Лига Европы 2021-2022
Динамо Загреб
0:2
Конец матча
Стадион: Максимир
Вест Хэм
0:1
22' ГолАнтонио Майкл
32' Желтая карточкаЛансини Мануэль
0:2
50' ГолРайс Деклан
67' Желтая карточкаМишич Йосип
37
Шутало
Йосип
27
Мишич
Йосип
99
Оршич
Мислав
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Дилавер ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
39 Юрич ДениНападающий
-
70 Менало ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
Ход матча
22'
0:1
32'
50'
0:2
67'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|1
|1
|2.
|Райс Деклан
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мишич Йосип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лансини Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Вест Хэм
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =4 -2Динамо Загреб 2:0 Шибеник Осиек 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Шериф Динамо Загреб 1:0 Локомотив Загреб
Шериф 3:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 ХНК Горица Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Динамо Загреб 3:3 Риека Омония 0:1 Динамо Загреб Хвартски Драговоляц 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Омония Динамо Загреб 0:2 Славен Валюр 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:2 Валюр Ростов 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Шибеник Динамо Загреб 6:3 Истра 1961 ХНК Горица 0:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:2 Вараждин
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм
Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Генк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Генк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм
Исход игры
Динамо Загреб
12.2% (18)
Ничья
23.8% (35)
Вест Хэм
63.9% (94)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
84.83% (123)
Нет
15.17% (22)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
42.2% (62)
1:1 Ничья
20.4% (30)
1:3 Вест Хэм
8.8% (13)
0:1 Вест Хэм
8.2% (12)
2:1 Динамо Загреб
6.8% (10)
0:2 Вест Хэм
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Динамо Загреб
2% (3)
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