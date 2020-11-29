Гронинген
1:0
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Виллем II
45' Желтая карточкаСаглам Геркем
1:0
63' ГолЭль-Мессауди Ахмед
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
18
Нелом
Микел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
17 Леаль МигельЗащитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
-
32 Полл ТомасЗащитник
- Защитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Remco Balk
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
11 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|3
|0.3
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.2
|3.
|Йоостен Патрик
|2
|0.2
|4.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.1
|5.
|Суслов Томаш
|1
|0.1
|6.
|Remco Balk
|1
|0.1
|7.
|Даммерс Вессель
|0
|0
|8.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|4
|0.4
|2.
|Саглам Геркем
|2
|0.2
|3.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.1
|4.
|Нуннели Че
|1
|0.1
|5.
|Замора Джон
|1
|0.1
|6.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|5
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Матусива Азор
|2
|0
|5.
|Падт Серджио
|1
|0
|6.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|7.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|8.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|9.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|10.
|Remco Balk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саглам Геркем
|3
|0
|2.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|3.
|Нелом Микел
|2
|0
|4.
|Льонч Поль
|2
|0
|5.
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|6.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|7.
|Кён Деррик
|0
|1
|8.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|9.
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|10.
|Кёлерт Матс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|10% (1)
|30% (3)
|0
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|Виллем II
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +7 =6 -7ТЕК 0:0 Гронинген Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло
Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =5 -9ДВС '33 0:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:0 Гронинген Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|42 - 5
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 11
|22
|4.
|ПСВ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Твенте
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|19 - 12
|15
|9.
|Утрехт
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|12.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 30
|9
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|15.
|Виллем II
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|12 - 27
|3
|18.
|Эммен
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|11 - 27
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|ПСВ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Гронинген
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|8.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 10
|5
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 20
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Херенвен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Твенте
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|12 - 9
|7
|8.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|4
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|16.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|18.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Победитель
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