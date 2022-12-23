Тур: 18. Стадион: Геламко.
0'
32' Желтая карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
56' Желтая карточкаБокади Мервей
66' Желтая карточкаПерица Стипе
73' Желтая карточкаЦимирот Гойко
90' Желтая карточкаCihan Canak
90'+7
Ход матча
56'
66'
73'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Хёуге
Йенс
11
Кейперс
Уго
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
17
Osher
Davida
28
Перица
Стипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Osher DavidaПолузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Некадио ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Noah Ohio
-
-
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Гент
Стандард
27 матчей
96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
24 победы 6 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
49 матчей
53.1%
14.3%
32.6%
26 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.7%
40.8%
22.5%
18 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
49%
26.5%
24.5%
24 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
33
Голов в среднем за матч
1.88
1.32
Среднее время на гол
48
68
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.48
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
82
54
Голов в среднем за матч
1.67
1.1
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
34
Больше 69%
Меньше 31%
15
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
53
81
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|9 (2)
|0.5
|Хон Хён-Сок
|4
|0.22
|Депуатр Лоран
|4
|0.22
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.11
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.11
|Салах Ибрагим
|2
|0.11
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.06
|Марре Сулейман
|1
|0.06
|Тиссудали Тарик
|1
|0.06
|Фортуна Нуриу
|1
|0.06
|Нгадеу Майкл
|1
|0.06
|Лемайич Дарко
|1
|0.06
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|4 (2)
|0.24
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.24
|Драгус Денис
|4
|0.24
|Синкернагель Филип
|4 (1)
|0.24
|Баликвиша Вильям
|2
|0.12
|Перица Стипе
|2
|0.12
|Раскин Николас
|1
|0.06
|Cihan Canak
|1
|0.06
|Эмон Рено
|1
|0.06
|Тапсоба Абдул
|1
|0.06
|Фосси Марлон
|1
|0.06
|Лайфис Константинос
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|1
|Годо Бруно
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Кумс Свен
|1
|1
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синкернагель Филип
|3
|2
|Лайфис Константинос
|5
|0
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|1
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Бокади Мервей
|2
|0
|Альсате Стивен
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Cihan Canak
|2
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Перица Стипе
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Osher Davida
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Результаты матчей
Гент
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Стандард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
4
Гент
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
15
11
Гент
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Стандард
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
20
15
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
2
13%
5
56%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
31
23
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
3
10%
3
13%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
7
23%
3
13%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
3
10%
9
39%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
26%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
6
32%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Херенвен 4:1 КРЦ Гент - Гент 0:5 Кортрейк - Гент 0:4
Дессель - Гент 0:5 Гент - Брюгге 2:0 Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0
Стандард
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0
Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Дендер - Стандард 0:1 Эйпен - Стандард 2:0 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0
Результаты матчей
Гент
Стандард
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Гент
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
63
53
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
36
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
108
89
513
314
216
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Генк
|Онуачу Пол
|13
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|11 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|9 (3)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|8 (2)
|Серен Юнайтед
|Сиссоко Самбу
|1 6
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 6
|Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|7
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 5