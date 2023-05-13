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  4. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2022-2023

Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Стандард
2:2
Конец матча
Вестерло
0'
7' Желтая карточка
Noah Ohio
1:0
9' Гол
Синкернагель Филип
47' Желтая карточка
Йорданов Эдиссон
2:0
76' Гол
Эмон Рено
2:1
90' Гол
Йорданов Эдиссон
2:2
90' Гол
Томас ван ден Кейбус
90'+7
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
25
Хаутекит
Ибе
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
21
Мелегони
Филиппо
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
61
Cihan
Canak
10
Noah
Ohio
77
Синкернагель
Филип
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
33
Нойштедтер
Роман
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
8
Мадсен
Николас
7
Lucas
Van
Eenoo
79
Мацуо
Юсуке
39
Томас
ван
ден
Кейбус
5
Шадли
Насер
45
Nene
Dorgeles
Стандард
3-4-3
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Стандард
Вестерло

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
4:2
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.22

Среднее время на гол

51
73

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.75

Среднее время на гол

62
120

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.59
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 1 0.33
Эмон Рено 1 0.33
Альсате Стивен 1 0.33
Доннум Арон 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nene Dorgeles 3 1
Йорданов Эдиссон 1 0.33
Mathias Fixelles 1 0.33
Томас ван ден Кейбус 1 0.33
Диркс Тюр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альсате Стивен 1 1
Лайфис Константинос 1 0
Доннум Арон 1 0
Noah Ohio 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 1 0
Йорданов Эдиссон 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Томас ван ден Кейбус 1 0
Кюйпер Максим 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

0
0
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1
Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Гент - Вестерло 3:1 Серен Юнайтед - Вестерло 1:1 Вестерло - Брюгге 0:0
Андерлехт - Вестерло 0:0 Вестерло - Шарлеруа 2:3 Беверен - Вестерло 2:2 Остенде - Вестерло 1:2 Вестерло - Кортрейк 3:1 Стандард - Вестерло 2:0 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Вестерло - Гент 3:3 Эйпен - Вестерло 1:1 Вестерло - Мехелен 2:0 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Вестерло - Генк 2:3 Вестерло - АХ Лёвен 1:2 Серкль Брюгге - Вестерло 0:1 Вестерло - Антверпен 3:3

Результаты матчей

Стандард
Вестерло

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Стандард
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 5 - 7 4
3.
Стандард
 3 0 2 1 3 - 4 2
4.
Вестерло
 3 0 1 2 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Стандард
 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 0 - 4 1
4.
Вестерло
 1 0 0 1 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 5 - 3 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 5 1
  • — Выход в квалификацию Лиги Европы

Топ бомбардиров
Гент Орбан Гифт 5
Вестерло Nene Dorgeles 3
Гент Кейперс Уго 2 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 2 (1)
Серкль Брюгге Сомерс Тибо 2
Весь список

Топ нарушителей
Стандард Альсате Стивен 1 1
Серкль Брюгге Christiaan Ravych 1 1
Серкль Брюгге Лопес Леонардо 2
Вестерло Пердикицци Пьетро 1
Гент Вадис Оджиджа-Офоэ 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Синкернагель Филип бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Noah Ohio получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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