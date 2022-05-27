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Стадион:
Словения
FIFA #64
 
Позже
Швеция
FIFA #17
Прогнозы 48
Словения 8.3% (4)
X 31.3% (15)
Швеция 60.4% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Швеция
3.53
3.22
3.46
Все Коэффициенты

История личных встреч

Словения
Швеция

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2
Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4 Косово - Словения 0:1 Словения - Сан-Марино 4:0
Швеция
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0
Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0 Франция - Швеция 4:2 Швеция - Хорватия 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 48
    Словения 8.3% (4)
    X 31.3% (15)
    Швеция 60.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Швеция
    3.53
    3.22
    3.46
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Словения - Швеция онлайн

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    Прогнозы на матч Словения - Швеция

    Исход игры
    Словения
    8.3% (4)
    Ничья
    31.3% (15)
    Швеция
    60.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция
    39.6% (19)
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    0:1 Швеция
    14.6% (7)
    2:1 Словения
    4.2% (2)
    0:2 Швеция
    4.2% (2)
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    Швеция
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