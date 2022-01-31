Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
20' Желтая карточкаБурка Андрей
39' Желтая карточкаРоман Михай
45' Желтая карточкаШерони Алин
1:0
45' ПенальтиДяк Чиприан
57' Желтая карточкаБордеяну Михай
78' Желтая карточкаMarius Croitoru
79' Желтая карточкаШтефан Флорин
1:1
81' ГолДава Джойским
89' Желтая карточкаДебелюх Габриэл
90' Желтая карточкаГраовац Даниэль
90' Желтая карточкаПап Эдуард
Ход матча
20'
39'
45'
45'
1:0
57'
78'
79'
81'
1:1
89'
90'
90'
Владение мячом
10
Дяк
Чиприан
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
42
Лупета
Жуси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сако ХадиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
-
42 Лупета ЖусиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
ЧФР Клуж
Ботошани
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
58.3%
16.7%
25%
14 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.7%
45.8%
12.5%
10 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|6 (1)
|0.26
|Омрани Билель
|5
|0.22
|Дебелюх Габриэл
|5
|0.22
|Петрила Клаудиу
|4
|0.17
|Костаче Ионуц
|3
|0.13
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.13
|Кипчу Александру
|3
|0.13
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.09
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.04
|Тахири Анас
|1
|0.04
|Кулио Хуан
|1
|0.04
|Буэнна Рашид
|1
|0.04
|Бурка Андрей
|1
|0.04
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Граовац Даниэль
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|4
|0.17
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.13
|Дава Джойским
|3
|0.13
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.13
|Роман Михай
|2
|0.09
|Папа Энрико
|2
|0.09
|Браун Кристофер
|1
|0.04
|Киндриш Андрей
|1
|0.04
|Петковски Петар
|1
|0.04
|Тирковеану Андрей
|1
|0.04
|Раковитан Богдан
|1
|0.04
|Mateus Criciuma
|1
|0.04
|Жажа Коэльо
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Майлат Себастьян
|0
|0
|Фили Реалдо
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Бордеяну Михай
|2
|1
|Кулио Хуан
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|2
|0
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Кипчу Александру
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Граовац Даниэль
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|8
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Шерони Алин
|6
|0
|Папа Энрико
|5
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|1
|Эджума Малком
|3
|1
|Дава Джойским
|4
|0
|Роман Михай
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
3
15%
2
15%
1-15
4
20%
3
23%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
1
5%
2
15%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
6
60%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
1
14%
4
40%
76-90
Забито
36
23
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
4
11%
2
9%
1-15
8
22%
3
13%
16-30
6
17%
4
17%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
6
17%
6
26%
61-75
6
17%
4
17%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 15
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
3
25%
1
5%
61-75
3
25%
10
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0
ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0
Ботошани
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|23
|19
|2
|2
|36 - 12
|59
|2.
|Университатя Крайова
|45
|15
|12
|18
|54 - 50
|57
|3.
|ФКСБ
|23
|15
|6
|2
|44 - 20
|51
|4.
|Волунтари
|23
|12
|5
|6
|28 - 21
|41
|5.
|Ботошани
|23
|9
|11
|3
|23 - 20
|38
|6.
|Вииторул Констанца
|22
|10
|5
|7
|26 - 15
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|8.
|Арджеш
|23
|9
|4
|10
|21 - 20
|31
|9.
|Сепси
|23
|6
|11
|6
|24 - 20
|29
|10.
|УТА Арад
|23
|6
|10
|7
|18 - 17
|28
|11.
|Миовени
|23
|6
|7
|10
|16 - 28
|25
|12.
|Киндия Тырговиште
|23
|5
|9
|9
|13 - 17
|24
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|23
|6
|5
|12
|19 - 28
|23
|14.
|Динамо Бухарест
|23
|3
|3
|17
|16 - 48
|12
|15.
|Академика Клинчени
|22
|2
|5
|15
|16 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|11
|6
|6
|32 - 19
|39
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|11
|1
|0
|20 - 5
|34
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|11
|8
|1
|2
|19 - 6
|25
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|7.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|8.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|9.
|Миовени
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|10.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|11.
|УТА Арад
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|2.
|ФКСБ
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|4.
|Университатя Крайова
|23
|5
|6
|12
|22 - 33
|21
|5.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 9
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|7.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|8.
|Волунтари
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|11
|1
|2
|8
|9 - 28
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0