Испания: Ла Лига 2019-2020
Мальорка
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Стадион: Estadio de Son Moix
Атлетико М
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка
Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада Депортиво 1:0 Мальорка
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =4 -3Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар
Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 8
|8
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|9.
|Леванте
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|19.
|Эйбар
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Мальорка
0% (0)
Ничья
6.4% (3)
Атлетико М
93.6% (44)
1:2 Атлетико М
44.7% (21)
0:1 Атлетико М
25.5% (12)
0:2 Атлетико М
21.3% (10)
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