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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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Виктория Пльзень
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Виктория Пльзень
ЦСКА Москва
89.4% (59)
Ничья:
6.1% (4)
Виктория Пльзень
4.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
36.4% (24)
ЦСКА Москва:
34.8% (23)
ЦСКА Москва:
9.1% (6)
Ничья:
6.1% (4)
ЦСКА Москва:
4.5% (3)
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