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  3. Бразилия: Серия A
Америка Минейро
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
23' Желтая карточка
Родригиньо Кабрал
1:0
38' Гол
Aloisio Santos
67' Желтая карточка
Marlon VII
1:1
86' Гол
Erison
90' Желтая карточка
Vinicius5
90'+8
42
Жаилсон
Марселино
2
Patric
II
34
Luan
Patrick
33
Eder
2
6
Marlon
VII
18
Gustavinho
21
Lucas
Kal
13
Родригиньо
Кабрал
11
Felipe
Azevedo
50
Aloisio
Santos
19
Henrique
I
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
11
Гонсалвеш
Диего
8
Каррейро
Патрик
29
Виктор
Жоао
II
89
Erison
Америка Минейро
4-4-2
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Америка Минейро
Ботафого Рибейрао

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
СA
2:1
СA
4:2

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Америка Минейро - Вилла Нова 0:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0
  • 73'
    Марлон уходит с поля. Raul Caceres выходит вместо него
  • 71'
    Патрик Каррейро уходит с поля. Matheus Nascimento выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Daniel Borges уходит с поля. Hugo выходит вместо него
  • 60'
    Густавиньо уходит с поля. Але выходит вместо него
  • 46'
    Гонсалвеш Диего уходит с поля. Vinicius выходит вместо него
  • 46'
    Че Че уходит с поля. Romildo выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Алоизио бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Rodriguinho получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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