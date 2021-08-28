Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вест Хэм
2:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Кристал Пэлас
1:0
39' ГолФорнальс Пабло
1:1
58' ГолГаллахер Конор
2:1
68' ГолАнтонио Майкл
2:2
70' ГолГаллахер Конор
90' Желтая карточкаРайс Деклан
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
-
43 Ханнам РисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Стрит РобертНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
39'
1:0
58'
68'
2:1
70'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|4
|1.33
|2.
|Бенрахма Саид
|2
|0.67
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.67
|4.
|Крессуэлл Арон
|1
|0.33
|5.
|Соучек Томаш
|1
|0.33
|6.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|7.
|Райс Деклан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Конор
|2
|0.67
|2.
|Бентеке Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд Джоэл
|1
|0
|2.
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|3.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм
Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд
Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Эвертон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Лестер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Челси
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|19.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|2
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|2
|0
|4.
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|2
|0
|5.
|Эвертон
|Ришарлисон
|2
|0
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас
Исход игры
Вест Хэм
91% (122)
Ничья
8.2% (11)
Кристал Пэлас
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.3% (73)
Меньше
44.7% (59)
Обе команды забьют
Да
58.33% (77)
Нет
41.67% (55)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
31.3% (42)
2:0 Вест Хэм
27.6% (37)
3:1 Вест Хэм
16.4% (22)
1:0 Вест Хэм
9.7% (13)
1:1 Ничья
6% (8)
3:0 Вест Хэм
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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