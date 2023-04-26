Стадион: Наддеруд. Зрители: 4560
0'
0:1
20' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
0:2
59' ГолФинне Бор
84' Желтая карточкаСери Яфет
84' Желтая карточкаKasper Waarst Hoegh
85' Желтая карточкаХауген Фредрик
86' Желтая карточкаКрогстад Фредрик
90'+5
Ход матча
20'
59'
0:2
84'
85'
86'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
19
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Fillip Riise
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Стабек
Бранн
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
27 матчей
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
25.9%
40.8%
9 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.41
1.11
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
81
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|3
|0.5
|Геэльмуйден Херман
|3
|0.5
|Педерсен Каспер
|2
|0.33
|Аземи Фитим
|2
|0.33
|Орбан Гифт
|2
|0.33
|Бакенга Мушага
|1
|0.17
|Несс Николай
|1
|0.17
|Костадинов Калоян
|1
|0.17
|Оттесен Стурла
|1
|0.17
|Хансен Корнелиус
|1
|0.17
|Aleksander Andresen
|1
|0.17
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|10
|1.67
|Хорн Майер
|3
|0.5
|Расмуссен Матиас
|2
|0.33
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.33
|Marius Trengereid
|2
|0.33
|Кастро Никлас
|2 (1)
|0.33
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.17
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.17
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.17
|Холанн Маркус
|1
|0.17
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Aleksander Andresen
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
0
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
12
12
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бранн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
12
12
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
18
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
6
33%
4
17%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1
Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4
Бранн
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0
Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2
Результаты матчей
Стабек
Бранн
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:7
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
7
1 раз 33%
6
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
3
2 раза 40%
6
2 раза 40%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Стабек
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
23
32
14
32
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|10
|Лиллестрём
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|Старт
|Cameron Ian Cresswell
|5
|Арендал
|Эриксен Кристиан I
|4
|Эйгарден
|Alexander Dang
|4
|Старт
|Робстад Хенрик
|1 1
|Хёугесунн
|Санде Мадс
|1 1
|Саннефьёрд
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|2
|Одд
|Аас Сайвер
|2