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Стадион:
Брюгге
0:1
Первый тайм: 27'
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
17' Гол
Юнузович Златко
27'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Юнузович Златко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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