Тур: 3. Стадион: Морис Дюфран.
0'
7' Желтая карточкаNoah Ohio
1:0
9' ГолСинкернагель Филип
47' Желтая карточкаЙорданов Эдиссон
2:0
76' ГолЭмон Рено
2:1
90' ГолЙорданов Эдиссон
2:2
90' ГолТомас ван ден Кейбус
90'+7
Ход матча
7'
9'
47'
76'
2:0
78'
90'
2:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
61
Cihan
Canak
10
Noah
Ohio
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
-
61 Cihan CanakНападающий
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
17 Osher Davida
-
29 Noah Mawete
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Kouya Mabea
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Стандард
Вестерло
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.22
Среднее время на гол
51
73
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.75
Среднее время на гол
62
120
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.59
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|1
|0.33
|Эмон Рено
|1
|0.33
|Альсате Стивен
|1
|0.33
|Доннум Арон
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nene Dorgeles
|3
|1
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.33
|Mathias Fixelles
|1
|0.33
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.33
|Диркс Тюр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альсате Стивен
|1
|1
|Лайфис Константинос
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Йорданов Эдиссон
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
0
0
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1
Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0
Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3
Результаты матчей
Стандард
Вестерло
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Стандард
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|3.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
- — Выход в квалификацию Лиги Европы
|Гент
|Орбан Гифт
|5
|Вестерло
|Nene Dorgeles
|3
|Гент
|Кейперс Уго
|2 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|2 (1)
|Серкль Брюгге
|Сомерс Тибо
|2
|Стандард
|Альсате Стивен
|1 1
|Серкль Брюгге
|Christiaan Ravych
|1 1
|Серкль Брюгге
|Лопес Леонардо
|2
|Вестерло
|Пердикицци Пьетро
|1
|Гент
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1