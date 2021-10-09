Аргентина: Лига професьональ 2021
Патронато Парана
1:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
29' Желтая карточкаМартинес Маурисио
36' Желтая карточкаСигали Леонардо
0:0
43' Не забитый пенальтиJunior Arias
0:1
49' ГолЛисандро Лопес
57' Желтая карточкаJuan Caceres
63' Желтая карточкаFernando Prado
1:1
67' ГолFabio Vazquez
1:2
80' ГолEnzo Copetti
21
Martin
Garay
33
Matias
Pardo
20
Junior
Arias
25
Gaston
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
- Нападающий
-
20 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Brian Nievas
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
- Основной состав
-
25 Gaston GomezВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Lucas Nunez
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
Ход матча
36'
43'
0:0
49'
0:1
57'
63'
67'
1:1
80'
1:2
История личных встреч
Патронато Парана
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|3
|0.2
|Junior Arias
|2 (1)
|0.13
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.07
|Марин Леандро
|1
|0.07
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.07
|Fabio Vazquez
|1
|0.07
|Franco Leys
|1
|0.07
|Brian Nievas
|1
|0.07
|Кантерос Гектор
|0
|0
|Охеда Серхио
|0
|0
|Rolando Garcia
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Matias Pardo
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чанкалай Томас
|2
|0.13
|Лисандро Лопес III
|2 (1)
|0.13
|Цвитанич Дарио
|1
|0.07
|Javier Correa
|1
|0.07
|Пиатти Игнасио
|1
|0.07
|Nery Dominguez
|1
|0.07
|Enzo Copetti
|1
|0.07
|Гарре Бенжамин
|1
|0.07
|Fabricio Dominguez
|1
|0.07
|Морено Анибал
|1
|0.07
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lautaro Geminiani
|5
|0
|Matias Pardo
|3
|1
|Brian Nievas
|4
|0
|Oliver Paz Benitez
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|Rolando Garcia
|2
|0
|Охеда Серхио
|0
|1
|Кантерос Гектор
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Facundo Cobos
|1
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|Matias Palavecino2
|1
|0
|Hugo Magallanes
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Мартинес Маурисио
|4
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Carlos Alcaraz
|3
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Juan Caceres
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
3
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2
Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Рентистас 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|7.
|Расинг Авельянеда
|15
|5
|7
|3
|13 - 8
|22
|8.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|9.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|10.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|11.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|13.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|23.
|Банфилд
|14
|2
|8
|4
|10 - 13
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|10.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|15.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|16.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|17.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|18.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|10.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|13.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0