricky Lallawmawma
- 28 Ankit Mukherjee
- 24 Debjit Majumder
Нортист Юнайтед
- Основной состав
- 13 Rehenesh TP Вратарь
- 12 Reagan Singh Защитник
- 3 Mislav Komorski Защитник
- 18 Гргич Мато Защитник
- 19 Robert Lalthlamuana Защитник
- 6 Jose Leudo Полузащитник
- 14 Боргес Роуллин Полузащитник
- 22 Redeem Tlang Полузащитник
- 9 Federico Gallego Полузащитник
- 23 Nikhil Kadam Полузащитник
- 10 Огбече Бартоломью Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Gurwinder Singh Защитник
- 24 Juan Mascia
- 21 Rupert Nongrum
- 17 Augustine Okrah
- 32 Khawlhring Lalthathanga
- 4 Provat Lakra
- 1 Pawan Kumar
Предыдущие игры
Атлетико Калькутта (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 29.09.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Керала Бластерс СИ
- 08.09.2018 Фулхэм 1:0 Атлетико Калькутта ТМК
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 18.02.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Мумбаи Сити СИ
- 08.02.2018 Атлетико Калькутта 2:2 Керала Бластерс СИ
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 28.01.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Джамшедпур СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.01.2018 Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта СИ
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа СИ
- 23.12.2017 Атлетико Калькутта 1:0 Дели Динамос СИ
- 17.12.2017 Мумбаи Сити 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.12.2017 Ченнаин 3:2 Атлетико Калькутта СИ
- 01.12.2017 Джамшедпур 0:0 Атлетико Калькутта СИ
- 26.11.2017 Атлетико Калькутта 1:4 Пуне Сити СИ
- 18.12.2016 Керала Бластерс 1:1 Атлетико Калькутта СИ
Нортист Юнайтед (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 01.10.2018 Нортист Юнайтед 2:2 Гоа СИ
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 22.02.2018 Мумбаи Сити 3:2 Нортист Юнайтед СИ
- 17.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Керала Бластерс СИ
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос СИ
- 10.02.2018 Джамшедпур 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
- 15.12.2017 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 08.12.2017 Нортист Юнайтед 0:1 Бенгалуру СИ
- 02.12.2017 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 23.11.2017 Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед СИ
- 18.11.2017 Нортист Юнайтед 0:0 Джамшедпур СИ
- 04.12.2016 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
Последние игры между собой
Атлетико Калькутта: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Нортист Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 17.11.2016 Атлетико Калькутта 1:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 28.10.2016 Нортист Юнайтед 1:2 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 07.11.2015 Атлетико Калькутта 0:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 23.10.2015 Нортист Юнайтед 1:0 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
- 18.11.2014 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 16.10.2014 Нортист Юнайтед 0:2 Атлетико Калькутта Суперлига Индии
Первый тайм
37'
Атлетико Калькутта делает замену. Jayesh Rane уходит с поля, а Ricky Lallawmawma выходит на его замену.
32'
Sena Ralte получает вторую желтую карточку. Удаление.
20'
Jose Leudo получил желтую карточку от судьи
19'
Sena Ralte получил желтую карточку от судьи
15'
Sena Ralte получил желтую карточку от судьи
9'
Халдер Пронай получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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