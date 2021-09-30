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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
2:0
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
1:0
29' Гол
Райс Деклан
44' Желтая карточка
Граховац Срджан
57' Желтая карточка
Граймль Лео
75' Желтая карточка
Диоп Исса
2:0
90' Гол
Бенрахма Саид
90'+7
13
Ареола
Альфонс
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
7
Ярмоленко
Андрей
22
Бенрахма
Саид
11
Влашич
Никола
9
Антонио
Майкл
25
Гартлер
Пауль
4
Айву
Эмануэль
30
Граймль
Лео
6
Виммер
Кевин
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
14
Граховац
Срджан
36
Аразе
Кельвин
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
9
Фунтас
Таксиархис
29
Кара
Эркан
Вест Хэм
4-2-3-1
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 2 1
Антонио Майкл 1 0.5
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 3 0.5
Кара Эркан 3 0.5
Грюлль Марко 3 0.5
Граймль Лео 1 0.17
Граховац Срджан 0 0
Шик Торстен 0 0
Кнасмюлльнер Кристоф 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 1 0
Диоп Исса 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граймль Лео 4 0
Граховац Срджан 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Шик Торстен 1 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Стойкович Филип 1 0
Штребингер Ричард 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Петрович Деян 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Шустер Лион 1 0
Зульцбахер Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Рапид Вена 20% (2) 10% (1) 10% (1) 0 30% (3) 30% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Лидс 1:2 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Рапид Вена 0:3 Штурм Адмира 1:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Генк
Рапид Вена 1:2 Адмира Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Динамо Загреб Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Генк Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Рапид Вена Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
3. Динамо Загреб Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Генк Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Загреб Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Генк Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Легия Эмрели Махир 4 0 0
3. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
4. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
5. Лион Экамби Карл Токо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Рапид Вена Граймль Лео 4 0
3. Алашкерт Джеймс 2 1
4. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
5. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Граховац Срджан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Райс Деклан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Вест Хэм 93.7% (133)
X 4.2% (6)
Рапид Вена 2.1% (3)
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Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Рапид Вена

Исход игры
Вест Хэм
93.7% (133)
Ничья
4.2% (6)
Рапид Вена
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (58)
Меньше
59.15% (84)
Обе команды забьют
Да
38.03% (54)
Нет
61.97% (88)
Популярный счёт
2:0 Вест Хэм
47.2% (67)
2:1 Вест Хэм
19.7% (28)
3:1 Вест Хэм
11.3% (16)
1:0 Вест Хэм
7% (10)
3:0 Вест Хэм
7% (10)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:2 Вест Хэм
1.4% (2)
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