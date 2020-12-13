ВВВ-Венло
0:3
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Фейеноорд
0:1
69' ГолТоорнстра Йенс
0:2
73' ГолБергёйс Стивен
0:3
77' ГолТоорнстра Йенс
14
Кум
Кристиан
27
Torino
Hunte
25
Ариас
Яфар
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
-
30 Кренмер ЙенсВратарь
- Защитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
69'
0:1
73'
0:2
77'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|10 (3)
|0.83
|2.
|Ариас Яфар
|3
|0.25
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.17
|4.
|Линторст Эверт
|1
|0.08
|5.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.08
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Кум Кристиан
|0
|0
|8.
|Torino Hunte
|0
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|10.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|10 (6)
|0.83
|2.
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.25
|3.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.25
|4.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.25
|5.
|Сенеси Маркос
|2
|0.17
|6.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.08
|7.
|Димерс Марк
|1 (1)
|0.08
|8.
|Йоргенсен Николай
|1
|0.08
|9.
|Линссен Брайан
|1
|0.08
|10.
|Баннис Науфаль
|1
|0.08
|11.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|5
|0
|2.
|Гельми Рой
|3
|1
|3.
|Ван Крой Вито
|3
|0
|4.
|Кум Кристиан
|1
|1
|5.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|6.
|Torino Hunte
|2
|0
|7.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|8.
|Янссен Симон
|0
|1
|9.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|10.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|3
|0
|2.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|3.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|9.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|10.
|Верманн Йорди
|1
|0
|11.
|Баннис Науфаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|Фейеноорд
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес
Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =8 -4Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Фейеноорд: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Фейеноорд 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 1:2 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 Фейеноорд Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие Фейеноорд 4:1 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 0:0 Фейеноорд Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|47 - 7
|30
|2.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 8
|27
|3.
|Витесс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 9
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|26 - 11
|26
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 16
|20
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|22 - 15
|17
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 20
|15
|10.
|Утрехт
|0:2 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 20
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 22
|12
|13.
|Хераклес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|17 - 30
|9
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|18 - 36
|9
|16.
|Виллем II
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 24
|8
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|18.
|Эммен
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|13 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|2.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|3.
|Витесс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|4.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|5.
|Твенте
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Утрехт
|0:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|11.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 23
|5
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|9 - 17
|3
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|22 - 1
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Витесс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Херенвен
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|6.
|Гронинген
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 10
|9
|8.
|ПСВ
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|11.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 19
|5
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|11 - 13
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|14.
|Утрехт
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 15
|4
|16.
|Виллем II
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|17.
|Хераклес
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 16
|2
|18.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров