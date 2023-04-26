Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 6200
1:0
Конец матча
Ход матча
45'
1:0
68'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
10
Ольсен
Томас
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Uba Charles
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Лиллестрём
Будё-Глимт
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.55
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.55
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.83
|Ольсен Томас
|3 (1)
|0.5
|Адамс Акор
|2
|0.33
|Осен Йермунд
|1
|0.17
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.17
|Хольст Фредерик
|1
|0.17
|Мэтью Ифиний
|1
|0.17
|Рангер Ларс
|1
|0.17
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|2
|0.33
|Салтнес Ульрик
|2
|0.33
|Эспейор Рунар
|2
|0.33
|Зугеля Нино
|2
|0.33
|Хаген Элиас
|2
|0.33
|Бонифасе Виктор
|2
|0.33
|Мугиша Джоэл
|2
|0.33
|Helstad Amundsen Isak
|2
|0.33
|Кумсан Джилберт
|1
|0.17
|Ветлесен Уго
|1
|0.17
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.17
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Акор
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Рангер Ларс
|1
|0
|Vetle Skjaervik
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоде Мариус
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Лиллестрём
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Будё-Глимт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
13
5
Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Будё-Глимт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
13
5
Голы по времени матча
Забито
2
14
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
100%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
5
38%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
5
33%
5
26%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
75%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2
Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3
Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6
Результаты матчей
Лиллестрём
Будё-Глимт
Точный счет
1:0
2 раза 100%
5:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:7
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:7
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
4
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
42
15
42
15
24
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Лиллестрём
0 Бранн
|Бранн
|Финне Бор
|10
|Лиллестрём
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|Старт
|Cameron Ian Cresswell
|5
|Арендал
|Эриксен Кристиан I
|4
|Эйгарден
|Alexander Dang
|4
|Старт
|Робстад Хенрик
|1 1
|Хёугесунн
|Санде Мадс
|1 1
|Саннефьёрд
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|2
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|2