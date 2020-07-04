Эргрюте ФФ
2:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0:1
19' ГолSamuel Nnamani
1:1
30' ГолAilton Jose Almeida1
2:1
40' Гол в свои воротаAdnan Kojic
65' Желтая карточкаBubacarr Jobe
70' Желтая карточкаWilhelm Loeper
86' Желтая карточкаFredrik Zanjanchi
88' Желтая карточкаOliver Stanisic
88' Желтая карточкаРосси Карим
29
Danny
Ervik
25
Разак
Абдул
11
Adam
Wiberg
21
Маннс
Йеспер
44
Abdel
Diarra
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Adam WibergПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Веде КаллеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Миллен Кейт
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
19'
0:1
30'
40'
2:1
65'
70'
75'
88'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ailton Jose Almeida1
|2
|0.08
|2.
|Daniel Paulson
|1
|0.04
|3.
|Kevin Ackermann
|1
|0.04
|4.
|Андреассон Антон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|1
|0.04
|2.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0.04
|3.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Hannes Sahlin-Gustavsson
|1
|0
|2.
|Joakim Karlsson II
|1
|0
|3.
|Bubacarr Jobe
|1
|0
|4.
|Oliver Stanisic
|1
|0
|5.
|Fredrik Zanjanchi
|1
|0
|6.
|Ailton Jose Almeida1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|1
|1
|2.
|Росси Карим
|2
|0
|3.
|Gustav Jarl
|1
|0
|4.
|Adnan Kojic
|1
|0
|5.
|Де Са Лесли
|1
|0
|6.
|Abdel Diarra
|1
|0
|7.
|Wilhelm Loeper
|1
|0
|8.
|Wille Jakobsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте ФФ
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Сирианска Эскильстуна
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: + = -Акрополис 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад Юнгшиле 2:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 0:1 АИК Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК
Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Эстер
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|3.
|Хальмстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 1
|7
|4.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Норрбю
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Йёнчёпинг
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|Эргрюте ФФ
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|8.
|Вестерос СК
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Далкурд
|4
|1
|2
|1
|7 - 3
|5
|10.
|Умео
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Акрополис
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Юнгшиле
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|13.
|Треллеборг
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Браге
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|ГАИС
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0