Испания: Ла Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2019-2020
Мальорка
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка Валенсия 2:0 Мальорка
Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада Депортиво 1:0 Мальорка
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар
Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико М 0:0 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Атлетико М Примера Мальорка 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Мальорка Примера
Мальорка 3:4 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Мальорка Примера Атлетико М 2:3 Мальорка Товарищеские матчи Мальорка 4:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Атлетико М Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетик Б Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Гранада Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Севилья Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
7. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8. Барселона Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
9. Леванте Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Хетафе Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Алавес Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Вальядолид Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Бетис Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
19. Эйбар Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Мальорка - Атлетико М
    Мальорка
    0% (0)
    Ничья
    6.4% (3)
    Атлетико М
    93.6% (44)
    1:2 Атлетико М
    44.7% (21)
    0:1 Атлетико М
    25.5% (12)
    0:2 Атлетико М
    21.3% (10)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...