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Атлетико М
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 3 0.5
2. Карраско Янник 1 0.17
3. Льоренте Маркос 1 0.17
4. Хименес Хосе 1 0.17
5. Эрмосо Марио 1 0.17
6. Корреа Анхель 0 0
7. Эррера Эктор 0 0
8. Лемар Тома 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 5 (1) 0.83
2. Вернер Тимо 3 (3) 0.5
3. Хадсон-Одои Каллум 2 0.33
4. Абрахам Тэмми 1 0.17
5. Зиеш Хаким 1 0.17
6. Пулишич Кристиан 1 0.17
7. Жоржиньо II 1 (1) 0.17
8. Хаверц Кай 0 0
9. Ковачич Матео 0 0
10. Канте Н'Голо 0 0
11. Маунт Мэйсон 0 0
12. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 2 0
2. Лоди Ренан 2 0
3. Суарес Луис 1 0
4. Коке Хорхе 1 0
5. Эррера Эктор 1 0
6. Ньигес Сауль 1 0
7. Эрмосо Марио 1 0
8. Льоренте Маркос 1 0
9. Торрейра Лукас 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 2 0
2. Ковачич Матео 2 0
3. Зиеш Хаким 2 0
4. Маунт Мэйсон 2 0
5. Аспиликуэта Сесар 1 0
6. Канте Н'Голо 1 0
7. Чилуэлл Бен 1 0
8. Пулишич Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Челси 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта
Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Челси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Челси 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:2 Челси Лига чемпионов Челси 1:3 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Челси Лига чемпионов
Челси 1:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Атлетико М 2:2 Челси Лига чемпионов Челси 4:0 Атлетико М Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2021, осталось 1 день 21 час 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 78
    Атлетико М 78.2% (61)
    X 12.8% (10)
    Челси 9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Челси
    2.80
    3.25
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.20 2.95
    Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.10 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.18 3.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.25 2.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.00 1.10 5.70 1.13 2.65 1.49 1.97 1.85 1.54 2.49 1.27 3.70 1.19 4.80 1.06 8.50 1.05 9.80 1.02 15.00 1.01 20.00
    6.80 1.06 5.60 1.11 2.60 1.47 1.97 1.83 1.61 2.62 1.25 3.95 1.17 4.75 1.04 8.70 1.03 9.30
    7.50 1.07 6.30 1.14 2.60 1.48 2.01 1.86 1.73 2.18 1.57 2.50 1.25 3.95 1.18 4.80 1.05 8.50 1.04 9.20 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.56 1.54 2.37 1.27 3.50 1.05 8.60
    2.56 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
    1.59 2.39 1.29 3.65 1.08 8.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    3.15 1.33 2.11 1.68 1.48 2.55 1.11 6.00
    3.12 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.65 1.02 14.00
    2.08 1.70 1.47 2.55 1.15 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.72
    2.06 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    5.50 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    4.00 1.22
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Челси

    Исход игры
    Атлетико М
    78.2% (61)
    Ничья
    12.8% (10)
    Челси
    9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.28% (47)
    Меньше
    34.72% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    73.61% (53)
    Нет
    26.39% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    47.4% (37)
    1:0 Атлетико М
    14.1% (11)
    2:0 Атлетико М
    9% (7)
    1:1 Ничья
    7.7% (6)
    1:2 Челси
    6.4% (5)
    2:2 Ничья
    5.1% (4)
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