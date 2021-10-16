Аргентина: Лига професьональ 2021
Расинг Авельянеда
0:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
11' Желтая карточкаJuan Caceres
15' Желтая карточкаNahuel Iribarren
0:1
68' ГолHernan Lamberti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
-
45 Lucas Nunez
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Pablo GerzelПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
Ход матча
11'
15'
68'
0:1
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чанкалай Томас
|2
|0.13
|Лисандро Лопес III
|2 (1)
|0.13
|Цвитанич Дарио
|1
|0.06
|Javier Correa
|1
|0.06
|Пиатти Игнасио
|1
|0.06
|Nery Dominguez
|1
|0.06
|Enzo Copetti
|1
|0.06
|Гарре Бенжамин
|1
|0.06
|Fabricio Dominguez
|1
|0.06
|Морено Анибал
|1
|0.06
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|4
|0.25
|Augusto Schott
|3
|0.19
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.19
|Куручет Факундо
|2
|0.13
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.06
|Бертоло Николас
|1
|0.06
|Hernan Lamberti
|1
|0.06
|Lucas Acevedo
|1
|0.06
|Kevin Lomonaco
|1
|0.06
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Мартинес Маурисио
|4
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Carlos Alcaraz
|3
|0
|Juan Caceres
|3
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Augusto Schott
|4
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Nahuel Iribarren
|1
|0
|Куручет Факундо
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
12
17
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
2
20%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0
Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|15
|10
|2
|3
|24 - 13
|32
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|0:1
|16
|7
|5
|4
|24 - 16
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|16
|6
|7
|3
|22 - 12
|25
|6.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|8.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|16
|6
|6
|4
|19 - 12
|24
|9.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|10.
|Годой Крус
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Расинг Авельянеда
|16
|5
|7
|4
|13 - 9
|22
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|2
|8
|23 - 23
|20
|15.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|16.
|Атлетико Платенсе
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|18.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|20.
|Атлетико Тукуман
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|22.
|Патронато Парана
|16
|3
|6
|7
|13 - 19
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|0:0
|16
|2
|7
|7
|6 - 20
|13
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|16
|2
|6
|8
|15 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|9
|4
|4
|1
|18 - 7
|16
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Годой Крус
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|0
|4
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Касерос
|0:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|14.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|16.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|17.
|Арсенал Саранди
|0:0
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|0:1
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|8.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|10.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|13.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Атлетико Тукуман
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|23.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|8
|0
|2
|6
|1 - 14
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|2.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|3.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1