Германия: Бундеслига 2019-2020

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Фортуна
1:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Боруссия М
0'
0:1
22' Гол
Хофманн Йонас
1:1
29' Гол
Томми Эрик
1:2
51' Гол
Штиндль Ларс
63'
33
Кастенмайер
Флориан
5
Айхан
Кан
19
Йоргенсен
Матиас
4
Нуху
Касим
25
Циммерман
Маттиас
6
Моралес
Альфредо
22
Штёгер
Кевин
10
Бериша
Валон
15
Томми
Эрик
28
Хеннингс
Роувен
27
Нана
Ампома
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
5
Стробл
Тобиас
30
Эльведи
Нико
18
Лайнер
Штефан
32
Нойхаус
Флориан
8
Закария
Денис
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
23
Хофманн
Йонас
Фортуна
3-5-2
Боруссия М
3-4-3

Ход матча

22'
0:1
Хофманн Йонас
(Тюрам Маркус)
29'
Томми Эрик
(Айхан Кан)
1:1
51'
1:2
Штиндль Ларс
(Тюрам Маркус)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна
Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =3 -6
РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург
Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Рома 1:1 Боруссия М

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Боруссия М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Боруссия М 2:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:0 Боруссия М Товарищеские матчи
Фортуна 0:1 Боруссия М Кубок Фортуна 2:0 Боруссия М Товарищеские матчи Боруссия М 2:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 1:0 Боруссия М Кубок Фортуна 0:0 Боруссия М Бундеслига Фортуна 3:1 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 22 13 6 3 56 - 25 45
2. Бавария Заявка 21 13 4 4 58 - 23 43
3. Боруссия М 2:1 Заявка 21 13 3 5 40 - 24 42
4. Боруссия Д Заявка 22 12 6 4 63 - 32 42
5. Байер Л Заявка 22 12 4 6 38 - 29 40
6. Шальке 04 Заявка 21 9 8 4 32 - 27 35
7. Хоффенхайм Заявка 22 10 3 9 33 - 35 33
8. Фрайбург Заявка 22 9 6 7 31 - 31 33
9. Вольфсбург Заявка 22 8 7 7 28 - 28 31
10. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 4 10 37 - 35 28
11. Аугсбург Заявка 22 7 6 9 34 - 45 27
12. Унион Берлин Заявка 22 8 2 12 27 - 35 26
13. Герта Заявка 22 7 5 10 27 - 38 26
14. Кёльн Заявка 20 7 2 11 27 - 38 23
15. Майнц Заявка 21 7 0 14 31 - 48 21
16. Фортуна 1:2 Заявка 22 4 5 13 21 - 44 17
17. Вердер Заявка 22 4 5 13 25 - 51 17
18. Падерборн Заявка 22 4 4 14 27 - 47 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фортуна 1:2 Боруссия М
Фортуна
2.5% (4)
Ничья
6.8% (11)
Боруссия М
90.7% (147)
1:2 Боруссия М
54.3% (88)
0:2 Боруссия М
10.5% (17)
1:3 Боруссия М
10.5% (17)
0:1 Боруссия М
10.5% (17)
1:1 Ничья
6.2% (10)
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