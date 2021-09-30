Лига Европы 2021-2022
Вест Хэм
2:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Рапид Вена
1:0
29' ГолРайс Деклан
44' Желтая карточкаГраховац Срджан
57' Желтая карточкаГраймль Лео
75' Желтая карточкаДиоп Исса
2:0
90' ГолБенрахма Саид
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
30
Граймль
Лео
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
10 Балло ТьерноНападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
29'
1:0
44'
57'
75'
90'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райс Деклан
|2
|1
|Антонио Майкл
|1
|0.5
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|3
|0.5
|Кара Эркан
|3
|0.5
|Грюлль Марко
|3
|0.5
|Граймль Лео
|1
|0.17
|Граховац Срджан
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граймль Лео
|4
|0
|Граховац Срджан
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Штребингер Ричард
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Рапид Вена
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|30% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +13 =5 -2Лидс 1:2 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед Динамо Загреб 0:2 Вест Хэм
Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 4:1 Лестер Ньюкасл 2:4 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =3 -8Рапид Вена 0:3 Штурм Адмира 1:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Генк
Рапид Вена 1:2 Адмира Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Генк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Генк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Генк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Легия
|Эмрели Махир
|4
|0
|0
|3.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|4.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|5.
|Лион
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Рапид Вена
|Граймль Лео
|4
|0
|3.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|4.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|5.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:0 Рапид Вена
Исход игры
Вест Хэм
93.7% (133)
Ничья
4.2% (6)
Рапид Вена
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (58)
Меньше
59.15% (84)
Обе команды забьют
Да
38.03% (54)
Нет
61.97% (88)
Популярный счёт
2:0 Вест Хэм
47.2% (67)
2:1 Вест Хэм
19.7% (28)
3:1 Вест Хэм
11.3% (16)
1:0 Вест Хэм
7% (10)
3:0 Вест Хэм
7% (10)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:2 Вест Хэм
1.4% (2)
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