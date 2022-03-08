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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Севилья
Прогнозы 37
Вест Хэм 54.1% (20)
X 37.8% (14)
Севилья 8.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Севилья
2.26
3.48
3.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вест Хэм
Севилья

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 0.43
Райс Деклан 2 0.29
Антонио Майкл 1 0.14
Боуэн Джаррод 1 0.14
Ярмоленко Андрей 1 0.14
Доусон Крэйг 1 0.14
Диоп Исса 1 0.14
Ноубл Марк 1 (1) 0.14
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окампос Лукас 1 0.33
Марсьяль Антони 1 0.33
Мунир Эль-Хаддади 1 0.33
Ракитич Иван 1 (1) 0.33
Гомес Алехандро 0 0
Акунья Маркос 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 2 0
Райс Деклан 2 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Диоп Исса 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 1 1
Акунья Маркос 2 0
Окампос Лукас 1 0
Буну Яссин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1
Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0
1/8 финала
1 Севилья
0 Вест Хэм
0 РБ Лейпциг
0 Спартак Москва
3 Глазго Рейнджерс
0 Црвена Звезда
3 Аталанта
2 Байер Л
2 Брага
0 Монако
0 Барселона
0 Галатасарай
0 Айнтрахт Фр
0 Бетис
0 Лион
0 Порту
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Вест Хэм 54.1% (20)
    X 37.8% (14)
    Севилья 8.1% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Севилья
    2.26
    3.48
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Севилья

    Исход игры
    Вест Хэм
    54.1% (20)
    Ничья
    37.8% (14)
    Севилья
    8.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    37.8% (14)
    1:1 Ничья
    35.1% (13)
    1:0 Вест Хэм
    8.1% (3)
    2:0 Вест Хэм
    5.4% (2)
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