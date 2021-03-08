1:0
41' ГолЯремчук Роман
52' Желтая карточкаБезус Роман
24
Кумс
Свен
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
25
Батай
Йелле
29
Д'Хасе
Робби
10
Сакала
Фэшн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
-
19 Тьям МамадуНападающий
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
41'
1:0
52'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|15 (1)
|0.52
|2.
|Букари Осман
|4
|0.14
|3.
|Кумс Свен
|3 (1)
|0.1
|4.
|Тиссудали Тарик
|3
|0.1
|5.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.1
|6.
|Депуатр Лоран
|2
|0.07
|7.
|Пластун Игорь
|2
|0.07
|8.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.07
|9.
|Мохаммади Милад
|1
|0.03
|10.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.03
|11.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.03
|12.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.03
|13.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.03
|14.
|Самуаз Матисс
|1
|0.03
|15.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|16.
|Безус Роман
|0
|0
|17.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|13 (2)
|0.43
|2.
|Гейе Махтар
|10 (5)
|0.33
|3.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0.1
|4.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.1
|5.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.1
|6.
|Теате Артур
|3
|0.1
|7.
|Квасина Марко
|2
|0.07
|8.
|Хендри Джек
|2
|0.07
|9.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.03
|10.
|Капон Брехт
|1
|0.03
|11.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.03
|12.
|Танье Антон
|1
|0.03
|13.
|Батай Йелле
|0
|0
|14.
|Скуласон Ари
|0
|0
|15.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|16.
|Бэтцнер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|2.
|Дорш Никлас
|5
|0
|3.
|Яремчук Роман
|2
|1
|4.
|Кумс Свен
|3
|0
|5.
|Безус Роман
|3
|0
|6.
|Арсланаджич Дино
|3
|0
|7.
|Марре Сулейман
|3
|0
|8.
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0
|9.
|Букари Осман
|3
|0
|10.
|Депуатр Лоран
|2
|0
|11.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|12.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|13.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|14.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|15.
|Овусу Элиша
|2
|0
|16.
|Болат Синан
|1
|0
|17.
|Ботака Жордан
|1
|0
|18.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|8
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|5
|0
|5.
|Д'Арпино Максим
|5
|0
|6.
|Танье Антон
|5
|0
|7.
|Теате Артур
|5
|0
|8.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|9.
|Скуласон Ари
|3
|0
|10.
|Хендри Джек
|3
|0
|11.
|Якель Фредерик
|3
|0
|12.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|13.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|14.
|Юбер Гийом
|2
|0
|15.
|Квасина Марко
|2
|0
|16.
|Капон Брехт
|1
|0
|17.
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|17.5% (7)
|22.5% (9)
|20% (8)
|10% (4)
|15% (6)
|15% (6)
|Остенде
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эйпен 1:0 Гент Мехелен 1:1 Гент Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Гент 3:1 Шарлеруа
Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем
Остенде Последние 20 матчей: +10 =4 -6Остенде 2:0 Мехелен Эйпен 1:1 Остенде Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде
Остенде 3:1 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен
Последние игры между собой
Гент: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Остенде 2:2 Гент Кубок Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|61 - 18
|66
|2.
|Антверпен
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 40
|51
|3.
|Генк
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|56 - 41
|49
|4.
|Остенде
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|45 - 37
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|40 - 31
|46
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|54 - 56
|44
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 49
|44
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|46 - 53
|43
|9.
|Мехелен
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 47
|41
|10.
|Гент
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 34
|40
|11.
|Шарлеруа
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|41 - 38
|40
|12.
|Стандард
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|41 - 38
|40
|13.
|Эйпен
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|38 - 47
|37
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 46
|36
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 44
|32
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|27 - 45
|30
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|30
|9
|2
|19
|34 - 48
|29
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 11
|34
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Генк
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|32 - 18
|28
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 19
|28
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|19 - 9
|28
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 18
|26
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 26
|22
|8.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|9.
|Гент
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 17
|21
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 11
|19
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 26
|18
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 29
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|3.
|Мехелен
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 21
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 30
|22
|6.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|8.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 21
|19
|11.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 19
|18
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|13.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 31
|18
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 23
|16
|15.
|Остенде
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 19
|15
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 27
|13
Победитель
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