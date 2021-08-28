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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
2:2
Конец матча

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
1:0
39' Гол
Форнальс Пабло
1:1
58' Гол
Галлахер Конор
2:1
68' Гол
Антонио Майкл
2:2
70' Гол
Галлахер Конор
90' Желтая карточка
Райс Деклан
90'+5
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
8
Куйяте
Шейку
18
Макартур
Джеймс
11
Заха
Уилфрид
20
Бентеке
Кристиан
9
Айю
Джордан
Вест Хэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

39'
Форнальс Пабло
(Антонио Майкл)
1:0
58'
1:1
Галлахер Конор
(Бентеке Кристиан)
68'
Антонио Майкл
2:1
70'
2:2
Галлахер Конор
79'
Лансини Мануэль
Боуэн Джаррод
 
87'
Ярмоленко Андрей
Форнальс Пабло
 
88'
 
Шлупп Джеффри
Макартур Джеймс
90'
Райс Деклан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 4 1.33
2. Бенрахма Саид 2 0.67
3. Форнальс Пабло 2 0.67
4. Крессуэлл Арон 1 0.33
5. Соучек Томаш 1 0.33
6. Цоуфал Владимир 0 0
7. Райс Деклан 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галлахер Конор 2 0.67
2. Бентеке Кристиан 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Райс Деклан 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 1 0
2. Бентеке Кристиан 1 0
3. Андерсен Йоаким 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 20% (2)
 Кристал Пэлас 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм
Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд
Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Челси 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Тоттенхэм Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
9. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
11. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс Заявка 2 0 1 1 3 - 7 1
16. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Челси 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Уотфорд Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
5. Лестер Варди Джейми 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Брентфорд Норгор Кристиан 2 0
4. Ньюкасл Шёр Фабиан 2 0
5. Эвертон Ришарлисон 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Вест Хэм 91% (122)
X 8.2% (11)
Кристал Пэлас 0.7% (1)
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Где смотреть матч Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас

Исход игры
Вест Хэм
91% (122)
Ничья
8.2% (11)
Кристал Пэлас
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.3% (73)
Меньше
44.7% (59)
Обе команды забьют
Да
58.33% (77)
Нет
41.67% (55)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
31.3% (42)
2:0 Вест Хэм
27.6% (37)
3:1 Вест Хэм
16.4% (22)
1:0 Вест Хэм
9.7% (13)
1:1 Ничья
6% (8)
3:0 Вест Хэм
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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