Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
ВВВ-Венло
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Де Графсхап
0'
0:1
2' Гол
Нарсинх Фюрдьел
35'
1
Уннерсталл
Ларс
2
Руттен
Морено
15
Жозимар
Лима
13
Nils
Roeseler
4
Янссен
Рул
29
Линторст
Эверт
20
Ван
Брюген
Дамиан
8
Ван
Ойен
Петер
10
Опоку
Джонатан
19
Йоостен
Патрик
26
Млапа
Пениэль
12
Бертрамс
Найджел
44
Овюсу
Лерой
2
Стральман
Барт
23
Ньивпорт
Свен
5
Тютюарима
Йорди
21
Azor
Matusiwa
20
Эль-Джебли
Юссеф
8
Вет
Хавьер
7
Нарсинх
Фюрдьел
35
Бенсхоп
Чарлисон
25
Бюргзорг
Делано
ВВВ-Венло
4-2-3-1
Де Графсхап
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Нарсинх Фюрдьел
20'
Кум Кристиан
Жозимар Лима
 
31'
Сёнтьенс Ральф
Ван Брюген Дамиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 Хераклес АЗ Алкмаар 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Аякс 6:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:3 Эммен АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:0 Штрален ВВВ-Венло 2:0 Виктория Кёльн ВВВ-Венло 2:0 ПЕК Зволле Витесс 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 ВВВ-Венло
Де Графсхап Последние 20 матчей: +5 =4 -11
ПСВ 2:1 Де Графсхап Де Графсхап 1:1 АЗ Алкмаар Гронинген 1:0 Де Графсхап Де Графсхап 1:2 Хераклес
Херенвен 0:3 Де Графсхап Виллем II 3:2 Де Графсхап Де Графсхап 1:1 АДО Ден Хааг ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап Де Графсхап 0:1 Утрехт Фейеноорд 4:0 Де Графсхап Де Графсхап 3:0 НАК Бреда Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Де Графсхап 5:1 Фортуна Ситтард Пералада 3:4 Де Графсхап Де Графсхап 2:2 Витесс Аякс 8:0 Де Графсхап АДО Ден Хааг 0:0 Де Графсхап Де Графсхап 0:2 ПЕК Зволле Утрехт 5:0 Де Графсхап Де Графсхап 1:4 ПСВ

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Де Графсхап: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Де Графсхап 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:0 Де Графсхап Товарищеские матчи ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Первый дивизион Де Графсхап 0:2 ВВВ-Венло Первый дивизион
Де Графсхап 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Де Графсхап Первый дивизион Де Графсхап 3:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 0:4 Де Графсхап Первый дивизион Де Графсхап 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Де Графсхап Эредивизие Де Графсхап 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Де Графсхап Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 Де Графсхап Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 31 25 2 4 107 - 28 77
2. ПСВ Заявка 30 23 5 2 89 - 23 74
3. Фейеноорд 0:0 Заявка 31 17 6 8 65 - 37 57
4. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 31 15 8 8 58 - 36 53
5. Хераклес Заявка 31 15 3 13 55 - 58 48
6. Утрехт Заявка 31 13 8 10 54 - 45 47
7. Витесс 2:1 Заявка 31 12 11 8 57 - 45 47
8. Виллем II Заявка 30 13 4 13 53 - 59 43
9. Гронинген Заявка 31 12 6 13 34 - 37 42
10. Херенвен Заявка 31 9 10 12 59 - 67 37
11. АДО Ден Хааг Заявка 30 9 9 12 46 - 57 36
12. ПЕК Зволле 1:2 Заявка 31 10 5 16 39 - 49 35
13. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 31 9 7 15 36 - 56 34
14. Эммен Заявка 31 8 8 15 37 - 69 32
15. Фортуна Ситтард Заявка 30 8 7 15 46 - 70 31
16. Де Графсхап 1:0 Заявка 31 8 5 18 35 - 61 29
17. Эксельсиор Заявка 30 7 5 18 35 - 69 26
18. НАК Бреда Заявка 30 5 7 18 27 - 66 22
  • Первый тайм
  • 36'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Янссен Рул из команды Венло делает неудачный навес.
  • 35'
    Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 35'
    Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • Фол, нарушение
    34'
    Бюргзорг Делано наказан за толчок Линторст Эверт
  • 33'
    Йоостен Патрик пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
  • 33'
    Венло контролирует мяч.
  • 32'
    Ван Ойен Петер из команды Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 32'
    Опоку Джонатан из команды Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Руттен Морено из команды Венло делает пас партнеру.
  • 31'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Ван Брюген Дамиан получил травму и заменен. Сёнтьенс Ральф выходит на поле.
  • 30'
    Венло контролирует мяч.
  • 29'
    Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    29'
    Йоостен Патрик из команды Венло подал угловой слева.
  • 29'
    Йоостен Патрик из команды Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Ван Ойен Петер из команды Венло навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Венло
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Ван Брюген Дамиан из команды Венло поставил подножку. Пострадал Вет Хавьер
  • 25'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Венло
  • 25'
    Вет Хавьер из команды Де Графсхап наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    25'
    Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой слева.
  • 24'
    Бюргзорг Делано мяч отрикошетил от ворот
  • 24'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • Офсайд
    22'
    Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап в офсайде
  • Фол, нарушение
    22'
    Кум Кристиан наказан за толчок Эль-Джебли Юссеф
  • 21'
    Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Де Графсхап
  • 20'
    Жозимар Лима получил травму и заменен. Кум Кристиан выходит на поле.
  • 20'
    Шанс! Ван Брюген Дамиан из команды Венло пробил головой, но мимо
  • Угловой
    20'
    Ван Ойен Петер из команды Венло подал угловой слева.
  • 19'
    Млапа Пениэль хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Жозимар Лима получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Жозимар Лима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Овюсу Лерой из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Линторст Эверт
  • 16'
    Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • 15'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 15'
    Вет Хавьер из команды Де Графсхап делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Млапа Пениэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап подал угловой справа.
  • 13'
    Бюргзорг Делано из команды Де Графсхап навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 12'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 12'
    Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    11'
    Млапа Пениэль возвращается на поле.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Млапа Пениэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Млапа Пениэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 9'
    Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    8'
    Бенсхоп Чарлисон из команды Де Графсхап в офсайде
  • 8'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды Венло поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
  • 7'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • 6'
    Млапа Пениэль нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
  • 6'
    Янссен Рул из команды Венло отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Йоостен Патрик из команды Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 5'
    Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 4'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Опоку Джонатан из команды Венло поставил подножку. Пострадал Azor Matusiwa
  • Офсайд
    3'
    Опоку Джонатан из команды Венло в офсайде
  • 3'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • 3'
    Фантастический гол, где все сам сделал Нарсинх Фюрдьел!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Нарсинх Фюрдьел забивает!
  • 2'
    Нарсинх Фюрдьел из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Млапа Пениэль из команды Венло поставил подножку. Пострадал Azor Matusiwa
  • 1'
    Де Графсхап контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Венло начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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