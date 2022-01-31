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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
1:1
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
20' Желтая карточка
Бурка Андрей
39' Желтая карточка
Роман Михай
45' Желтая карточка
Шерони Алин
1:0
45' Пенальти
Дяк Чиприан
57' Желтая карточка
Бордеяну Михай
78' Желтая карточка
Marius Croitoru
79' Желтая карточка
Штефан Флорин
1:1
81' Гол
Дава Джойским
89' Желтая карточка
Дебелюх Габриэл
90' Желтая карточка
Граовац Даниэль
90' Желтая карточка
Пап Эдуард
90'+5
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
96
Штефан
Флорин
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
9
Омрани
Билель
22
Дебелюх
Габриэл
27
Петрила
Клаудиу
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
32
Шерони
Алин
5
Дава
Джойским
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
67
Папа
Энрико
18
Эджума
Малком
27
Флореску
Эдуард
20
Роман
Михай
V
42
Лупета
Жуси
ЧФР Клуж
Ботошани

История личных встреч

ЧФР Клуж
Ботошани

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
6:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КР
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 6 (1) 0.26
Омрани Билель 5 0.22
Дебелюх Габриэл 5 0.22
Петрила Клаудиу 4 0.17
Костаче Ионуц 3 0.13
Сигурьонссон Рунар 3 0.13
Кипчу Александру 3 0.13
Алибек Денис 2 (1) 0.09
Латовлевич Ясмин 1 0.04
Тахири Анас 1 0.04
Кулио Хуан 1 0.04
Буэнна Рашид 1 0.04
Бурка Андрей 1 0.04
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Граовац Даниэль 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.17
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.13
Дава Джойским 3 0.13
Эрве Каж 3 (1) 0.13
Роман Михай 2 0.09
Папа Энрико 2 0.09
Браун Кристофер 1 0.04
Киндриш Андрей 1 0.04
Петковски Петар 1 0.04
Тирковеану Андрей 1 0.04
Раковитан Богдан 1 0.04
Mateus Criciuma 1 0.04
Жажа Коэльо 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Майлат Себастьян 0 0
Фили Реалдо 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 5 0
Бордеяну Михай 2 1
Кулио Хуан 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Латовлевич Ясмин 2 0
Костаче Ионуц 2 0
Кипчу Александру 2 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Паун-Александру Константин 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Сако Хади 1 0
Маня Кристьян 1 0
Граовац Даниэль 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Штефан Флорин 1 0
Дан Петреску 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 8 0
Цигэнашу Александр 6 0
Шерони Алин 6 0
Папа Энрико 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Эджума Малком 3 1
Дава Джойским 4 0
Роман Михай 3 0
Онгенда Эрвин 3 0
Браун Кристофер 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Лупета Жуси 2 0
Пап Эдуард 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Martin Remacle 1 0
Роман Михай V 1 0
Andrei Dragu 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
15%
2
15%
1-15
4
20%
3
23%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
1
5%
2
15%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
6
60%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Забито

36
23
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
4
11%
2
9%
1-15
8
22%
3
13%
16-30
6
17%
4
17%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
6
17%
6
26%
61-75
6
17%
4
17%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 15
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
3
25%
10
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0
ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0
Ботошани
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 23 19 2 2 36 - 12 59
2. Университатя Крайова 45 15 12 18 54 - 50 57
3. ФКСБ 23 15 6 2 44 - 20 51
4. Волунтари 23 12 5 6 28 - 21 41
5. Ботошани 23 9 11 3 23 - 20 38
6. Вииторул Констанца 22 10 5 7 26 - 15 35
7. Рапид Бухарест 23 8 9 6 27 - 23 33
8. Арджеш 23 9 4 10 21 - 20 31
9. Сепси 23 6 11 6 24 - 20 29
10. УТА Арад 23 6 10 7 18 - 17 28
11. Миовени 23 6 7 10 16 - 28 25
12. Киндия Тырговиште 23 5 9 9 13 - 17 24
13. Газ-Метан Медиаш 23 6 5 12 19 - 28 23
14. Динамо Бухарест 23 3 3 17 16 - 48 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 11 6 6 32 - 19 39
2. ЧФР Клуж 12 11 1 0 20 - 5 34
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 11 8 1 2 19 - 6 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
9. Миовени 11 4 3 4 8 - 9 15
10. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 8 1 2 16 - 7 25
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
4. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
5. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
8. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 11 2 6 3 9 - 9 12
11. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:1 Ботошани онлайн


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