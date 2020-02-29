Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: МАК3ПАРК
Витесс
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
22
Пасвер
Ремко
17
Даса
Элиэзер
30
Духи
Данило
21
Беро
Матуш
20
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Корман ЯрниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
17 Даса ЭлиэзерЗащитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Баязит БилалВратарь
- Вратарь
-
18 Гаек ТомашЗащитник
-
32 Акташ ЭзгюрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =4 -11АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген
Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг
Витесс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс
АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Витесс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|65 - 20
|53
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|16
|2
|5
|48 - 17
|50
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|47 - 34
|46
|4.
|ПСВ
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|52 - 27
|45
|5.
|Виллем II
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 32
|44
|6.
|Утрехт
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|44 - 31
|38
|7.
|Витесс
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|41 - 31
|38
|8.
|Гронинген
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|27 - 25
|35
|9.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|36 - 32
|33
|10.
|Херенвен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|37 - 36
|30
|11.
|Твенте
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 40
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 37
|27
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|24 - 48
|27
|14.
|Эммен
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|26 - 40
|27
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 51
|24
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|32 - 51
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|0:0 Заявка
|24
|4
|7
|13
|23 - 46
|19
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|23 - 55
|12
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