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  4. Кубок 2022-2023

Норвегия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 6200
Лиллестрём
1:0
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
45' Гол
Ольсен Томас
68' Желтая карточка
Берг Патрик
87' Желтая карточка
Адамс Акор
90'+6

Ход матча

45'
Ольсен Томас
1:0
68'
 
Берг Патрик
69'
 
Элабделлауи Омар
Сёренсен Адам
69'
 
Нордас Лассе
Конрадсен Мортен
69'
 
Сёрли Сондре
Мумбанья Фарис
76'
Свендсен Тобиас
Кнудсен Магнус
 
83'
Uba Charles
Ибрахимай Илльдрен
 
87'
Адамс Акор
 
87'
 
Амундсен Исак
Мугиша Джоэл
90'
Vetle Skjaervik
Драгснес Ветле
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
6
Хофф
Вебьёрн
5
Драгснес
Ветле
9
Адамс
Акор
10
Ольсен
Томас
12
Хайкин
Никита
30
Сёренсен
Адам
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
16
Конрадсен
Мортен
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Лиллестрём
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Будё-Глимт

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Т
1:4
Т
1:1
К
4:1
Т
2:0
Т
0:1
ТМК
1:4
Т
0:0
Т
4:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
0:1
Т
0:3
Т
3:0
Т
4:0
Т
1:2
КН
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.55

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.55
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 5 0.83
Ольсен Томас 3 (1) 0.5
Адамс Акор 2 0.33
Осен Йермунд 1 0.17
Хелланн Поль-Андре 1 0.17
Хольст Фредерик 1 0.17
Мэтью Ифиний 1 0.17
Рангер Ларс 1 0.17
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 2 0.33
Салтнес Ульрик 2 0.33
Эспейор Рунар 2 0.33
Зугеля Нино 2 0.33
Хаген Элиас 2 0.33
Бонифасе Виктор 2 0.33
Мугиша Джоэл 2 0.33
Helstad Amundsen Isak 2 0.33
Кумсан Джилберт 1 0.17
Ветлесен Уго 1 0.17
Сьоволд Фредрик 1 0.17

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Акор 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Рангер Ларс 1 0
Vetle Skjaervik 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоде Мариус 1 0
Берг Патрик 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Мугиша Джоэл 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Лиллестрём
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Будё-Глимт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
5
Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Будё-Глимт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
5

Голы по времени матча

Забито

2
14
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
100%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
5
38%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
5
33%
5
26%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
75%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3
Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6

Результаты матчей

Лиллестрём
Будё-Глимт

Точный счет

1:0
2 раза 100%
5:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:7
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:7
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
4
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
3
2
1
3
3.5
3
2
1
3
4.5
1
4
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
4
2
1
5
3.5
4
2
1
5
4.5
2
4
1
5
5.5
1/8 финала
5 Старт
6 Тромсё
1 Согндаль
2 Лиллестрём
0 Ранхейм
4 Будё-Глимт
2 Викинг
0 Русенборг
5 Стабек
0 Брюне
1 Скейд
3 Мольде
3 Бранн
1 Хёугесунн
4 Саннефьёрд
1 Одд
1/4 финала
2 Тромсё
3 Лиллестрём
5 Будё-Глимт
3 Викинг
10 Стабек
9 Мольде
3 Бранн
0 Саннефьёрд
1/2 финала
1 Лиллестрём
0 Будё-Глимт
0 Стабек
2 Бранн
Финал
0 Лиллестрём
0 Бранн

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 10
Лиллестрём Фридьонссон Хольмберт 5
Старт Cameron Ian Cresswell 5
Арендал Эриксен Кристиан I 4
Эйгарден Alexander Dang 4
Весь список

Топ нарушителей
Старт Робстад Хенрик 1 1
Хёугесунн Санде Мадс 1 1
Саннефьёрд Fredrik Mani Paalerud 2
Мольде Маннсверк Сиверт 2
Лиллестрём Адамс Акор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Адамс Акор сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
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