Германия: Бундеслига 2019-2020
Фортуна
1:2
Второй тайм: 63'
Стадион: Эсприт-Арена
Боруссия М
0:1
22' ГолХофманн Йонас
1:1
29' ГолТомми Эрик
1:2
51' ГолШтиндль Ларс
22
Штёгер
Кевин
10
Бериша
Валон
15
Томми
Эрик
27
Нана
Ампома
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
10 Бериша ВалонПолузащитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Нана АмпомаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
0:1
29'
1:1
51'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна
Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =3 -6РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург
Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Рома 1:1 Боруссия М
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|56 - 25
|45
|2.
|Бавария
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|58 - 23
|43
|3.
|Боруссия М
|2:1 Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 24
|42
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|63 - 32
|42
|5.
|Байер Л
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 29
|40
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 27
|35
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|33 - 35
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|31 - 31
|33
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 28
|31
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|37 - 35
|28
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|34 - 45
|27
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|27 - 35
|26
|13.
|Герта
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|27 - 38
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 38
|23
|15.
|Майнц
|Заявка
|21
|7
|0
|14
|31 - 48
|21
|16.
|Фортуна
|1:2 Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 44
|17
|17.
|Вердер
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|25 - 51
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|27 - 47
|16
Фортуна
2.5% (4)
Ничья
6.8% (11)
Боруссия М
90.7% (147)
1:2 Боруссия М
54.3% (88)
0:2 Боруссия М
10.5% (17)
1:3 Боруссия М
10.5% (17)
0:1 Боруссия М
10.5% (17)
1:1 Ничья
6.2% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!