Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Витесс
0' 2'
16
Цеттерер
Михаэль
2
Ван
Полен
Брам
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
38
Хамер
Густаво
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
7
Ван
Крой
Вито
9
Ван
Дёйнен
Майк
22
Клемент
Пелле
22
Пасвер
Ремко
17
Даса
Элиэзер
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
28
Бренет
Джошуа
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
20
Нуха
Дико
9
Матавж
Тим
11
Линссен
Брайан
ПЕК Зволле
4-3-3
Витесс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =4 -11
АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген
Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг
Витесс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс
АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 12
Витесс: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 2
Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие
Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 23 17 2 4 65 - 20 53
2. АЗ Алкмаар Заявка 23 16 2 5 48 - 17 50
3. Фейеноорд Заявка 23 13 7 3 47 - 34 46
4. ПСВ Заявка 24 13 6 5 52 - 27 45
5. Виллем II Заявка 25 13 5 7 37 - 32 44
6. Утрехт Заявка 23 11 5 7 44 - 31 38
7. Витесс Заявка 24 11 5 8 41 - 31 38
8. Гронинген Заявка 25 10 5 10 27 - 25 35
9. Хераклес 0:0 Заявка 25 9 6 10 36 - 32 33
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 37 - 36 30
11. Твенте 0:0 Заявка 24 7 7 10 32 - 40 28
12. Спарта Роттердам Заявка 23 7 6 10 31 - 37 27
13. ВВВ-Венло Заявка 24 8 3 13 24 - 48 27
14. Эммен 0:0 Заявка 24 7 6 11 26 - 40 27
15. Фортуна Ситтард Заявка 24 6 6 12 28 - 51 24
16. ПЕК Зволле Заявка 24 6 4 14 32 - 51 22
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 24 4 7 13 23 - 46 19
18. Ваалвейк Заявка 24 3 3 18 23 - 55 12
  • Первый тайм
  • 1'
    ПЕК Зволле контролирует мяч.
  • 1'
    Хорошая попытка от Линссен Брайан, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 1'
    Бренет Джошуа из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Витесс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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