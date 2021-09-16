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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Динамо Загреб
0:2
Конец матча

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
22' Гол
Антонио Майкл
32' Желтая карточка
Лансини Мануэль
0:2
50' Гол
Райс Деклан
67' Желтая карточка
Мишич Йосип
90'+4
40
Ливакович
Доминик
37
Шутало
Йосип
6
Лауритсен
Расмус
28
Теофил-Катерин
Кевин
13
Ристовски
Стефан
5
Адеми
Ариян
27
Мишич
Йосип
38
Франич
Бартол
7
Иванушец
Лука
21
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
4
Зума
Курт
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
11
Влашич
Никола
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Динамо Загреб
3-4-1-2
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Антонио Майкл
32'
 
Лансини Мануэль
46'
Юрич Дени
Теофил-Катерин Кевин
 
50'
0:2
Райс Деклан
51'
 
Бенрахма Саид
Лансини Мануэль
63'
Мохаррами Садех
Ристовски Стефан
 
67'
Мишич Йосип
 
69'
 
Боуэн Джаррод
Влашич Никола
75'
Толич Марко
Мишич Йосип
 
82'
 
Ноубл Марк
Райс Деклан
83'
 
Масуаку Артур
Форнальс Пабло
83'
 
Ярмоленко Андрей
Антонио Майкл
83'
Менало Лука
Оршич Мислав
 
84'
Гояк Амер
Иванушец Лука
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 1 1
2. Райс Деклан 1 1

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Мишич Йосип 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Лансини Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 0 0 0 0 0 0
 Вест Хэм 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Динамо Загреб 2:0 Шибеник Осиек 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Шериф Динамо Загреб 1:0 Локомотив Загреб
Шериф 3:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 ХНК Горица Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Генк Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Генк Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Динамо Загреб Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рапид Вена Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Лансини Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Антонио Майкл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Динамо Загреб 12.2% (18)
X 23.8% (35)
Вест Хэм 63.9% (94)
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Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм

Исход игры
Динамо Загреб
12.2% (18)
Ничья
23.8% (35)
Вест Хэм
63.9% (94)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
84.83% (123)
Нет
15.17% (22)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
42.2% (62)
1:1 Ничья
20.4% (30)
1:3 Вест Хэм
8.8% (13)
0:1 Вест Хэм
8.2% (12)
2:1 Динамо Загреб
6.8% (10)
0:2 Вест Хэм
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Динамо Загреб
2% (3)
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