Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 46019
Вулверхэмптон
0'
1:0
37' Гол
Ласcеллс Джамал
55' Желтая карточка
Кларк Киран
66' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
69' Желтая карточка
Саисс Ромен
1:1
73' Гол
Хонни Кастро
75' Желтая карточка
Невеш Рубен
82' Красная карточка
Лонгстафф Шон
90'+3
1
Дубравка
Мартин
22
Йедлин
Деандре
18
Фернандес
Федерико
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
43
Лонгстафф
Мэттью
36
Лонгстафф
Шон
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
11
Патрисиу
Руй
32
Дендонкер
Леандер
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Ньюкасл
5-4-1
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

37'
Ласcеллс Джамал
(Фернандес Федерико)
1:0
55'
Кларк Киран
 
66'
Ласcеллс Джамал
 
69'
 
Саисс Ромен
70'
 
Нету Педру
Жота Диогу
73'
1:1
Хонни Кастро
75'
 
Невеш Рубен
82'
Лонгстафф Шон
 
84'
 
Винагре Рубен
Хонни Кастро
85'
Шелви Джонджо
Жоэлинтон
 
90'
Атсу Кристиан
Лонгстафф Мэттью
 
90'
Гейл Дуайт
Сент-Максимин Аллан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон
Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл
Ньюкасл 2:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 8 1 0 21 - 7 25
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 1 2 32 - 9 22
3. Лестер Заявка 10 6 2 2 25 - 8 20
4. Челси Заявка 10 6 2 2 23 - 16 20
5. Арсенал Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Кристал Пэлас Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 3 4 3 9 - 8 13
8. Борнмут Заявка 10 3 4 3 13 - 13 13
9. Вест Хэм Заявка 10 3 4 3 12 - 14 13
10. Тоттенхэм Заявка 9 3 3 3 15 - 13 12
11. Бёрнли Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Вулверхэмптон 1:1 Заявка 10 2 6 2 13 - 13 12
14. Астон Вилла Заявка 10 3 2 5 15 - 16 11
15. Манчестер Юнайтед Заявка 9 2 4 3 10 - 9 10
16. Эвертон Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Ньюкасл 1:1 Заявка 10 2 3 5 6 - 15 9
18. Саутгемптон Заявка 10 2 2 6 9 - 25 8
19. Норвич Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
20. Уотфорд Заявка 10 0 5 5 5 - 21 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон
Ньюкасл
32.7% (49)
Ничья
42% (63)
Вулверхэмптон
25.3% (38)
1:1 Ничья
34.7% (52)
2:1 Ньюкасл
17.3% (26)
1:2 Вулверхэмптон
14% (21)
1:0 Ньюкасл
9.3% (14)
0:1 Вулверхэмптон
7.3% (11)
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