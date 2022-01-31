Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

95' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

94' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Ботошани

93' Игрок Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

93' Судье надоело, что Пап Эдуард тянет время и он наказал его горчичником

93' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Габриэл Дебелюх получает желтую карточку за нырок

89' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Габриэл Дебелюх нырнул в штрафной. Спорно!

89' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж идет с мячом вперед на обострение...

87' Браун Кристофер взял и забрал мяч на выходе

87' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

87' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Игрок Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Г О О О О О О Л - Дава Джойским из команды Ботошани с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

81' Плохо сыграл Боатенг Бисмарк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Фили Реалдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Florin Stefan - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

78' Marius Croitoru получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Ох, нехорошо это выглядит. Омрани Билель получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Маня Кристьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Маня Кристьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Эджума Малком

64' Кристиан Бэлгрэдян отбил мяч на угловой после удара Эджума Малком из штрафной площади.

63' Назначен штрафной. Пострадал Габриэл Дебелюх, его свалил Шерони Алин

62' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Граовац Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Майлат Себастьян из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Омрани Билель пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

60' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

60' Ботошани выполняет удар от ворот.

60' Ботошани выполняет удар от ворот.

59' Какой промах! Габриэл Дебелюх имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

59' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Граовац Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Ботошани выполняет удар от ворот.

58' Как он промахнулся? Петрила Клаудиу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

58' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Омрани Билель нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

52' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Плохо сыграл Пап Эдуард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Шерони Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Петрила Клаудиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Jaja из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Лупета Жуси уходит с поля и его заменяет Jaja