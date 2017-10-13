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Стадион:
Бетис
 
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Валенсия
announcement
-
До начала матча осталось 19 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бетис - Валенсия, который состоится 15.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Бетис - Валенсия
Бетис
16.7% (24)
Ничья:
40.3% (58)
Валенсия
43.1% (62)

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Ничья:
34% (49)
Валенсия:
29.2% (42)
Бетис:
9% (13)
Валенсия:
6.9% (10)
Бетис:
6.3% (9)
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