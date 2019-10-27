Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 46019
Вулверхэмптон
1:0
37' ГолЛасcеллс Джамал
55' Желтая карточкаКларк Киран
66' Желтая карточкаЛасcеллс Джамал
69' Желтая карточкаСаисс Ромен
1:1
73' ГолХонни Кастро
75' Желтая карточкаНевеш Рубен
82' Красная карточкаЛонгстафф Шон
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
18
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
55'
66'
69'
70'
73'
1:1
75'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Челси 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Брайтон
Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =5 -3Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Вулверхэмптон Бешикташ 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:0 Уотфорд Вулверхэмптон 1:1 Рединг Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Брага Вулверхэмптон 2:5 Челси Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Торино Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|32 - 9
|22
|3.
|Лестер
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 8
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 16
|20
|5.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Борнмут
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 14
|13
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Вулверхэмптон
|1:1 Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 16
|11
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 15
|9
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 25
|8
|19.
|Норвич
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 21
|5
Ньюкасл
32.7% (49)
Ничья
42% (63)
Вулверхэмптон
25.3% (38)
1:1 Ничья
34.7% (52)
2:1 Ньюкасл
17.3% (26)
1:2 Вулверхэмптон
14% (21)
1:0 Ньюкасл
9.3% (14)
0:1 Вулверхэмптон
7.3% (11)
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