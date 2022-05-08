  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип

2021-2022
Аполлон
3:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
1:0
20' Гол
Питтас Яннис
2:0
30' Гол
Харис Мавриас
51' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
2:1
61' Гол
Сациас Яннис
3:1
72' Гол
Янга Рангело
3:2
76' Гол
Окриашвили Торнике
80' Желтая карточка
Винисиус Пауло II
82' Желтая карточка
Роберж Валентин
84' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
90' Желтая карточка
Педру Жоау
90' Желтая карточка
Йованович Александар
90'+8
Аполлон
АПОЭЛ

История личных встреч

Аполлон
АПОЭЛ

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

79.2%
58.3%
19 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 24 победы

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 14 ничьих 22 победы

58 матчей

34.5%
24.1%
41.4%
20 побед 14 ничьих 24 победы

Первый тайм

32.8%
43.1%
24.1%
19 побед 25 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.4%
39.7%
37.9%
13 побед 23 ничьи 22 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 3 0.38
Янга Рангело 2 0.25
Питтас Яннис 2 0.25
Онгенда Эрвин 1 0.13
Харис Мавриас 1 0.13
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндонгаля Дьемерси 3 0.38
Маглица Антун 2 0.25
Facundo Zavala 2 0.25
Эфрем Георгиос 1 0.13
Окриашвили Торнике 1 0.13
Каро Андреас 1 0.13
Сациас Яннис 1 0.13

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 3 0
Харис Мавриас 3 0
Онгенда Эрвин 2 0
Авлонитис Тасос 2 0
Йованович Александар II 2 0
Дигин Николя 1 0
Жради Бассель 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Каро Андреас 3 0
Маглица Антун 1 1
Эфрем Георгиос 2 0
Окриашвили Торнике 2 0
Соуза Лукас 2 0
Сациас Яннис 2 0
Савич Вуядин 1 0
Винисиус Пауло II 1 0
Педру Жоау 1 0
Leo Natel 1 0
Facundo Zavala 1 0
Теодору Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1
АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0
Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Омония 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 8 1 6 1 9 - 10 55
2. АПОЭЛ 8 3 3 2 11 - 12 51
3. АЕК Ларнака 8 2 3 3 10 - 12 48
4. Арис Лимассол 8 2 5 1 10 - 8 47
5. Анортосис 7 1 4 2 10 - 10 45
6. Пафос 7 2 3 2 9 - 7 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 4 1 3 0 4 - 3 45
2. Анортосис 3 1 1 1 6 - 5 42
3. Пафос 4 1 3 0 5 - 3 40
4. Арис Лимассол 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Аполлон 4 1 2 1 5 - 6 5
6. АЕК Ларнака 4 1 2 1 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 4 0 4 0 4 - 4 50
2. АЕК Ларнака 4 1 1 2 4 - 6 43
3. Арис Лимассол 4 0 4 0 4 - 4 40
4. АПОЭЛ 4 2 0 2 7 - 9 6
5. Анортосис 4 0 3 1 4 - 5 3
6. Пафос 3 1 0 2 4 - 4 3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Харис Мавриас бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Питтас Яннис бьет в цель!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аполлон 3:2 АПОЭЛ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     