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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 18. Стадион: .
Гент
0:0
Конец матча
Стандард
0'
32' Желтая карточка
Лаурсен Якоб-Баррет
56' Желтая карточка
Бокади Мервей
66' Желтая карточка
Перица Стипе
73' Желтая карточка
Цимирот Гойко
90' Желтая карточка
Cihan Canak
90'+7
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
10
Хёуге
Йенс
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
17
Юльсагер
Эндрю
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
16
Бодар
Арно
20
Бокади
Мервей
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
38
Лаурсен
Якоб-Баррет
11
Доннум
Арон
21
Мелегони
Филиппо
14
Альсате
Стивен
8
Цимирот
Гойко
17
Osher
Davida
28
Перица
Стипе
22
Баликвиша
Вильям
Гент
3-4-1-2
Стандард
5-3-2

История личных встреч

Гент
Стандард

27 матчей

96.3%
3.7%
2.6645352591004E-15%
26 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
29.6%
3.7%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
24 победы 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

49 матчей

53.1%
14.3%
32.6%
26 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.7%
40.8%
22.5%
18 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

49%
26.5%
24.5%
24 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

45
33

Голов в среднем за матч

1.88
1.32

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.48
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

82
54

Голов в среднем за матч

1.67
1.1

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
34
Больше 69%
Меньше 31%
15
30
Больше 61%
Меньше 39%
19
17
Больше 35%
Меньше 65%
32
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

53
81

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 9 (2) 0.5
Хон Хён-Сок 4 0.22
Депуатр Лоран 4 0.22
Юльсагер Эндрю 2 0.11
Торунарига Джордан 2 (1) 0.11
Салах Ибрагим 2 0.11
Кумс Свен 1 0.06
Самуаз Матисс 1 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.06
Марре Сулейман 1 0.06
Тиссудали Тарик 1 0.06
Фортуна Нуриу 1 0.06
Нгадеу Майкл 1 0.06
Лемайич Дарко 1 0.06
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 4 (2) 0.24
Амалла Селим 4 (3) 0.24
Драгус Денис 4 0.24
Синкернагель Филип 4 (1) 0.24
Баликвиша Вильям 2 0.12
Перица Стипе 2 0.12
Раскин Николас 1 0.06
Cihan Canak 1 0.06
Эмон Рено 1 0.06
Тапсоба Абдул 1 0.06
Фосси Марлон 1 0.06
Лайфис Константинос 0 0
Альсате Стивен 0 0
Бодар Арно 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 5 1
Годо Бруно 4 0
Марре Сулейман 4 0
Кумс Свен 1 1
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синкернагель Филип 3 2
Лайфис Константинос 5 0
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Доннум Арон 4 0
Драгус Денис 4 0
Лаурсен Якоб-Баррет 2 1
Дюссенн Ноэ 3 0
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Цимирот Гойко 2 0
Бокади Мервей 2 0
Альсате Стивен 2 0
Раскин Николас 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Cihan Canak 2 0
Болевич Александар 1 0
Перица Стипе 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Бодар Арно 1 0
Osher Davida 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0

Результаты матчей

Гент
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Стандард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
4
Гент
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Стандард
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

15
11
Гент
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Стандард
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

20
15

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
2
13%
5
56%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
21%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

31
23
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
3
10%
3
13%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
7
23%
3
13%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
8
26%
4
17%
61-75
3
10%
9
39%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
26%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
6
32%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гент - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Херенвен 4:1 КРЦ Гент - Гент 0:5 Кортрейк - Гент 0:4
Дессель - Гент 0:5 Гент - Брюгге 2:0 Гент - Мольде 4:0 АХ Лёвен - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Гент - Серен Юнайтед 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4 Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0
Стандард
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0
Олимпиакос - Стандард 3:3 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Дендер - Стандард 0:1 Эйпен - Стандард 2:0 Зульте-Варегем - Стандард 0:3 Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0

Результаты матчей

Гент
Стандард

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Гент
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
5
3
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4
10
8
1.5
8
9
5
13
2.5
3
14
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 15 1 1 45 - 15 46
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 17 11 3 3 35 - 22 36
3.
Антверпен
 17 11 2 4 30 - 17 35
4.
Брюгге
 17 10 3 4 34 - 20 33
5.
Гент
 18 9 4 5 32 - 18 31
6.
Вестерло
 17 8 2 7 34 - 30 26
7.
Стандард
 17 8 2 7 27 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 18 7 5 6 25 - 25 26
9.
АХ Лёвен
 17 7 4 6 30 - 26 25
10.
Сент-Трейден
 17 6 5 6 17 - 19 23
11.
Андерлехт
 16 6 2 8 26 - 23 20
12.
Шарлеруа
 16 6 1 9 23 - 29 19
13.
Эйпен
 18 6 1 11 25 - 38 19
14.
Мехелен
 17 5 4 8 25 - 32 19
15.
Остенде
 17 5 2 10 20 - 37 17
16.
Зульте-Варегем
 17 3 4 10 23 - 40 13
17.
Кортрейк
 17 3 3 11 14 - 33 12
18.
Серен Юнайтед
 18 3 2 13 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 25 - 8 25
2.
Антверпен
 9 7 1 1 20 - 8 22
3.
Брюгге
 9 6 2 1 22 - 10 20
4.
Гент
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 13 - 8 17
6.
Вестерло
 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Серкль Брюгге
 8 4 3 1 15 - 8 15
8.
Мехелен
 10 4 3 3 18 - 16 15
9.
Стандард
 8 4 1 3 17 - 11 13
10.
Андерлехт
 9 4 1 4 15 - 11 13
11.
АХ Лёвен
 8 4 1 3 13 - 11 13
12.
Остенде
 8 4 0 4 11 - 15 12
13.
Шарлеруа
 8 3 1 4 13 - 14 10
14.
Эйпен
 8 3 0 5 10 - 14 9
15.
Сент-Трейден
 8 2 2 4 7 - 10 8
16.
Зульте-Варегем
 9 2 1 6 15 - 28 7
17.
Кортрейк
 9 1 2 6 5 - 18 5
18.
Серен Юнайтед
 9 0 1 8 3 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 0 1 20 - 7 21
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 9 6 1 2 22 - 14 19
3.
Сент-Трейден
 9 4 3 2 10 - 9 15
4.
Гент
 9 4 2 3 16 - 9 14
5.
Антверпен
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Брюгге
 8 4 1 3 12 - 10 13
7.
Стандард
 9 4 1 4 10 - 12 13
8.
АХ Лёвен
 9 3 3 3 17 - 15 12
9.
Серкль Брюгге
 10 3 2 5 10 - 17 11
10.
Серен Юнайтед
 9 3 1 5 13 - 19 10
11.
Вестерло
 9 3 1 5 14 - 21 10
12.
Эйпен
 10 3 1 6 15 - 24 10
13.
Шарлеруа
 8 3 0 5 10 - 15 9
14.
Андерлехт
 7 2 1 4 11 - 12 7
15.
Кортрейк
 8 2 1 5 9 - 15 7
16.
Зульте-Варегем
 8 1 3 4 8 - 12 6
17.
Остенде
 9 1 2 6 9 - 22 5
18.
Мехелен
 7 1 1 5 7 - 16 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Генк Онуачу Пол 13
АХ Лёвен Гонсалес Марио 11 (1)
Антверпен Янссен Винсент 9 (3)
Гент Кейперс Уго 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серен Юнайтед Сиссоко Самбу 1 6
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 6
Шарлеруа Илаймахаритра Марко 7
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 7
Эйпен Петерс Стеф 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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