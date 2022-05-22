1:1
Конец матча
23' Желтая карточкаРодригиньо Кабрал
1:0
38' ГолAloisio Santos
67' Желтая карточкаMarlon VII
1:1
86' ГолErison
90' Желтая карточкаVinicius5
Ход матча
38'
1:0
60'
67'
86'
1:1
90'
34
Luan
Patrick
33
Eder
2
18
Gustavinho
21
Lucas
Kal
19
Henrique
I
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
89
Erison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Luan PatrickЗащитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
-
18 GustavinhoПолузащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
-
12 AirtonВратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Полузащитник
-
30 AleПолузащитник
-
25 Мело АртурПолузащитник
- Нападающий
-
15 Juninho V
-
-
-
-
31 Kawe
-
39 Flavio5
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
-
-
23 Romildo
-
62 Kayque
-
70 Vinicius5
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Америка Минейро
Ботафого Рибейрао
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Америка Минейро - Вилла Нова 0:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0