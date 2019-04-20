Голландия: Эредивизие 2018-2019
ВВВ-Венло
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Де Графсхап
0:1
2' ГолНарсинх Фюрдьел
15
Жозимар
Лима
44
Овюсу
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Жозимар ЛимаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Янссен СимонПолузащитник
- Нападающий
-
35 Sam Steijn
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рондел ЙордиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лигеон РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Олийве ФранкПолузащитник
-
18 Баккер ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =3 -11Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 Хераклес АЗ Алкмаар 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Аякс 6:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:3 Эммен АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:0 Штрален ВВВ-Венло 2:0 Виктория Кёльн ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле Витесс 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 ВВВ-Венло
Де Графсхап Последние 20 матчей: +5 =4 -11ПСВ 2:1 Де Графсхап Де Графсхап 1:1 АЗ Алкмаар Гронинген 1:0 Де Графсхап Де Графсхап 1:2 Хераклес
Херенвен 0:3 Де Графсхап Виллем II 3:2 Де Графсхап Де Графсхап 1:1 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап Де Графсхап 0:1 Утрехт Фейеноорд 4:0 Де Графсхап Де Графсхап 3:0 НАК Бреда Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Де Графсхап 5:1 Фортуна Ситтард Пералада 3:4 Де Графсхап Де Графсхап 2:2 Витесс Аякс 8:0 Де Графсхап АДО Ден Хааг 0:0 Де Графсхап Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле Утрехт 5:0 Де Графсхап Де Графсхап 1:4 ПСВ
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Де Графсхап: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Де Графсхап 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Де Графсхап Первый дивизион Де Графсхап 3:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:4 Де Графсхап Первый дивизион Де Графсхап 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Де Графсхап Эредивизие Де Графсхап 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Де Графсхап Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 Де Графсхап Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|107 - 28
|77
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|89 - 23
|74
|3.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|31
|17
|6
|8
|65 - 37
|57
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|31
|15
|8
|8
|58 - 36
|53
|5.
|Хераклес
|Заявка
|31
|15
|3
|13
|55 - 58
|48
|6.
|Утрехт
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|54 - 45
|47
|7.
|Витесс
|2:1 Заявка
|31
|12
|11
|8
|57 - 45
|47
|8.
|Виллем II
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|53 - 59
|43
|9.
|Гронинген
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|34 - 37
|42
|10.
|Херенвен
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|59 - 67
|37
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|46 - 57
|36
|12.
|ПЕК Зволле
|1:2 Заявка
|31
|10
|5
|16
|39 - 49
|35
|13.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|31
|9
|7
|15
|36 - 56
|34
|14.
|Эммен
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|37 - 69
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 70
|31
|16.
|Де Графсхап
|1:0 Заявка
|31
|8
|5
|18
|35 - 61
|29
|17.
|Эксельсиор
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 69
|26
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|27 - 66
|22
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