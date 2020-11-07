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  3. Германия
Штуттгарт
2:2
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
17' Пенальти
Гонсалес Николас
29' Желтая карточка
Абрахам Давид
2:0
37' Гол
Кастро Гонсало
50' Желтая карточка
Баркок Аймен
54' Желтая карточка
Хасебе Макото
54' Желтая карточка
Дост Бас
2:1
61' Гол
Андре Силва
2:2
75' Гол
Абрахам Давид
77' Желтая карточка
Гонсалес Николас
88' Желтая карточка
Кастро Гонсало
90'+4
1
Кобель
Грегор
15
Штенцель
Паскаль
16
Каразор
Атакан
4
Кемпф
Марк-Оливер
3
Эндо
Ватару
14
Вамангитука
Силла
8
Кастро
Гонсало
23
Мангаля
Орель
24
Соса
Борна
31
Климович
Матео
22
Гонсалес
Николас
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
3
Ильзанкер
Штефан
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
9
Дост
Бас
33
Андре
Силва
Штуттгарт
3-1-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

17'
Гонсалес Николас
1:0
29'
 
Абрахам Давид
37'
Кастро Гонсало
(Гонсалес Николас)
2:0
46'
 
Баркок Аймен
Цубер Стивен
46'
 
Юнес Амин
Туре Альмами
50'
 
Баркок Аймен
54'
 
Хасебе Макото
54'
 
Дост Бас
61'
2:1
Андре Силва
(Баркок Аймен)
72'
Кулибали Тангуй
Вамангитука Силла
 
72'
Антон Вальдемар
Каразор Атакан
 
75'
2:2
Абрахам Давид
(Баркок Аймен)
77'
Гонсалес Николас
 
80'
 
Соу Джибриль
Ильзанкер Штефан
85'
Калайджич Саша
Климович Матео
 
87'
 
Костич Филип
Камада Даити
88'
Кастро Гонсало
 
90'
Дидави Даниэль
Кастро Гонсало
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 0.43
2. Кастро Гонсало 2 0.29
3. Вамангитука Силла 2 0.29
4. Гонсалес Николас 2 (2) 0.29
5. Дидави Даниэль 1 0.14
6. Климович Матео 1 0.14
7. Кемпф Марк-Оливер 1 0.14
8. Мангаля Орель 1 0.14
9. Клемент Филипп 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 5 (2) 0.71
2. Дост Бас 2 0.29
3. Камада Даити 1 0.14
4. Абрахам Давид 1 0.14
5. Роде Себастьян 1 0.14
6. Баркок Аймен 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Штенцель Паскаль 1 1
2. Дидави Даниэль 2 0
3. Кастро Гонсало 2 0
4. Гонсалес Николас 2 0
5. Вамангитука Силла 2 0
6. Эндо Ватару 1 0
7. Кемпф Марк-Оливер 1 0
8. Мангаля Орель 1 0
9. Каразор Атакан 1 0
10. Калайджич Саша 1 0
11. Массимо Роберто 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хасебе Макото 2 0
2. Дост Бас 2 0
3. Ильзанкер Штефан 2 0
4. Роде Себастьян 2 0
5. Баркок Аймен 2 0
6. Абрахам Давид 1 0
7. Цубер Стивен 1 0
8. Юнес Амин 1 0
9. Туре Альмами 1 0
10. Камада Даити 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 18.18% (2) 0 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Айнтрахт Фр 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 50% (4) 0

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен Штуттгарт 1:3 Дармштадт Нюрнберг 0:6 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Зандхаузен Карлсруэ 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Динамо Дрезден 0:2 Штуттгарт Штуттгарт 3:2 Гамбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс
Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Айнтрахт Фр 3:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:4 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:5 Штуттгарт Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Штуттгарт 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 5 1 1 15 - 4 16
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 24 - 9 15
3. Боруссия Д Заявка 6 5 0 1 13 - 2 15
4. Байер Л Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
5. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 16 - 7 12
6. Боруссия М Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
8. Штуттгарт Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
9. Вердер Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 10 - 12 10
11. Вольфсбург Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
13. Герта Заявка 7 2 1 4 13 - 13 7
14. Фрайбург Заявка 7 1 3 3 8 - 16 6
15. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
16. Кёльн Заявка 7 0 3 4 7 - 12 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 3 4 5 - 22 3
18. Майнц Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 155
Штуттгарт 40% (62)
X 36.1% (56)
Айнтрахт Фр 23.9% (37)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Ничья 1:1
fussball_01 #
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.85 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 1.22 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.80 2.50
  1.08 11.78 37.75

Самый высокий коэффициент на матч «Штуттгарт» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штуттгарт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штуттгарт» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.05 4.60 1.20 6.50 1.11 2.11 1.78 1.85 2.02 3.05 1.37 1.37 3.10 1.45 2.70 1.10 5.80 1.13 5.80 1.02 11.50 1.03 12.00
16.00 1.01 15.50 1.02 5.60 1.15 4.55 1.21 2.68 1.53 2.09 1.76 1.68 2.21 1.38 3.10 1.28 3.72 1.13 6.20
4.84 1.21 2.72 1.50 3.20 1.37 2.81 1.47 3.34 1.35 2.36 1.63 1.96 1.92 1.69 2.25 1.42 3.00 1.46 2.82 1.45 2.87 1.10 8.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.60 1.50 1.85 1.95 1.27 3.80 1.14 5.55
3.85 1.26 2.56 1.51 1.70 2.15 1.28 3.64 1.17 4.75
3.04 1.41 2.50 1.57 1.96 1.92 1.59 2.45 1.70 2.23 1.42 2.97 1.15 5.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.55 2.26 1.36 3.00
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
2.46 1.55
Где смотреть матч Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр

Исход игры
Штуттгарт
40% (62)
Ничья
36.1% (56)
Айнтрахт Фр
23.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (87)
Меньше
43.14% (66)
Обе команды забьют
Да
84.97% (130)
Нет
15.03% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (43)
2:1 Штуттгарт
27.7% (43)
1:2 Айнтрахт Фр
14.8% (23)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Штуттгарт
7.7% (12)
0:1 Айнтрахт Фр
3.2% (5)
2:0 Штуттгарт
3.2% (5)
1:3 Айнтрахт Фр
2.6% (4)
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