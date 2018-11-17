Стадион: Лужники
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Виктория ПльзеньДо начала игры, которая состоится 27.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 18 минут.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Виктория Пльзень
ЦСКА Москва
89.4% (59)
Ничья:
6.1% (4)
Виктория Пльзень
4.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
36.4% (24)
2:0 ЦСКА Москва:
34.8% (23)
1:0 ЦСКА Москва:
9.1% (6)
1:1 Ничья:
6.1% (4)
3:1 ЦСКА Москва:
4.5% (3)
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