Англия: Кубок лиги 2021-2022
Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Олд Траффорд
Вест Хэм
0:1
9' ГолЛансини Мануэль
20
Далот
Диогу
27
Теллес
Алекс
25
Санчо
Джедон
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
31
Джонсон
Бен
33
Крал
Алекс
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лансини Мануэль
|1
|1
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:1 Лидс Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас
Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Кубок Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Форсс Маркус
|5
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Родригес Джей
|4
|0
|0
|3.
|Престон Норт Энд
|Якобсен Эмиль Рис
|4
|0
|0
|4.
|Сандерленд
|О’Брайен Эйден
|4
|1
|0
|5.
|Арсенал
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шрусбери Таун
|Пеннингтон Мэттью
|0
|1
|2.
|Форест Грин
|Ebou Adams
|0
|1
|3.
|Портсмут
|Джонсон Каллум
|0
|1
|4.
|Эвертон
|Кин Мойзе
|0
|1
|5.
|Крю Александра
|Billy Sass-Davies
|0
|1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Исход игры
Манчестер Юнайтед
89.2% (148)
Ничья
7.8% (13)
Вест Хэм
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.38% (95)
Меньше
32.62% (46)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
43.4% (72)
2:0 Манчестер Юнайтед
17.5% (29)
1:0 Манчестер Юнайтед
6% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
6% (10)
1:1 Ничья
4.2% (7)
1:2 Вест Хэм
2.4% (4)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.8% (3)
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