1:0
20' ГолПиттас Яннис
2:0
30' ГолХарис Мавриас
51' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
2:1
61' ГолСациас Яннис
3:1
72' ГолЯнга Рангело
3:2
76' ГолОкриашвили Торнике
80' Желтая карточкаВинисиус Пауло II
82' Желтая карточкаРоберж Валентин
84' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
90' Желтая карточкаПедру Жоау
90' Желтая карточкаЙованович Александар
Ход матча
20'
1:0
30'
2:0
61'
2:1
72'
3:1
76'
82'
84'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Педру ЖоауЗащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
Аполлон
АПОЭЛ
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
79.2%
58.3%
19 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 14 ничьих 22 победы
58 матчей
34.5%
24.1%
41.4%
20 побед 14 ничьих 24 победы
Первый тайм
32.8%
43.1%
24.1%
19 побед 25 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.4%
39.7%
37.9%
13 побед 23 ничьи 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|3
|0.38
|Янга Рангело
|2
|0.25
|Питтас Яннис
|2
|0.25
|Онгенда Эрвин
|1
|0.13
|Харис Мавриас
|1
|0.13
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.38
|Маглица Антун
|2
|0.25
|Facundo Zavala
|2
|0.25
|Эфрем Георгиос
|1
|0.13
|Окриашвили Торнике
|1
|0.13
|Каро Андреас
|1
|0.13
|Сациас Яннис
|1
|0.13
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|3
|0
|Харис Мавриас
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Маглица Антун
|1
|1
|Эфрем Георгиос
|2
|0
|Окриашвили Торнике
|2
|0
|Соуза Лукас
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Савич Вуядин
|1
|0
|Винисиус Пауло II
|1
|0
|Педру Жоау
|1
|0
|Leo Natel
|1
|0
|Facundo Zavala
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1
АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0
Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|55
|2.
|АПОЭЛ
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|51
|3.
|АЕК Ларнака
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|48
|4.
|Арис Лимассол
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|47
|5.
|Анортосис
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|45
|6.
|Пафос
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|45
|2.
|Анортосис
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|42
|3.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|40
|4.
|Арис Лимассол
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Аполлон
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|50
|2.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|43
|3.
|Арис Лимассол
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|40
|4.
|АПОЭЛ
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|5.
|Анортосис
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Пафос
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3