Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Антонио Майкл из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Конор Галлахер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Какой промах! Гехи Марк имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Райс Деклан получил желтую карточку от судьи

91' Отличные скиллы показывает Айю Джордан , обводя своих соперников

90' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Ярмоленко Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Куйяте Шейку получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Конор Галлахер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Гехи Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Конор Галлахер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Г О О О О Л - Конор Галлахер забивает ударом с правой ноги!

68' Г О О О О Л - Антонио Майкл забивает ударом с левой ноги!

68' ШАНС! Антонио Майкл вышел один на один с голкипером...

67' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

65' Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

64' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Конор Галлахер из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.

63' Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Команда Кристал Пэлас забила мяч, хотя лучше играли соперники

58' Г О О О О Л - Конор Галлахер забивает с правой ноги!

58' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Заха Уилфрид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Тайрик Митчелл из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

53' Соучек Томаш бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

52' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Хорошую попытку сделал Бенрахма Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

49' Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля