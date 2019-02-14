Стадион: Ян Брейдель
0:1
Первый тайм: 27'
0:1
17' ГолЮнузович Златко
Первый тайм
17'
Г О О О О Л - Юнузович Златко бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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