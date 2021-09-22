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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
9' Гол
Лансини Мануэль
26'
26
Хендерсон
Дин
20
Далот
Диогу
3
Байи
Эрик
2
Линделоф
Виктор
27
Теллес
Алекс
34
Ван
де
Бек
Донни
31
Матич
Неманья
14
Лингард
Джесси
8
Мата
Хуан
25
Санчо
Джедон
9
Марсьяль
Антони
13
Ареола
Альфонс
24
Фредерикс
Райан
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
31
Джонсон
Бен
33
Крал
Алекс
16
Ноубл
Марк
7
Ярмоленко
Андрей
10
Лансини
Мануэль
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Лансини Мануэль
17'
 
Цоуфал Владимир
Фредерикс Райан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лансини Мануэль 1 1

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас
Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Форсс Маркус 5 1 0
2. Бёрнли Родригес Джей 4 0 0
3. Престон Норт Энд Якобсен Эмиль Рис 4 0 0
4. Сандерленд О’Брайен Эйден 4 1 0
5. Арсенал Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шрусбери Таун Пеннингтон Мэттью 0 1
2. Форест Грин Ebou Adams 0 1
3. Портсмут Джонсон Каллум 0 1
4. Эвертон Кин Мойзе 0 1
5. Крю Александра Billy Sass-Davies 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    У Матича не получился перевод направо на Далота. Мяч достался соперникам.
  • 26'
    Ван де Бек с двадцати восьми метров пробил в сторону верхних ярусов трибуны.
  • 25'
    "Манчестер Юнайтед" спокойно катает мяч в центре поля.
  • Офсайд
    24'
    Масуаку оказался в офсайде.
  • 23'
    Теллес в своей штрафной площади на развороте красиво ушёл от двух соперников.
  • 22'
    Марсьяль слева грудью красиво прокинул мяч к воротам, где Доусон сыграл аккуратно и ситуацию разрядил.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ноубл в центре поля сбил Мату.
  • 20'
    Байи в центральном круге оказался в окружении четырёх соперников и не смог сохранить мяч.
  • Замена
    19'
    Замена в составе "Вест Хэма": вместо Райана Фредерикса на поле вышел Владимир Цоуфал.
  • Травма, повреждение
    18'
    Фредерикс снова сидит на газоне. Видимо, Райан не сможет продолжить встречу.
  • 17'
    Матич слева вывел к воротам Марсьяля. Антони покатил мяч в центр, где Далот немного не успел к передаче партнёра. Перед Диогу были пустые ворота.
  • Угловой
    16'
    Мата исполнил подачу от углового флага. Гости вынесли мяч из штрафной площади.
  • 15'
    Санчо слева из пределов штрафной площади пробил по воротам, но кто-то из защитников успел подставить ногу.
  • 14'
    Далот справа навесил к воротам, где Марсьяль не попал головой по мячу.
  • Угловой
    13'
    Мата от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Байи в борьбе с Ареола не смог головой пробить по воротам. Мяч отскочил на Мату, который с острого угла пробил в перекладину.
  • 12'
    Прострел Далота справа привёл к угловому удару.
  • Травма, повреждение
    11'
    Фредериксу медики оказывают помощь. Райан получил повреждение в эпизоде с голом.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЛАНСИНИ!!! Фредерикс справа прорвался к воротам и откатил мяч в центр на Лансини, который без помех пробил в левый угол.
  • Угловой
    9'
    Лансини исполнил первый угловой удар в матче. Хозяева выбили мяч от ворот  после подачи Мануэля.
  • 8'
    Крал слева из пределов штрафной площади пробил в дальний угол, а Байи сумел оказаться на линии полёта мяча.
  • 7'
    Ван де Бек на фланге в подкате выбил мяч у Джонсона.
  • 6'
    Джонсон слева прошёл вперёд и навесил к воротам. Теллес оказался в одиночестве и спокойно выбил мяч из штрафной площади.
  • 4'
    Далоту справа не удалось прострелить к воротам после паса от Маты.
  • 3'
    Ярмоленко справа убежал от соперника и откатил мяч на Боуэна, который с двенадцати метров не попал в ближний угол.
  • 2'
    "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Вест Хэм" - в полосатых бело-голубых футболках и голубых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Олд Траффорде"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм

Исход игры
Манчестер Юнайтед
89.2% (148)
Ничья
7.8% (13)
Вест Хэм
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.38% (95)
Меньше
32.62% (46)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
43.4% (72)
2:0 Манчестер Юнайтед
17.5% (29)
1:0 Манчестер Юнайтед
6% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
6% (10)
1:1 Ничья
4.2% (7)
1:2 Вест Хэм
2.4% (4)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
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