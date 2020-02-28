Копа Судамерикана 2020

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Аудакс Итальяно
3:0
Конец матча
Реал Гарчиласо
0'
28' Желтая карточка
Alfredo Ramua
32' Желтая карточка
Джордж Толдо
1:0
40' Гол
Rodrigo Holgado
2:0
45' Гол
Rodrigo Holgado
3:0
65' Гол
Rodrigo Holgado
78' Желтая карточка
Nicolas Orellana
83' Желтая карточка
Diego Torres I
90' Желтая карточка
Rodrigo Holgado
90'+6
12
Девекки
Хосе
7
Nicolas
Fernandez2
2
Лабрин
Карлос
4
Osvaldo
Bosso
6
Diego
Torres
I
21
Luis
Cabrera
II
14
Ivan
Ledezma
17
Bryan
Figueroa
11
Jorge
Henriquez
22
Nicolas
Orellana
9
Rodrigo
Holgado
21
Juan
Pretel
2
Джордж
Толдо
16
Паниагва
Мигель
3
Yordi
Vilchez
22
Сеспедес
Хаир
6
Marcos
Delgado
14
Аранда
Эдуардо
7
Miguel
Carranza
10
Alfredo
Ramua
23
Franco
Bolo
15
Janio
Carlo
Posito
Olazabal
Аудакс Итальяно
Реал Гарчиласо

Ход матча

28'
 
Alfredo Ramua
32'
 
Джордж Толдо
40'
Rodrigo Holgado
1:0
45'
Rodrigo Holgado
2:0
45'
Ariel Martinez I
Jorge Henriquez
 
46'
 
Edinson Chavez
Miguel Carranza
65'
Rodrigo Holgado
3:0
71'
Alfred Canales
Bryan Figueroa
 
78'
Nicolas Orellana
 
82'
 
Brandon Palacios
Аранда Эдуардо
83'
Diego Torres I
 
83'
Nicolas Crovetto
Diego Torres I
 
90'
 
Jose Velasquez2
Alfredo Ramua
90'
Rodrigo Holgado
 

Предыдущие игры

Аудакс Итальяно Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Аудакс Итальяно 0:1 Палестино Унион Эспаньола 1:2 Аудакс Итальяно Реал Гарчиласо 2:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло
Аудакс Итальяно 4:1 Кобресал Антофагаста 1:0 Аудакс Итальяно Унион Эспаньола 2:1 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:4 Коло-Коло Депортес Икике 1:3 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:1 Унион Эспаньола Аудакс Итальяно 3:2 Унион Эспаньола Курико Юнидо 2:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:3 Палестино Аудакс Итальяно 0:1 Уачипато Универсидад де Чили 1:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:1 Депортес Икике Унион Сан-Фелипе 0:1 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:0 Унион Сан-Фелипе Аудакс Итальяно 3:1 Сантьяго Уондерерс
Реал Гарчиласо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Реал Гарчиласо 3:1 Мелгар Универсидад Кахамарка 2:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 2:0 Аудакс Итальяно Спортинг Кристал 3:2 Реал Гарчиласо
Реал Гарчиласо 0:2 Депортиво Бинасьональ Universitario1 1:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 4:0 Унион Комерсио Реал Гарчиласо 0:0 Универсидад Кахамарка Аякучо 1:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 1:0 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 1:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 2:0 Универсидад Сезар-Вальехо Спортинг Кристал 3:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 4:0 Спорт Бойз Альянса Лима 1:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Спорт Уанкайо Депортиво Бинасьональ 2:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Альянса Универсидад Мелгар 2:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 1:0 Карлос Мануччи

Последние игры между собой

Аудакс Итальяно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Гарчиласо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Гарчиласо 2:0 Аудакс Итальяно Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Jorge Henriquez уходит, Ariel Martinez вместо него
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Rodrigo Holgado бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Rodrigo Holgado бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Джордж Толдо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Alfredo Ramua получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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