Тур: 2. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Marius Hansen Groetta
4:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолПеллегрино Амаль
1:0
9' Не забитый пенальтиПеллегрино Амаль
2:0
9' ГолПеллегрино Амаль
3:0
23' ГолГрёнбек Альберт
43' Желтая карточкаKasper Waarst Hoegh
4:0
54' ГолПеллегрино Амаль
90'+3
Ход матча
3'
9'
1:0
9'
2:0
23'
3:0
54'
4:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Будё-Глимт
Стабек
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
22 матча
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
2.55
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Среднее время на гол
55
66
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
2.09
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
43
76
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|3
|1.5
|Грёнбек Альберт
|2
|1
|Сёрли Сондре
|1
|0.5
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Берг Патрик
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Мугиша Джоэл
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьоволд Фредрик
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1
Стабек
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1
Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2
Результаты матчей
Будё-Глимт
Стабек
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|3
|Бранн
|Финне Бор
|2
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|2
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|2
|Стрёмсгодсет
|Валсвик Густав
|1
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Русенборг
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|2
|Одд
|Валлем Конрад
|2
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|1