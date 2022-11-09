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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 51660
Ньюкасл
0:0
Итог после пенальти
3
2
Кристал Пэлас

Ход матча

39'
Андерсон Эллиот
 
42'
 
Миливоевич Лука
66'
Гимараэс Бруно
Лонгстафф Шон
 
66'
Ботман Свен
Бёрн Дэн
 
66'
Триппьер Киран
Манкильо Хави
 
78'
 
Эбиовей Малколм
Олисе Майкл
78'
 
Ридевальд Жайро
Айю Джордан
78'
Альмирон Мигель
Андерсон Эллиот
 
86'
Уиллок Джо
Шелви Джонджо
 
90'
 
Хьюз Уилл
121'
Вуд Крис
1:0
121'
1:0
Миливоевич Лука
121'
Триппьер Киран
2:0
121'
2:1
Хьюз Уилл
121'
Жоэлинтон
3:1
121'
3:2
Уорд Джоэл
121'
Ботман Свен
3:2
121'
3:2
Матета Жан-Филипп
121'
Гимараэс Бруно
3:2
121'
3:2
Эбиовей Малколм
Пен
3:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
22
Поуп
Ник
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
36
Лонгстафф
Шон
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
32
Андерсон
Эллиот
20
Вуд
Крис
10
Сен-Максимен
Аллан
21
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
6
Гехи
Марк
17
Клайн
Натаниэль
3
Митчелл
Тайрик
7
Олисе
Майкл
4
Миливоевич
Лука
19
Хьюз
Уилл
14
Матета
Жан-Филипп
9
Айю
Джордан
Ньюкасл
4-3-3
Кристал Пэлас
3-5-2

История личных встреч

Ньюкасл
Кристал Пэлас

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
Ч
2:0
Ч
0:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.6

Среднее время на гол

81
150

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.1
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

81
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.5
Ласcеллс Джамал 1 0.5
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 1 0.5
Миливоевич Лука 1 (1) 0.5

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсон Эллиот 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миливоевич Лука 1 0
Хьюз Уилл 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Кристал Пэлас

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Ноттингем Форест Сарридж Сэм 2 (1)
Кроули Таун Николс Том 2
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Мангаля Орель 1 1
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Весь список
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Триппьер Киран реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Миливоевич Лука не забивает в серии пенальти
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Вуд Крис реализовал пенальти!
  • Серия пенальти
    91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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