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Норвегия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 4560
Стабек
0:2
Конец матча
Бранн
0'
0:1
20' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
0:2
59' Гол
Финне Бор
84' Желтая карточка
Сери Яфет
84' Желтая карточка
Kasper Waarst Hoegh
85' Желтая карточка
Хауген Фредрик
86' Желтая карточка
Крогстад Фредрик
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Селанн-Хеггебе Эуне
55'
Хауген Фредрик
Aleksander Andresen
 
55'
Бакенга Мушага
Эдвардс Кертис
 
59'
0:2
Финне Бор
61'
 
Мёллер Вольфе Давид
Кристиансен Рубен
68'
 
Frederik Boersting
Бломберг Оле-Дидрик
68'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Финне Бор
84'
 
Сери Яфет
84'
Kasper Waarst Hoegh
 
85'
Хауген Фредрик
 
86'
Крогстад Фредрик
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
20
Aleksander
Andresen
69
Kasper
Waarst
Hoegh
19
Кабран
Кевин
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
11
Финне
Бор
16
Бломберг
Оле-Дидрик
Стабек
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Бранн

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

27 матчей

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:2
Т
2:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
5:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:4
Т
1:2
ТМС
0:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
3:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.41
1.11

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
81

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 3 0.5
Геэльмуйден Херман 3 0.5
Педерсен Каспер 2 0.33
Аземи Фитим 2 0.33
Орбан Гифт 2 0.33
Бакенга Мушага 1 0.17
Несс Николай 1 0.17
Костадинов Калоян 1 0.17
Оттесен Стурла 1 0.17
Хансен Корнелиус 1 0.17
Aleksander Andresen 1 0.17
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 10 1.67
Хорн Майер 3 0.5
Расмуссен Матиас 2 0.33
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.33
Marius Trengereid 2 0.33
Кастро Никлас 2 (1) 0.33
Мёллер Вольфе Давид 1 0.17
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.17
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.17
Холанн Маркус 1 0.17

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауген Фредрик 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Крогстад Фредрик 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Aleksander Andresen 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 1 0
Сери Яфет 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
0
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

12
12
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бранн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

12
12

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

18
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
33%
4
17%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1
Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4
Бранн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0
Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2

Результаты матчей

Стабек
Бранн

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:7
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
7
1 раз 33%
6
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
3
2 раза 40%
6
2 раза 40%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Стабек
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2.5
2
3
3.5
3
2
2
3
4.5
3
2
1
4
5.5
3
2
1/8 финала
5 Стабек
0 Брюне
1 Скейд
3 Мольде
3 Бранн
1 Хёугесунн
4 Саннефьёрд
1 Одд
5 Старт
6 Тромсё
1 Согндаль
2 Лиллестрём
0 Ранхейм
4 Будё-Глимт
2 Викинг
0 Русенборг
1/4 финала
10 Стабек
9 Мольде
3 Бранн
0 Саннефьёрд
2 Тромсё
3 Лиллестрём
5 Будё-Глимт
3 Викинг
1/2 финала
0 Стабек
2 Бранн
0 Лиллестрём
0 Будё-Глимт
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 10
Лиллестрём Фридьонссон Хольмберт 5
Старт Cameron Ian Cresswell 5
Арендал Эриксен Кристиан I 4
Эйгарден Alexander Dang 4
Весь список

Топ нарушителей
Старт Робстад Хенрик 1 1
Хёугесунн Санде Мадс 1 1
Саннефьёрд Fredrik Mani Paalerud 2
Мольде Маннсверк Сиверт 2
Одд Аас Сайвер 2
Весь список
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