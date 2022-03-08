Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Севилья
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3
|0.43
|Райс Деклан
|2
|0.29
|Антонио Майкл
|1
|0.14
|Боуэн Джаррод
|1
|0.14
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.14
|Доусон Крэйг
|1
|0.14
|Диоп Исса
|1
|0.14
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.14
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окампос Лукас
|1
|0.33
|Марсьяль Антони
|1
|0.33
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.33
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.33
|Гомес Алехандро
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дилейни Томас
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
4
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1
Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1
Севилья
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Алавес - Севилья 0:0 Севилья - Бетис 2:1
Динамо Загреб - Севилья 1:0 Эспаньол - Севилья 1:1 Севилья - Динамо Загреб 3:1 Севилья - Эльче 2:0 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Сельта 2:2 Валенсия - Севилья 1:1 Бетис - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Сарагоса - Севилья 0:2 Кадис - Севилья 0:1 Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Вест Хэм - Севилья
Исход игры
Вест Хэм
54.1% (20)
Ничья
37.8% (14)
Севилья
8.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (18)
Меньше
51.35% (19)
Обе команды забьют
Да
83.78% (31)
Нет
16.22% (6)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
37.8% (14)
1:1 Ничья
35.1% (13)
1:0 Вест Хэм
8.1% (3)
2:0 Вест Хэм
5.4% (2)
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