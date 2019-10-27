Англия: Премьер-лига 2019-2020

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

47' Хорошая попытка от Жота Диогу , был неплохой удар, но вратарь спас

47' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ньюкасл

45' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

44' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

43' Лонгстафф Шон пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

42' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Йедлин Деандре из команды Ньюкасл пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

39' Плохо играет Коди Конор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

39' Ньюкасл имеет хороший шанс забить.

37' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Жота Диогу ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

36' Плохо играет Хименес Рауль - неудачный вынос, и мяч у соперниц

36' Лонгстафф Шон наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

35' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

35' Удар от ворот произведет Ньюкасл

35' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

34' Как она упустила момент!?! Альмирон Мигель имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

34' Matthew Longstaff делает длинную передачу вперед

34' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

34' Жоэлинтон из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

33' Лонгстафф Шон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Виллемс Джетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

28' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

26' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

26' Лонгстафф Шон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

24' Удар от ворот произведет Ньюкасл

24' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

23' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

21' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Жоэлинтон из команды Ньюкасл плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

20' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

20' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ньюкасл имеет хороший шанс забить.

19' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Жота Диогу получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Жота Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

15' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Жоэлинтон из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

11' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

5' Альмирон Мигель пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

5' Лонгстафф Шон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля