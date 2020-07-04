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Эргрюте ФФ
2:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
19' Гол
Samuel Nnamani
1:1
30' Гол
Ailton Jose Almeida1
2:1
40' Гол в свои ворота
Adnan Kojic
65' Желтая карточка
Bubacarr Jobe
70' Желтая карточка
Wilhelm Loeper
86' Желтая карточка
Fredrik Zanjanchi
88' Желтая карточка
Oliver Stanisic
88' Желтая карточка
Росси Карим
90'+5
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
3
Karl-Johan
Lindblad
15
Oliver
Stanisic
18
Андреассон
Антон
22
Bubacarr
Jobe
24
Kevin
Ackermann
25
Разак
Абдул
14
Daniel
Paulson
11
Adam
Wiberg
7
Ailton
Jose
Almeida1
66
Wille
Jakobsson
21
Маннс
Йеспер
2
Adnan
Kojic
44
Abdel
Diarra
5
Gustav
Jarl
13
Wilhelm
Loeper
10
Ferid
Ali
22
Mohammed
Sadat
16
Samuel
Nnamani
18
Francis
Jno-Baptiste
9
Росси
Карим
Эргрюте ФФ
4-5-1
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Ход матча

19'
0:1
Samuel Nnamani
(Wilhelm Loeper)
30'
Ailton Jose Almeida1
(Андреассон Антон)
1:1
38'
 
Соми Габриэль
Gustav Jarl
40'
Adnan Kojic
2:1
58'
Веде Калле
Daniel Paulson
 
62'
 
Francis Jno-Baptiste
65'
Bubacarr Jobe
 
70'
 
Wilhelm Loeper
71'
Ланс Антон
Danny Ervik
 
71'
Lukas Lagerfeldt
Kevin Ackermann
 
75'
 
Omar Adam Jemal
Ferid Ali
75'
 
Samuel Nnamani
84'
Fredrik Zanjanchi
Ailton Jose Almeida1
 
86'
Fredrik Zanjanchi
 
88'
Oliver Stanisic
 
88'
 
Росси Карим

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте ФФ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ailton Jose Almeida1 2 0.08
2. Daniel Paulson 1 0.04
3. Kevin Ackermann 1 0.04
4. Андреассон Антон 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 1 0.04
2. Francis Jno-Baptiste 1 0.04
3. Wilhelm Loeper 0 0

Карточки

Эргрюте ФФ
# Игрок      
1. Hannes Sahlin-Gustavsson 1 0
2. Joakim Karlsson II 1 0
3. Bubacarr Jobe 1 0
4. Oliver Stanisic 1 0
5. Fredrik Zanjanchi 1 0
6. Ailton Jose Almeida1 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 1 1
2. Росси Карим 2 0
3. Gustav Jarl 1 0
4. Adnan Kojic 1 0
5. Де Са Лесли 1 0
6. Abdel Diarra 1 0
7. Wilhelm Loeper 1 0
8. Wille Jakobsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Эргрюте ФФ 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Сирианска Эскильстуна 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: + = -
Акрополис 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:3 Хальмстад Юнгшиле 2:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ
Эргрюте ФФ 0:1 АИК Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Эргрюте ФФ 1:1 Дегерфорс Сюрианска 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Броммапойкарна ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:2 Браге Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Утсиктенс 0:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Хальмстад
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК
Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Эстер 4 2 2 0 3 - 1 8
3. Хальмстад 4 2 1 1 6 - 1 7
4. Дегерфорс 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Норрбю 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Йёнчёпинг 4 2 0 2 5 - 6 6
7. Эргрюте ФФ 4 2 0 2 5 - 8 6
8. Вестерос СК 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Далкурд 4 1 2 1 7 - 3 5
10. Умео 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Акрополис 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Юнгшиле 4 1 1 2 7 - 7 4
13. Треллеборг 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Браге 4 1 1 2 3 - 6 4
15. ГАИС 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сирианска Эскильстуна 4 0 0 4 2 - 11 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Adnan Kojic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 38'
    Gustav Jarl уходит с поля. Соми Габриэль выходит вместо него
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Аилтон бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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