Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Осасуна

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад
Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Атлетико М Примера Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Осасуна Примера
Осасуна 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Атлетико М 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:4 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетико М Примера Осасуна 3:1 Атлетико М Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 15 11 1 3 41 - 18 34
2. Реал Мадрид Заявка 15 10 4 1 32 - 11 34
3. Севилья Заявка 16 9 4 3 20 - 15 31
4. Реал Сосьедад Заявка 16 8 3 5 26 - 18 27
5. Хетафе Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
6. Атлетик Б Заявка 16 7 5 4 19 - 12 26
7. Валенсия Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
8. Атлетико М Заявка 16 6 8 2 16 - 10 26
9. Гранада Заявка 16 7 3 6 23 - 20 24
10. Осасуна Заявка 16 5 8 3 22 - 18 23
11. Бетис Заявка 16 6 4 6 22 - 27 22
12. Леванте Заявка 16 6 2 8 20 - 25 20
13. Вильярреал Заявка 16 5 4 7 28 - 24 19
14. Вальядолид Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
15. Алавес Заявка 16 5 3 8 17 - 23 18
16. Эйбар Заявка 16 4 3 9 15 - 28 15
17. Мальорка Заявка 16 4 2 10 16 - 28 14
18. Сельта Заявка 16 3 4 9 12 - 23 13
19. Леганес Заявка 16 2 3 11 11 - 27 9
20. Эспаньол Заявка 16 2 3 11 10 - 30 9
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Осасуна

    До начала игры, которая состоится 14.12.2019, осталось 2 дня 22 часа 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Осасуна
    Атлетико М
    95% (38)
    Ничья
    5% (2)
    Осасуна
    0% (0)
    2:0 Атлетико М
    52.5% (21)
    2:1 Атлетико М
    15% (6)
    1:0 Атлетико М
    10% (4)
    3:1 Атлетико М
    7.5% (3)
    3:0 Атлетико М
    7.5% (3)
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