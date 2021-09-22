Теллес в своей штрафной площади на развороте красиво ушёл от двух соперников.

Ван де Бек с двадцати восьми метров пробил в сторону верхних ярусов трибуны.

У Матича не получился перевод направо на Далота. Мяч достался соперникам.

22' Марсьяль слева грудью красиво прокинул мяч к воротам, где Доусон сыграл аккуратно и ситуацию разрядил.

21' Ноубл в центре поля сбил Мату.

20' Байи в центральном круге оказался в окружении четырёх соперников и не смог сохранить мяч.

19' Замена в составе "Вест Хэма": вместо Райана Фредерикса на поле вышел Владимир Цоуфал.

18' Фредерикс снова сидит на газоне. Видимо, Райан не сможет продолжить встречу.

17' Матич слева вывел к воротам Марсьяля. Антони покатил мяч в центр, где Далот немного не успел к передаче партнёра. Перед Диогу были пустые ворота.

16' Мата исполнил подачу от углового флага. Гости вынесли мяч из штрафной площади.

15' Санчо слева из пределов штрафной площади пробил по воротам, но кто-то из защитников успел подставить ногу.

14' Далот справа навесил к воротам, где Марсьяль не попал головой по мячу.

13' Мата от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Байи в борьбе с Ареола не смог головой пробить по воротам. Мяч отскочил на Мату, который с острого угла пробил в перекладину.

12' Прострел Далота справа привёл к угловому удару.

11' Фредериксу медики оказывают помощь. Райан получил повреждение в эпизоде с голом.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ЛАНСИНИ!!! Фредерикс справа прорвался к воротам и откатил мяч в центр на Лансини, который без помех пробил в левый угол.

9' Лансини исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева выбили мяч от ворот после подачи Мануэля.

8' Крал слева из пределов штрафной площади пробил в дальний угол, а Байи сумел оказаться на линии полёта мяча.

7' Ван де Бек на фланге в подкате выбил мяч у Джонсона.

6' Джонсон слева прошёл вперёд и навесил к воротам. Теллес оказался в одиночестве и спокойно выбил мяч из штрафной площади.

4' Далоту справа не удалось прострелить к воротам после паса от Маты.

3' Ярмоленко справа убежал от соперника и откатил мяч на Боуэна, который с двенадцати метров не попал в ближний угол.

2' "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Вест Хэм" - в полосатых бело-голубых футболках и голубых трусах.