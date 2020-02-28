Копа Судамерикана 2020
Аудакс Итальяно
3:0
Конец матча
Реал Гарчиласо
28' Желтая карточкаAlfredo Ramua
32' Желтая карточкаДжордж Толдо
1:0
40' ГолRodrigo Holgado
2:0
45' ГолRodrigo Holgado
3:0
65' ГолRodrigo Holgado
78' Желтая карточкаNicolas Orellana
83' Желтая карточкаDiego Torres I
90' Желтая карточкаRodrigo Holgado
12
Девекки
Хосе
14
Ivan
Ledezma
- Основной состав
-
12 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ivan LedezmaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Francisco Meneghini
- Основной состав
-
21 Juan PretelВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Franco BoloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
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-
-
Ход матча
28'
32'
40'
1:0
45'
2:0
65'
3:0
78'
83'
90'
Предыдущие игры
Аудакс Итальяно Последние 20 матчей: +8 =2 -10Аудакс Итальяно 0:1 Палестино Унион Эспаньола 1:2 Аудакс Итальяно Реал Гарчиласо 2:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло
Аудакс Итальяно 4:1 Кобресал Антофагаста 1:0 Аудакс Итальяно Унион Эспаньола 2:1 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:4 Коло-Коло Депортес Икике 1:3 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:1 Унион Эспаньола Аудакс Итальяно 3:2 Унион Эспаньола Курико Юнидо 2:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:3 Палестино Аудакс Итальяно 0:1 Уачипато Универсидад де Чили 1:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:1 Депортес Икике Унион Сан-Фелипе 0:1 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:0 Унион Сан-Фелипе Аудакс Итальяно 3:1 Сантьяго Уондерерс
Реал Гарчиласо Последние 20 матчей: +8 =3 -9Реал Гарчиласо 3:1 Мелгар Универсидад Кахамарка 2:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 2:0 Аудакс Итальяно Спортинг Кристал 3:2 Реал Гарчиласо
Реал Гарчиласо 0:2 Депортиво Бинасьональ Universitario1 1:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 4:0 Унион Комерсио Реал Гарчиласо 0:0 Универсидад Кахамарка Аякучо 1:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 1:0 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 1:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 2:0 Универсидад Сезар-Вальехо Спортинг Кристал 3:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 4:0 Спорт Бойз Альянса Лима 1:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Спорт Уанкайо Депортиво Бинасьональ 2:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Альянса Универсидад Мелгар 2:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 1:0 Карлос Мануччи
Последние игры между собой
Аудакс Итальяно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Гарчиласо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
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