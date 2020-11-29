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  3. Голландия
Гронинген
1:0
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
45' Желтая карточка
Саглам Геркем
1:0
63' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
90'+5
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
6
Матусива
Азор
26
Ван
Кам
Даниэль
33
Joel
van
Kaam
9
Ларсен
Йорген
14
Йоостен
Патрик
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
23
Саглам
Геркем
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
9
Гладон
Пол
Гронинген
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

45'
 
Саглам Геркем
46'
Суслов Томаш
Joel van Kaam
 
63'
Эль-Мессауди Ахмед
(Суслов Томаш)
1:0
81'
Эль-Ханкури Мохамед
Йоостен Патрик
 
82'
Да Крус Алессио
Ларсен Йорген
 
84'
 
Кёлерт Матс
Саглам Геркем
87'
Леаль Мигель
Гудмундссон Габриэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 3 0.3
2. Эль-Мессауди Ахмед 2 0.2
3. Йоостен Патрик 2 0.2
4. Ван Хинтум Барт 1 0.1
5. Суслов Томаш 1 0.1
6. Remco Balk 1 0.1
7. Даммерс Вессель 0 0
8. Да Крус Алессио 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 4 0.4
2. Саглам Геркем 2 0.2
3. Ндайишимий Майк 1 0.1
4. Нуннели Че 1 0.1
5. Замора Джон 1 0.1
6. Хольмен Себастьян 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 5 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Падт Серджио 1 0
6. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
7. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
8. Гудмундссон Габриэль 1 0
9. Ларсен Йорген 1 0
10. Remco Balk 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Саглам Геркем 3 0
2. Питерс Йорденс 2 0
3. Нелом Микел 2 0
4. Льонч Поль 2 0
5. Хольмен Себастьян 2 0
6. Ндайишимий Майк 2 0
7. Кён Деррик 0 1
8. Овюсу Лерой 1 0
9. Павлидис Вангелис 1 0
10. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 10% (1) 30% (3) 0 40% (4) 10% (1) 10% (1)
 Виллем II 33.33% (3) 22.22% (2) 0 33.33% (3) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ТЕК 0:0 Гронинген Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло
Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ДВС '33 0:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Виллем II 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие
Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:0 Гронинген Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 10 9 0 1 42 - 5 27
2. Витесс Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
3. Фейеноорд Заявка 10 6 4 0 23 - 11 22
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
6. Херенвен Заявка 10 5 3 2 18 - 13 18
7. Гронинген Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
8. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 9 3 6 0 19 - 12 15
9. Утрехт Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Ваалвейк Заявка 10 2 3 5 8 - 16 9
12. Хераклес 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 19 9
13. ВВВ-Венло Заявка 10 2 3 5 16 - 30 9
14. ПЕК Зволле Заявка 10 1 6 3 12 - 17 9
15. Виллем II Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5
17. Фортуна Ситтард Заявка 10 0 3 7 12 - 27 3
18. Эммен Заявка 10 0 3 7 11 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Витесс Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
3. ПСВ Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
4. Твенте Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Гронинген Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
6. Херенвен Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Фейеноорд Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
8. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
9. Хераклес 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
10. Утрехт Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
11. Виллем II Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
12. Спарта Роттердам Заявка 5 1 2 2 12 - 10 5
13. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 7 - 20 5
15. Ваалвейк Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. АДО Ден Хааг Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 8 - 14 2
18. Эммен Заявка 5 0 2 3 8 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 22 - 1 12
3. Витесс Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Херенвен Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5. ПСВ Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Твенте Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 5 1 4 0 12 - 9 7
8. Гронинген Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Ваалвейк Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
10. Спарта Роттердам Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
11. ВВВ-Венло Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
12. Утрехт Заявка 5 0 4 1 4 - 7 4
13. ПЕК Зволле Заявка 5 0 4 1 7 - 11 4
14. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 17 3
15. Виллем II Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
16. Эммен Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
18. Хераклес 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 16 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 7.00 57.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 10.00 71.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.64 3.85
  2.24 2.54 4.99

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.25 7.90 1.05 1.18 4.50 2.75 1.42 2.10 1.73 1.18 4.50 1.69 2.17 1.49 2.70 1.02 11.00 1.14 5.70 1.04 9.00 1.03 10.50 1.02 12.60 0.00 18.50
9.10 1.02 8.50 1.04 3.50 1.28 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.33 3.20 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
3.63 1.30 3.03 1.41 2.42 1.60 1.85 2.03 2.03 1.85 1.66 2.30 1.30 3.68 1.57 2.50 1.16 5.60 1.62 2.39 1.41 3.01 1.28 3.83 1.10 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.04 9.00 1.87 1.93 1.12 5.55 1.12 6.00 1.07 7.50
3.04 1.38 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.75 1.10 7.10
1.60 2.42 1.35 3.32 1.11 7.11 1.45 2.85 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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